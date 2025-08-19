We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65" OLED Otel TV
Akıllı Özelleştirme
Gelişmiş Misafir Deneyimi
Harici Hoparlör Çıkışı
Anında Açılma
* Üç şablon tipi Aralık 2016'dan sonra sunulacaktır.
Tüm Özellikler
ARABIRIM
Yan
HDMI Girişi, USB 3.0, USB 2.0 (2), CI Yuvası
Arka
RF Girişi (2), AV Girişi, Video Komponent Girişi, Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI Girişi, RS-232C, Kulaklık Çıkışı, LAN Portu (2), Harici Hoparlör Çıkışı (2)
EKRAN
Tip
OLED
Çözünürlük
3.840 x 2.160 (4K UHD)
Parlaklık
500
GENEL
Bölge
Avrupa
GÜÇ
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
Maks
328.3
Tipik
283.5
SES
Audio Çıkışı / Hoparlör Sistemi
20W + 20W / 4.0 ch
Ses Modu
OLED Surround
VIDEO
En-Boy Oranı
6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
YAYIN SISTEMI
Analog
PAL/SECAM
Dijital
DVB-T2/C/S2
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
Vesa
300 x 200
GxYxD / ağırlık (ayaklı)
1.451 x 882 x 225 / 25,4kg
GxYxD / ağırlık (Kutu)
1.663 x 927 x 212 / 33,5kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
