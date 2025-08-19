We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
WS960H Serisi
Pro:Centric Solutions özellikli Gallery Design 4K OLED Hospitality TV
Sanat eserini gösteren duvara asılı bir TV ve galerideymiş gibi görünen ekran dokusu.
*65 inç
*Tüm resimler temsilidir.
LG OLED Kendinden Aydınlatmalı
Zengin renkler ve canlı görüntü kalitesiyle evren görüntüsü.
Duvarlarınızı Süsleyen Bir Sanat Eseri
TV'nin çerçevesi çok incedir, bu sayede ekran daha büyüleyici ve güzel görünür.
*65 inç
Pro:Centric Direct
Sunucu üzerinden Pro:Centric Direct çözümünü kullanarak oteldeki TV'nin içerik ve ayarlarını yöneten adam.
*Bazı cihazlar, IoT ve Sesli Kontrol işleviyle sınırlı uyumluluğa sahip olabilir. Sipariş vermeden önce uyumluluğu doğrulamak için lütfen LG satış ekibiyle iletişime geçin.
*Magic Motion Kumanda gereklidir.
Tüm Özellikler
BILGI
Kategori
Pro:Centric Smart
TASARIM
Araç Adı
GX
Stant Türü
Stantsız (Aksesuar İçin: 2 Kutup)
Ön Yüz Rengi
- (Cinema Screen)
EKRAN
Boyut (inç)
55
Çözünürlük
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Parlaklık (Tip.)
500 nit
VİDEO
HDR_HDR 10 Pro
EVET
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
EVET
AUDIO (SES)
Hoparlör (Ses Çıkışı)
40W
AI Ses
EVET
AI Akustik Ayarlama
EVET
LG Ses Senkronizasyonu
EVET
YAYIN SISTEMI
Dijital
DVB-T2/C/S2
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
Teletext (Otomatik Teletext)
EVET (Yalnızca Teletekst)
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
Pro:Centric Smart
EVET
Pro:Centric Direct
EVET
Pro:Centric V
EVET
Pro:Centric Server
EVET
Quick Menu (Customizable Portal)
EVET
Pro:Idiom (DRM)
EVET
Pro:Idiom Media (DRM)
EVET
AKILLI İŞLEV
webOS sürümü
webOS 5.0
Web Tarayıcı
EVET
Uzaktan Kumanda Uyumluluğu
EVET (Yerleşik)
Mood Display
EVET
Gallery Mode
EVET
Wi-Fi
EVET
Bluetooth
EVET
Soft AP
EVET
Screen Share
EVET
DIAL
EVET
Bluetooth Ses Oynatma
EVET
Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)
EVET
IoT
EVET
OTELCILIK ÖZELLIĞI
EzManager
EVET
USB Cloning
EVET
RF üzerinde uyanma
EVET
WOL
EVET
SNMP
EVET
Tanılama
EVET (IP Uzaktan kumanda)
HTNG-CEC (Sürüm)
EVET (1.4)
Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)
EVET (1.4)
IR Çıkışı
EVET (RS-232C, HDMI)
Çoklu IR Kodu
EVET
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
EVET
Welcome Video
EVET
One Channel Map
EVET
External Speaker Out / Line Out
EVET (Ext. Speaker Out)
Instant ON
EVET
V-Lan Tag
EVET
Port Block
EVET
Lock mode
EVET (Sınırlı)
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
EVET
Enerji Tasarrufu Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (HASTANE)
Sağlık Kulaklık Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)
NTP senkronize zamanlayıcı
EVET
BEACON
EVET
Video Tag
EVET (2 Video)
BAĞLANTILAR
HDMI Girişi
EVET (3 adet)
USB (Ver.)
EVET (2 adet / 2.0)
RF Girişi
EVET (2 adet)
Dijital Ses Çıkışı (Optik)
EVET
Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)
EVET
Kulaklık Çıkışı
EVET
CI Slot
EVET (CI+ 1.4 ECP)
RJ45 (Kullanım Amacı)
2 (Ethernet, Aux)
RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)
EVET (Telefon jakı)
MEKANIK
VESA Uyumluluğu
300 x 300 mm
BOYUTLAR / AĞIRLIK
Stantlı Boyut (G x Y x D)
1225 x 765 x 271 mm
Stantsız Boyut (G x Y x D)
1225 x 706 x 23.1 mm
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
1360 x 810 x 175 mm
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)
7.9/7.9/7.7/11.6 mm
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)
2.0/2.0/2.0/2.0 mm
Stantlı Ağırlık
22.5 kg
Stantsız Ağırlık
21.8 kg
Sevkiyat Ağırlığı
28.0 kg
GÜÇ ÖZELLIKLERI
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
Güç Tüketimi (Maks)
304W
Güç Tüketimi (Tip.)
267W
Bekleme Güç Tüketimi
0,5 W'ın altında
STANDART
Güvenlik
CB, CU TR
EMC
CE
Diğer
Uygulanamaz
STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))
ErP Sınıfı
A
Güç Tüketimi
100W
Parlaklık Oranı (%)
65
Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)
139
STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))
SDR Grade
G
SDR On modu
99W
HDR Grade
G
HDR On modu
160W
AKSESUARLAR
Uzaktan kumanda tipi
MMR
Güç Kablosu
N/A (Attached)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.