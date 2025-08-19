About Cookies on This Site

65" OLED Otel TV

65EW961H
Temel Özellikler

  • OLED TV – İnce Tasarım, Yoğun Renkler, Sonsuz Kontrast
  • Pro:Centric® Smart
  • OLED
  • harman/kardon® Ses
  • webOS 3.0
  • Pro:Idiom®
Daha fazla

Akıllı Özelleştirme

LG'nin akıllı özelleştirme araçları ve içerik yönetimi yazılımıyla kendi çözümünüzü oluşturun.

Gelişmiş Misafir Deneyimi

webOS 3.0 ve akıllı uygulamalarla eğlenceli özellikleri canlı resim kalitesiyle deneyimleyin.

Akıllı Bağlantı

LG Smart Share ile TV ve akıllı cihazlar arasındaki içerik paylaşımı kolay ve kullanıcı dostudur.

Harici Hoparlör Çıkışı

Kullanıcıların, banyo gibi ayrı bir yerde harici hoparlörlerin keyfini çıkarmalarına izin verin.

Anında Açılma

Anında açılma fonksiyonunun hızlı sistem yüklemesi TV'yi açar açmaz içerikleri bulmalarını sağlar.

Multi IR

Multi IR fonksiyonu farklı odalardaki TVler arasında kumanda sinyal parazitlerini ortadan kaldırır.

Pro:Idiom®

DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile içeriğin yasalara aykırı bir şekilde kopyalanmasını önleyin.

SoftAP

SoftAP Yazılımla Etkinleştirilen Erişim Noktası Wi-Fi özelliği kablosuz erişim oluşturur.

SNMP

SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü), SI ve iş yöneticileri için kullanışlı ağ yönetimi sağlar.

Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

LG Pro:Centric SMART genişletilmiş özelleştirilebilir araçlar sunar; HTML5, Java ve Flash. Bunlarla birlikte, iş ortakları, Ticari TV'leri kendi gelişmiş hizmet tasarımlarını düzenlemek ve geliştirmek için optimize edebilir. Ayrıca, kullanıcılar üzerinde görsel bir etki bırakır ve istenilen mesajları iletir.

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Artık mülkünüz için özelleştirilebilen şablonlarımız ve sayfalarımızla otelinizi farklı kılabilirsiniz. Pro:Centric® işiniz için kolayca özelleştirilebilen bir çözüm sunar.

Pro:Centric Direct Hazırlığı

LG'nin içerik yönetim yazılımı Pro:Centric Direct ile kendi şablonlarınızı oluşturun ve IP ağına bağlı TVleri uzaktan yönetin. Marka bilincini artırmak ve misafirlerin zevk ve ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir widgetler ve üç tip (Sinematik tipi,Izgara tipi,Bar tipi) tema şablonu ile birlikte bir proje editörü sunmaktadır.

* Üç şablon tipi Aralık 2016'dan sonra sunulacaktır.

OLED TV

İnce

İnovatif incelik
EW961H'nin sanatsal ince tasarımı, her tür otel odasına mükemmel uyum sağlar ve harmanlanır. OLED TV'nin son derece ince derinliği alanın daha verimli kullanılmasını sağlar.
OLED TV

Yoğun Renkler

Canlı resim kalitesi
OLED Otel TV'leri mükemmel doğrulukla renklere hayat verir. Kendinden aydınlatmalı pikseller TV'ye genişletilmiş bir renk kapsamı getirerek renk ve tonlamalarda en ince ayrıntıları sunar. Bu, konukların daha canlı görüntülerle içeriğin keyfini çıkarmalarını sağlar.
OLED TV

Sonsuz Kontrast

Sınırsız kontrast ve en koyu siyah
Siyahın tekrar üretilmesi için kendiliğinden aydınlanan pikseller tamamen kapanır. Işık sızıntısı olmaz. Müşterileri hayran bırakacak tam siyah ve sonsuz kontrast sunar.
ULTRA HD TV

4K Çözünürlük

ULTRA HD, dijital fotoğrafın geleceğidir ve Full HD'den dört kat daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. Etkileyici 8.3 milyon piksel kusursuz resim kalitesi ve inanılmaz canlı detaylar sunar.

4K Upscaler

4K ULTRA HD kalitesinde Full HD içeriğin keyfini çıkarın. 4K Upscaler, altı kademeli çözünürlük yükseltme işlemiyle Full HD içeriği otomatik olarak ULTRA HD'ye yükseltir.
Akıllı Bağlantı ve Kullanışlılık

Smart Share

Smart Share (Akıllı Paylaşım) özelliği, kullanıcıların içerikleri daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, daha kolay ve doğru bir şekilde paylaşmak için istedikleri içeriği arar, böylece çeşitli cihazlar arasında paylaşım işlemini basitleştirir.
Akıllı Bağlantı ve Kullanışlılık

Bluetooth Ses Senkronizasyonu (Bluetooth 3.0)

Bluetooth Ses Senkronizasyonu, kullanıcıların Bluetooth bağlantısıyla bir mobil cihazdaki müziği TV hoparlörlerinden dinlemelerini sağlar.
*Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz
Akıllı Bağlantı ve Kullanışlılık

Magic Remote Hazırlığı

Yeni kumanda sayesinde eğlence deneyiminizi kontrol altına alın. Aramak için daha az, eğlence için daha çok zaman ayırın.
Yazdır

Tüm Özellikler

ARABIRIM

  • Yan

    HDMI Girişi, USB 3.0, USB 2.0 (2), CI Yuvası

  • Arka

    RF Girişi (2), AV Girişi, Video Komponent Girişi, Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI Girişi, RS-232C, Kulaklık Çıkışı, LAN Portu (2), Harici Hoparlör Çıkışı (2)

EKRAN

  • Tip

    OLED

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (4K UHD)

  • Parlaklık

    500

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

GÜÇ

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Maks

    328.3

  • Tipik

    283.5

SES

  • Audio Çıkışı / Hoparlör Sistemi

    20W + 20W / 4.0 ch

  • Ses Modu

    OLED Surround

VIDEO

  • En-Boy Oranı

    6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    PAL/SECAM

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    300 x 200

  • GxYxD / ağırlık (ayaklı)

    1.451 x 882 x 225 / 25,4kg

  • GxYxD / ağırlık (Kutu)

    1.663 x 927 x 212 / 33,5kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.