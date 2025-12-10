About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
4K UHD Smart TV
55UK660H0LA_TK E.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

4K UHD Smart TV

55UK660H0LA_TK E.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

4K UHD Smart TV

55UK660H0LA
İçerikli önden görünüm
Önden görünüm
-90 derece yandan görünüm
Arkadan görünüm
Alttan yakın çekim görüntüsü
İçerikli önden görünüm
Önden görünüm
-90 derece yandan görünüm
Arkadan görünüm
Alttan yakın çekim görüntüsü

Temel Özellikler

  • Çözünürlük: 3.840 x 2.160 (4K UHD)
  • Pro:Centric Solutions
  • Google Cast
  • AirPlay
  • Netflix
  • İnce Tasarım
Daha fazla

Pro:Centric Solutions Özellikli 4K UHD Otel Televizyonu

Bu resimde, otel odasında duvara dayalı bir stant üzerinde TV yer alıyor. TV ekranı parlak ve net bir şekilde görüntüleniyor.

* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.

4K UHD, Ultra Yüksek Çözünürlükte Canlı Görüntü

LG UHD TV’ler beklentilerinizi her seferinde aşar. Full HD’ye göre dört kat daha fazla piksel doğruluğu ile gerçekçi görüntü kalitesini ve canlı renkleri deneyimleyin. LG'nin güçlü işlemcisi çözünürlüğü orijinal kalitesine yükseltir. 4K Süper Yükseltme, gelişmiş çözünürlüğü, parlaklığı ve netliği iyileştirir. Canlı renkler ve parlaklık, ekran çözünürlüğünü yeni zirvelere taşıyor. HDR10 Pro* ile daha keskin kontrast sunan üst düzey görüntü kalitesini deneyimleyin.

TV ekranında görüntülenen manzara canlı bir şekilde resmediliyor ve sanki gerçekmiş gibi görünüyor.

* HDR10 Pro, LG Electronics tarafından geliştirilen ve standart görüntü kalitesi “HDR10”u esas alan bir teknolojidir.

LG Otel Televizyonu,
Google Cast ile çalışır

LG Otel Televizyonunda en sevdiğiniz OTT programlarını büyük ekranda oynatmak için kullanışlı bir QR kodu ile kişisel cihazlarınıza hızlı erişimin keyfini çıkarın. Kişisel bilgilerin otomatik silinmesi sayesinde güvenli çıkışı deneyimleyin, içiniz rahat etsin. Ayrıca kalıcı eşleştirme ile cihazlarınızı bir kez bağlayın, tüm konaklamanız boyunca bağlantınız devam etsin!

Otel misafirleri, içeriğe erişmek için Google Cast kullanarak akıllı telefonu oda içi TV ile eşleştiriyor.

* Google Cast, Google LLC’nin ticari markasıdır.

AirPlay ile Çalışır

Apple AirPlay ile misafirler, iPhone veya iPad’lerinden LG Pro:Centric Smart Otel TV'lerine doğrudan içerik yansıtabilir. Böylece ister en sevdikleri uygulamalarından film ve dizi izleyebilir ister Apple cihazlarındaki fotoğrafları, kişisel videoları, oyunları ve daha fazlasını paylaşabilirler. Otele giriş yapan misafirlerin, konaklamaları süresince iPhone veya iPad’lerini odadaki TV ile doğrudan gizli ve güvenli bir şekilde eşleştirmek için ekrandaki benzersiz QR kodunu taramaları yeterlidir.

Bir otel misafiri, AirPlay aracılığıyla iPhone’unu odadaki televizyonla eşleştiriyor.

Netflix Uygulamasına Kolay Erişim

Pro:Centric özelliğine sahip UK660H ile Netflix’in kapsamlı video içeriğini deneyimleyin. Odanızın konforunun ve binlerce seçenek sunan yayın hizmetinin tadını çıkarın.

Netflix uygulaması dahil olmak üzere birçok otel içeriği, otel odasındaki TV'de gösterilir.

* Netflix üyeliği gereklidir.

Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Cloud, kuruluşun CMS çözümünün kullanılabilirliğini ve sistemin buluta taşınmasını iyileştirerek 3. taraf çözüm hizmetini destekler. Ayrıca göz alıcı bir kontrol paneli ile veri toplama ve analitik platformunu geliştiren çeşitli tasarım şablonları sunar. Yeni özelliklere ek olarak LG Channels*, başka cihazlara veya aboneliklere gerek kalmadan normal yayın kanallarının yanı sıra CP (İçerik Sağlayıcı) kanallarından geniş bir içeriğe erişmeyi kolaylaştırır. Ayrıca Mobil Uygulama Oluşturucu, misafirler için mobil cihazda konsiyerj hizmetlerinin kurulum sürecini basitleştirir. Bu işlev aracılığıyla misafir talepleri anında yanıtlanarak yerine getirilir.

Bu resimde, Pro:Centric Cloud üzerinde çalışan bir kadın yer alıyor.

* Şu anda Almanya, İspanya, Fransa, Finlandiya, İrlanda, Avusturya, İtalya, İsviçre ve Portekiz'de desteklenmektedir. Diğer AB ülkeleri için lütfen yerel bayinizle iletişime geçin.

Zarif Görünüm İçin İnce Derinlik

UK660H, ince tasarımıyla iç mekanlara kusursuz uyum sağlar ve misafirlerde modern bir izlenim yaratır.

UK660H, otel odasına kusursuzca monte edilmiş, yandan görünümle ince tasarımı vurgulanıyor.

* 65” ~ 43” ekranlar için

Yazdır

Tüm Özellikler

BILGI

  • Kategori

    Pro:Centric Smart

TASARIM

  • Araç Adı

    UA75

  • Stant Türü

    2 Pole

  • Ön Yüz Rengi

    Charcoal Black

EKRAN

  • Çözünürlük

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Parlaklık (Tip.)

    300 nit

VİDEO

  • HDR_HDR 10 Pro

    YES

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    YES

  • Gelişmiş AI Görüntü

    YES

  • Oyun Ayar Menüsü

    YES

AUDIO (SES)

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    20W

  • AI Ses

    YES

  • AI Akustik Ayarlama

    YES (Ready, MMR Required)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    YES

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Pro:Centric Smart

    YES

  • webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)

    YES

  • Pro:Centric Cloud

    YES

  • Pro:Centric Direct

    YES

  • Pro:Centric V

    YES

  • Pro:Centric Server

    YES

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    YES

  • Pro:Idiom (DRM)

    YES

  • Pro:Idiom Media (DRM)

    YES

AKILLI İŞLEV

  • Web Tarayıcı

    YES

  • Uzaktan Kumanda Uyumluluğu

    YES (Ready)

  • Mood Display

    YES

  • Gallery Mode

    YES

  • Wi-Fi

    YES

  • Bluetooth

    YES

  • Soft AP

    YES

  • Screen Share

    YES

  • DIAL

    YES

  • Bluetooth Ses Oynatma

    YES

  • HDMI-ARC

    YES (HDMI2)

  • Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)

    YES

OTELCILIK ÖZELLIĞI

  • EzManager

    YES

  • USB Cloning

    YES

  • RF üzerinde uyanma

    YES

  • WOL

    YES

  • SNMP

    YES

  • Tanılama

    YES (IP Remote)

  • HTNG-CEC (Sürüm)

    YES (1.4)

  • Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)

    YES (1.4)

  • IR Çıkışı

    YES (RS-232C)

  • Çoklu IR Kodu

    YES

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    YES

  • Welcome Video

    YES

  • Welcome Screen (Splash Image)

    YES

  • Insert Image

    YES

  • One Channel Map

    YES

  • Instant ON

    YES

  • Mobile Remote

    YES

  • Port Block

    YES

  • Lock mode

    YES (Limited)

  • Enerji Tasarrufu Modu

    YES

DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)

  • NTP senkronize zamanlayıcı

    YES

  • BEACON

    YES

  • Video Tag

    YES (2 Video)

BAĞLANTILAR

  • HDMI Girişi

    YES (2ea)

  • USB (Ver.)

    YES (1ea / 2.0)

  • RF Girişi

    YES (2ea)

  • Dijital Ses Çıkışı (Optik)

    YES

  • CI Slot

    YES (CI+ 1.4 ECP)

  • RJ45 (Kullanım Amacı)

    1 (Ethernet)

  • RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)

    YES (Phone jack)

MEKANIK

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 200 mm

  • Kensington Kilit

    YES

BOYUTLAR / AĞIRLIK

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    1236 x 780 x 230 mm

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    1236 x 718 x 67.9 mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    1360 x 845 x 142 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)

    13.2/13.2/13.2/19.7 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)

    7.3/7.3/7.3/18.2 mm

  • Stantlı Ağırlık

    11.6 kg

  • Stantsız Ağırlık

    11.5 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    15.8 kg

GÜÇ ÖZELLIKLERI

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Maks)

    111.5W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    100.5W

  • Bekleme Güç Tüketimi

    Under 0.5W

STANDART

  • Güvenlik

    CB

  • EMC

    CE

AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    YES (1.5M / Detached Angle)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.