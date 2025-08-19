About Cookies on This Site

55" Pro:Centric Otel TV

55LV761H
önden görünüm | 55LV761H
önden görünüm | 55LV761H
Temel Özellikler

  • Pro:Centric® Smart
  • Pro:Centric® Direct Ready
  • Pro:Idiom®
  • Bluetooth Ses Senk. ve LG Ses Senk.
  • Ticari Döner Ayak
  • Pro:Idiom®
Daha fazla

Akıllı Özelleştirme

LG'nin akıllı özelleştirme araçları ve içerik yönetimi yazılımıyla kendi çözümünüzü oluşturun.

Gelişmiş Misafir Deneyimi

webOS 3.5 akıllı uygulamalarıyla eğlenceli özellik ve resim kalitesiyle misafirlerinizi memnun edin.

Akıllı Bağlantı

LG Smart Share ile TV ve cihazlar arasında aynalama ve içerik paylaşımı kolay ve kullanıcı dostudur.

Ticari Döner Ayak

Ticari nitelikli ayak ile misafirlerinizin konforunu artırın.

Harici Hoparlör Çıkışı

Ekstra hoparlör ile eğlence deneyimini artırın.

Anında Açılma

Anında açılma fonksiyonunun hızlı sistemi TV'yi açar açmaz içerikleri bulmanızı sağlar.

Pro:Idiom®

DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile içeriğin yasalara aykırı bir şekilde kopyalanmasını önleyin.

Multi IR

Multi IR farklı odalardaki TV'ler arasındaki uzaktan kumanda sinyali parazitlerini ortadan kaldırır.

SoftAP

SoftAP "sanal" Wi-Fi özelliği kablosuz erişim noktası oluşturmak için yazılım tarafından yürütülür.

Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

LG Pro:Centric SMART genişletilmiş özelleştirilebilir araçlar sunar; HTML5, Java ve Flash.
Pro:Centric Direct Hazırlığı<br>1

Pro:Centric Direct Hazırlığı

LG'nin içerik yönetim yazılımı Pro:Centric Direct ile kendi şablonlarınızı oluşturun ve IP ağına bağlı TV'leri uzaktan yönetin. Marka bilincini artırmak ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir widget'lar ve üç tip (Sinematik tip, Izgara tip, Bar tip) tema şablonu ile birlikte bir tasarım şablonu sunmaktadır.

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Artık mülkünüz için özelleştirilebilen şablonlarımız ve sayfalarımızla otelinizi farklı kılabilirsiniz. Pro:Centric® işiniz için kolayca özelleştirilebilen bir çözüm sunar.
Akıllı Bağlantı

SmartShare

SmartShare özelliği, kullanıcıların içerikleri daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, daha kolay ve doğru bir şekilde paylaşmak için istedikleri içeriği arar, böylece çeşitli cihazlar arasında paylaşım işlemini basitleştirir.
Bluetooth Ses Senkronizasyonu (Bluetooth 3.0)<br>1
Akıllı Bağlantı

Bluetooth Ses Senkronizasyonu (Bluetooth 3.0)

Bluetooth Ses Senkronizasyonu, kullanıcıların Bluetooth bağlantısıyla bir mobil cihazdaki müziği TV hoparlörlerinden dinlemelerini sağlar.
*Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz
ScreenShare<br>1
Akıllı Bağlantı ve Kullanışlılık

ScreenShare

Bir akıllı telefonu veya bir dizüstü bilgisayarı Wi-Fi Direct bağlantısıyla TV'ye bağlayın. TV'de cihazın ekranı görüntülenecek olup, böylece kullanıcılar kendi içeriklerini ve hatıralarını paylaşabilirler.
Yazdır

Tüm Özellikler

ARABIRIM

  • Yan

    HDMI Girişi, USB (2), CI Yuvası

  • Arka

    RF Girişi (2), AV Girişi, Video Komponent Girişi (Telefon Jak Tipi), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI Girişi, RS-232C, (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, Saat Arayüzü, RJ45 (2), Harici Hoparlör Çıkışı (2)

EKRAN

  • Tip

    Kenar LED’i

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık

    400

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

SES

  • Audio Çıkışı / Hoparlör Sistemi

    10W + 10W / 2.0 ch

  • Ses Modu

    • 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

SMART ÖZELLIKLERI

  • Smart UX

    webOS 3.5, Commercial Smart Home, Web Tarayıcısı, Önceden Yüklenmiş Uygulamalar, SDP (Hizmet Sağlama Platformu) uyumluluğu, Magic Remote Kumanda Hazırlığı

  • Bağlantı

    SoftAP, WiFi (ac), ScreenShare (Miracast), SmartShare, DIAL, Bluetooth Ses Senkronizasyonu, LG Ses Senkronizasyonu

VIDEO

  • Görüntü Motoru

    XD İşlemci

  • Real Cinema 24p (3:3 Aşağı çekme)

  • En-Boy Oranı

    • 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    PAL / SECAM

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

ÇÖZÜM

  • Tip

    Pro:Centric® Smart, V, Direct

  • Veri İletimi ( IP ve RF)

  • RF

    • (1 Tuner)

  • HCAP (SDK)

    GEM / Flash /HTML5

  • Pro:Centric Uygulama

    PCA 3.7

  • Dijital Hak Yönetimi

    Pro:Idiom

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    300 x 300

  • G x Y x D / ağırlık (ayak ile)

    1.241 x 770 x 303 / 19,7kg

  • G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)

    1.360 x 860 x 190 / 24,4kg

ÖZELLIK

  • Kurulum

    EzManager, USB Kopyalama

  • Yönetim

    RF üzerinden uyandır, WOL, Uzaktan Tanılama, TVLing Etkileşimi, IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, HTNG/HDMI-CEC

  • Konaklama

    Otel Modu, Kilit Modu, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekle, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Tek Kanal Harita, Harici Saat Ready, Harici Güç, RJP Uyumluluğu, RTC (Gerçek Zaman Saati), webRTC Ready

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.