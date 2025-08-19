About Cookies on This Site

WS960H Serisi
55WS960H0ZD.pdf
Enerji Sınıfı : EU

WS960H Serisi

55WS960H0ZD.pdf
Enerji Sınıfı : EU

WS960H Serisi

55WS960H0ZD
Temel Özellikler

  • Ticari Televizyon
  • Otel TV, Pro: Centric Smart
  • KENDİNDEN AYDINLATMALI LG OLED
  • Pro:Centric OTEL YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ
  • Galeri Modu
Daha fazla
Eksiksiz Tasarım Deneyimi

Pro:Centric Solutions özellikli Gallery Design 4K OLED Hospitality TV

Artık TV mobilyalarına gerek yok. WS960H, galeri tasarımı ve gömme montaj özelliği ile yaşam alanınıza doğal bir şekilde uyum sağlayabilir.

Sanat eserini gösteren duvara asılı bir TV ve galerideymiş gibi görünen ekran dokusu.

*65 inç
*Tüm resimler temsilidir.

LG OLED Kendinden Aydınlatmalı

LG Hospitality TV kendinden aydınlatma teknolojisi sayesinde benzersizdir. Milyonlarca OLED pikseli bir araya gelerek televizyon teknolojisini yepyeni bir düzeye taşır. Koyu siyahların, zengin renklerin ve canlı resim kalitesinin keyfini çıkarın.

Zengin renkler ve canlı görüntü kalitesiyle evren görüntüsü.

Duvarlarınızı Süsleyen Bir Sanat Eseri

WS960H, duvar ile ekran arasında dar bir boşluk bırakan mükemmel hatları, ultra ince çerçevesi ve şık tasarımıyla sanattan ilham alan bir televizyondur. LG Hospitality TV'ler içeriğinizi aydınlatır ve kapalı olsalar bile otel odalarının iç dekorunu tamamlar.

TV'nin çerçevesi çok incedir, bu sayede ekran daha büyüleyici ve güzel görünür.

*65 inç

Pro:Centric Direct

Otel içerik yönetimi çözümü Pro:Centric Direct, servis ve IP ağı tabanlı uzaktan yönetimi kolaylaştıran kolay ve basit düzenleme araçları sunar. Pro:Centric Direct çözümü, kullanıcıların arayüzlerini kolayca düzenlemelerini sağlayan özelleştirilmiş arayüz sunar ve odadaki tüm TV'leri verimli bir şekilde yönetir. Mevcut PCD sürümü, IoT tabanlı oda içi kontrolün yanı sıra LG Natural Language Processing (NLP) aracılığıyla sesli kontrol işlevi de sunar. Bu IoT ve sesle ilgili işlevler, yapay zeka ile gelecek neslin otel odalarına hazırlanmak için başlangıç ​​noktanız olacak.

Sunucu üzerinden Pro:Centric Direct çözümünü kullanarak oteldeki TV'nin içerik ve ayarlarını yöneten adam.

*Bazı cihazlar, IoT ve Sesli Kontrol işleviyle sınırlı uyumluluğa sahip olabilir. Sipariş vermeden önce uyumluluğu doğrulamak için lütfen LG satış ekibiyle iletişime geçin.

Ses tanıma özelliğine sahip bir uzaktan kumandayla konuşarak TV'yi kontrol eden kadın.

Ses Tanıma

Kullanıcıların LG televizyonları kolaylıkla kontrol etmelerine olanak tanıyan ses tanıma özelliğini de sisteme dahil eden LG, kesintisiz etkileşimden tutarlı kullanıcı deneyimine kadar birçok noktada ticari televizyon pazarına liderlik ediyor. webOS ve Pro:Centric Direct’i temel alan istikrarlı ve güvenilir çözümlerimiz, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin rekabetçiliğini önemli ölçüde artırarak gelecekte başarılı bir işletme haline gelmenize yardımcı oluyor.

*Magic Motion Kumanda gereklidir.

webOS 5.0 tabanlı Galeri Modu ile bir sanat eserini gösteren TV.

Daha Yenilikçi LG webOS 5.0

En yeni LG Smart TV özelliklerini keşfedin. Örneğin, Galeri Modu, TV'yi mekanınız ve yaşantınızla uyumlu bir sanat eseri olarak kullanmanızı sağlar.
Yazdır

Tüm Özellikler

BILGI

  • Kategori

    Pro:Centric Smart

TASARIM

  • Araç Adı

    GX

  • Stant Türü

    Stantsız (Aksesuar İçin: 2 Kutup)

  • Ön Yüz Rengi

    - (Cinema Screen)

EKRAN

  • Boyut (inç)

    55

  • Çözünürlük

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Parlaklık (Tip.)

    500 nit

VİDEO

  • HDR_HDR 10 Pro

    EVET

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    EVET

AUDIO (SES)

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    40W

  • AI Ses

    EVET

  • AI Akustik Ayarlama

    EVET

  • LG Ses Senkronizasyonu

    EVET

YAYIN SISTEMI

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    SECAM / PAL

  • Teletext (Otomatik Teletext)

    EVET (Yalnızca Teletekst)

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Pro:Centric Smart

    EVET

  • Pro:Centric Direct

    EVET

  • Pro:Centric V

    EVET

  • Pro:Centric Server

    EVET

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    EVET

  • Pro:Idiom (DRM)

    EVET

  • Pro:Idiom Media (DRM)

    EVET

AKILLI İŞLEV

  • webOS sürümü

    webOS 5.0

  • Web Tarayıcı

    EVET

  • Uzaktan Kumanda Uyumluluğu

    EVET (Yerleşik)

  • Mood Display

    EVET

  • Gallery Mode

    EVET

  • Wi-Fi

    EVET

  • Bluetooth

    EVET

  • Soft AP

    EVET

  • Screen Share

    EVET

  • DIAL

    EVET

  • Bluetooth Ses Oynatma

    EVET

  • Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)

    EVET

  • IoT

    EVET

OTELCILIK ÖZELLIĞI

  • EzManager

    EVET

  • USB Cloning

    EVET

  • RF üzerinde uyanma

    EVET

  • WOL

    EVET

  • SNMP

    EVET

  • Tanılama

    EVET (IP Uzaktan kumanda)

  • HTNG-CEC (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • IR Çıkışı

    EVET (RS-232C, HDMI)

  • Çoklu IR Kodu

    EVET

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    EVET

  • Welcome Video

    EVET

  • One Channel Map

    EVET

  • External Speaker Out / Line Out

    EVET (Ext. Speaker Out)

  • Instant ON

    EVET

  • V-Lan Tag

    EVET

  • Port Block

    EVET

  • Lock mode

    EVET (Sınırlı)

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    EVET

  • Enerji Tasarrufu Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (HASTANE)

  • Sağlık Kulaklık Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)

  • NTP senkronize zamanlayıcı

    EVET

  • BEACON

    EVET

  • Video Tag

    EVET (2 Video)

BAĞLANTILAR

  • HDMI Girişi

    EVET (3 adet)

  • USB (Ver.)

    EVET (2 adet / 2.0)

  • RF Girişi

    EVET (2 adet)

  • Dijital Ses Çıkışı (Optik)

    EVET

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)

    EVET

  • Kulaklık Çıkışı

    EVET

  • CI Slot

    EVET (CI+ 1.4 ECP)

  • RJ45 (Kullanım Amacı)

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)

    EVET (Telefon jakı)

MEKANIK

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 300 mm

BOYUTLAR / AĞIRLIK

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    1225 x 765 x 271 mm

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    1225 x 706 x 23.1 mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    1360 x 810 x 175 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)

    7.9/7.9/7.7/11.6 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)

    2.0/2.0/2.0/2.0 mm

  • Stantlı Ağırlık

    22.5 kg

  • Stantsız Ağırlık

    21.8 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    28.0 kg

GÜÇ ÖZELLIKLERI

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Maks)

    304W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    267W

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

STANDART

  • Güvenlik

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

  • Diğer

    Uygulanamaz

STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))

  • ErP Sınıfı

    A

  • Güç Tüketimi

    100W

  • Parlaklık Oranı (%)

    65

  • Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)

    139

STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))

  • SDR Grade

    G

  • SDR On modu

    99W

  • HDR Grade

    G

  • HDR On modu

    160W

AKSESUARLAR

  • Uzaktan kumanda tipi

    MMR

  • Güç Kablosu

    N/A (Attached)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.