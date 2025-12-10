About Cookies on This Site

Pro:Centric Solutions özellikli NanoCell Akıllı TV
Pro:Centric Solutions özellikli NanoCell Akıllı TV

75UK762H0LB
İçerikli önden görünüm
Önden görünüm
-45 derece yandan görünüm
-90 derece yandan görünüm
+45 derece yandan görünüm
back
side
Temel Özellikler

  • Çözünürlük: 3.840 x 2.160 (4K UHD)
  • Nano Panel
  • Pro:Centric Solutions
  • Google Cast
  • AirPlay
  • Netflix
Daha fazla

Pro:Centric Solutions özellikli NanoCell Akıllı TV

Otel duvarındaki TV parlak ve canlı bir ekranı gösteriyor.

* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.

Nano Panel

NanoCell’in devrim niteliğindeki teknolojisini deneyimleyin. Bu teknoloji, öözel bir polarizatör ve boyutsuz malzemeler kullanarak renklerde bozulma olmadan mükemmel renklerin yakalanmasını sağlar. Gelişmiş nano teknolojisi, RGB dalga boylarındaki saf olmayan renkleri filtreleyerek canlı, saf renkler ve gerçek 4K görseller sunar. Kesin renkler ve geliştirilmiş kontrast ile gerçekçi görüntülerin keyfini çıkarın. NanoCell, nano boyutlu ışık emici malzemeler kullanarak üst üste binen yeşil ve kırmızı dalga boylarını ayırır. Böylece renk gamını genişletir ve doğruluğu artırır. İzleme deneyiminizi geliştirin, en sevdiğiniz içeriği gerçekmiş gibi izleyin!

LG NanoCell teknolojisine sahip UK762H ekranda canlı renkler ve keskin görüntü kalitesi gösteriliyor.

Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Cloud, kuruluşun CMS çözümünün kullanılabilirliğini ve sistemin buluta taşınmasını iyileştirerek 3. taraf çözüm hizmetini destekler. Ayrıca göz alıcı bir kontrol paneli ile veri toplama ve analitik platformunu geliştiren çeşitli tasarım şablonları sunar. Yeni özelliklere ek olarak Mobil Uygulama Oluşturucu, misafirler için mobil cihazda konsiyerj hizmetlerinin kurulum sürecini basitleştirir. Bu işlev aracılığıyla misafir talepleri anında yanıtlanarak yerine getirilir.

Bu resimde, Pro:Centric Cloud üzerinde çalışan bir kadın yer alıyor.

LG Otel Televizyonu,
Google Cast ile çalışır

LG Otel Televizyonunda en sevdiğiniz OTT programlarını büyük ekranda oynatmak için kullanışlı bir QR kodu ile kişisel cihazlarınıza hızlı erişimin keyfini çıkarın. Kişisel bilgilerin otomatik silinmesi sayesinde güvenli çıkışı deneyimleyin, içiniz rahat etsin. Ayrıca kalıcı eşleştirme ile cihazlarınızı bir kez bağlayın, tüm konaklamanız boyunca bağlantınız devam etsin!

Otel misafirleri, içeriğe erişmek için Google Cast kullanarak akıllı telefonu oda içi TV ile eşleştiriyor.

* Google Cast, Google LLC’nin ticari markasıdır.

AirPlay ile Çalışır

Apple AirPlay ile misafirler, iPhone veya iPad’lerinden LG Pro:Centric Smart Otel TV'lerine doğrudan içerik yansıtabilir. Böylece ister en sevdikleri uygulamalarından film ve dizi izleyebilir ister Apple cihazlarındaki fotoğrafları, kişisel videoları, oyunları ve daha fazlasını paylaşabilirler. Otele giriş yapan misafirlerin, konaklamaları süresince iPhone veya iPad’lerini odadaki TV ile doğrudan gizli ve güvenli bir şekilde eşleştirmek için ekrandaki benzersiz QR kodunu taramaları yeterlidir.

Bir otel misafiri, AirPlay aracılığıyla iPhone’unu odadaki televizyonla eşleştiriyor.

Netflix Uygulamasına
Kolay Erişim

Pro:Centric özelliğine sahip UK762H ile Netflix’in kapsamlı video içeriğini deneyimleyin. Odanızın konforunun ve binlerce seçenek sunan yayın hizmetinin tadını çıkarın.

Netflix uygulaması dahil olmak üzere birçok otel içeriği, otel odasındaki TV'de gösterilir.

* Netflix üyeliği gereklidir.

Pro:Centric Direct

Otel içerik yönetimi çözümü Pro:Centric Direct, tek bir tıklamayla servis ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetimi kolaylaştıran kolay ve basit düzenleme araçları sunar. Pro:Centric Direct çözümü, kullanıcıların arabirimlerini kolayca düzenlemelerini sağlayan özelleştirilmiş arabirim sunar ve odadaki tüm TV’leri verimli bir şekilde yönetir. IoT tabanlı oda içi kontrolü sağlar. Bu yönüyle, yapay zeka kullanılan gelecek neslin otel odalarına hazırlanmak için başlangıç ​​noktanız olacaktır.

Bu resimde, sunucu üzerinden Pro:Centric Direct çözümünü kullanarak oteldeki TV’nin içerik ve ayarlarını yöneten bir adam yer alıyor.

* Bazı özellikler PCD sürümlerine dayalı olarak desteklenmeyebilir.

SoftAP

Önceki modelde, SoftAP özelliğini kullanmak için TV ile fiziksel kablolu bağlantı gerekiyordu. Yeni Wireless-In SoftAP ise TV’yle kablosuz bağlantı sayesinde otellerde mükemmel bağlantı seçenekleri sunar.

Cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi diğer cihazlar, TV’nin SoftAP işlevi kullanılarak bağlanabilir.

Tüm Özellikler

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.