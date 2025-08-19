WS960H Serisi

Otel içerik yönetimi çözümü Pro:Centric Direct, servis ve IP ağı tabanlı uzaktan yönetimi kolaylaştıran kolay ve basit düzenleme araçları sunar. Pro:Centric Direct çözümü, kullanıcıların arayüzlerini kolayca düzenlemelerini sağlayan özelleştirilmiş arayüz sunar ve odadaki tüm TV'leri verimli bir şekilde yönetir. Mevcut PCD sürümü, IoT tabanlı oda içi kontrolün yanı sıra LG Natural Language Processing (NLP) aracılığıyla sesli kontrol işlevi de sunar. Bu IoT ve sesle ilgili işlevler, yapay zeka ile gelecek neslin otel odalarına hazırlanmak için başlangıç ​​noktanız olacak.