US760H Serisi
75US760H0ZD PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU

US760H Serisi

75US760H0ZD PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU

US760H Serisi

75US760H0ZD
önden görünüm | 75US760H0ZD
önden görünüm | 75US760H0ZD
Temel Özellikler

  • Pro:Centric OTEL YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ
  • NanoCell Ekran
  • Galeri Modu
  • Köprü Modlu Soft AP
Daha fazla

NanoCell Ekran ve Pro:Centric Direct özellikli 4K UHD Hospitality TV

NanoCell Ekranlı US760H, canlı detaylara ve neredeyse kusursuz bir görüntü oluşturan UHD çözünürlüğe sahiptir. Ayrıca, merkezi bir yönetim sistemi aracılığıyla konuk odası TV'lerinde kolay yönetim, yapılandırma ve güncellemeler sağlayan Pro:Centric teknolojilerine sahiptir.

Otel masasında canlı ve parlak bir ekrana sahip TV.

* 75 inç
* Tüm resimler temsilidir.

Saf Renklerin Ortaya Çıkardığı Gerçek 4K

NanoCell TV, NanoCell teknolojisi ile geniş bir renk yelpazesi ve gerçekçi doğruluk sağlayarak LG Hotel TV'yi neredeyse kusursuz hale getirir. NanoCell TV'nin sunduğu Gerçek 4K ile parlak ve net görsel deneyimi keşfedin.

NanoCell TV ve LG Standart TV arasındaki karşılaştırma, yaprak üzerindeki çiy damlalarını gösteren ekran.

* 75 inç

Nano Çerçeve, Sofistike Bir Ortam Sunar

Minimal Nano Çerçeve özelliğine sahip NanoCell, her türlü iç mekana uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır ve hem büyüleyici hem de zarif bir izleme deneyimi sunar.

Ekran ile gerçek görüntü arasındaki farkı azaltarak ekrandaki zebraların canlı görünmesini sağlayan incecik çerçeveli TV.

* 75 inç

Pro:Centric Direct

Otel içerik yönetimi çözümü Pro:Centric Direct, servis ve IP ağı tabanlı uzaktan yönetimi kolaylaştıran kolay ve basit düzenleme araçları sunar. Pro:Centric Direct çözümü, kullanıcıların arayüzlerini kolayca düzenlemelerini sağlayan özelleştirilmiş arayüz sunar ve odadaki tüm TV'leri verimli bir şekilde yönetir. Mevcut PCD sürümü, IoT tabanlı oda içi kontrolün yanı sıra LG Natural Language Processing (NLP) aracılığıyla sesli kontrol işlevi de sunar. Bu IoT ve sesle ilgili işlevler, yapay zeka ile gelecek neslin otel odalarına hazırlanmak için başlangıç ​​noktanız olacak.

Sunucu üzerinden Pro:Centric Direct çözümünü kullanarak oteldeki TV'nin içerik ve ayarlarını yöneten adam.

* Bazı cihazlar, IoT ve Sesli Kontrol işleviyle sınırlı uyumluluğa sahip olabilir. Sipariş vermeden önce uyumluluğu doğrulamak için lütfen LG satış ekibiyle iletişime geçin.

webOS 5.0 tabanlı Galeri Modu ile bir sanat eserini gösteren TV.

Daha Yenilikçi LG webOS 5.0

En yeni LG Smart TV özelliklerini keşfedin. Yeni eklenen Mood Ekranı ve Galeri Modu, TV'yi özelleştirilmiş bir saat olarak veya mekanınız ve yaşantınızla uyumlu bir sanat eseri olarak kullanmanızı sağlar.

* Bazı cihazlar, IoT ve Sesli Kontrol işleviyle sınırlı uyumluluğa sahip olabilir. Sipariş vermeden önce uyumluluğu doğrulamak için lütfen LG satış ekibiyle iletişime geçin.

"Sanal" Wi-Fi özelliği olan Soft AP özelliğine sahip bir TV.

Soft AP

Yazılımla etkinleştirilen Erişim Noktası (Soft AP), TV'yi kablosuz bir erişim noktası olarak kullanan ve konukların kendi cihazlarını Soft AP'ye bağlamalarına olanak tanıyan "sanal" bir Wi-Fi özelliğidir. Yöneticilerin sinyal seviyesi, Soft AP şifreleri gibi oda içi Soft AP bilgilerini yönetmesine olanak tanıyan Köprü Modunu destekler.

* SoftAP, TV açıldıktan sonra kurulum menüsüne kurulmalıdır.
* Aynı anda Akıllı Yansıtma uygulanamayabilir.

Resimlerle karşılama mesajlarını görüntüleyen LG Ticari TV.

Karşılama Ekranı

LG Ticari TV’ler, seçilen görüntüleri gösterme özelliği sayesinde, otel odalarında çeşitli karşılama mesajlarının kullanılmasını mümkün kılarak müşterilerin kendilerine ilgi gösterildiğini hissetmelerini sağlar.
Otel Modu ile TV ayarlarını kontrol eden bir kişi.

Otel Modu (Halka Açık Ekran Modu)

İş alanlarında kanal seçimi veya ses seviyesi gibi TV ayarlarını kontrol edebilir ve kurabilirsiniz. Aynı zamanda, TV’lerdeki varsayılan ayarları gerektiğinde tekrar yüklemenize olanak tanır.
Ekranın ayar verileri USB'de saklanabilir ve diğer ekranlara aktarılabilir.

USB Klonlama

USB veri klonlama, optimum çalışma için birden fazla ekranı yönetmeyi daha verimli hale getirir. Her ekranı birer birer ayarlamak yerine, veriler bir ekran için USB’ye kopyalanabilir ve daha sonra bu veriler bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara gönderilebilir.
LG Ticari TV'yi kontrol eden, uzaktan kumandalı bir set üstü kutu.

IR Çıkışı

İnteraktif set üstü kutusu kullanılarak, tüm LG Ticari TV'ler tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

* Bu özellik için, TV modeline bağlı olarak bir kısıtlama söz konusu olabilir.

Yazdır

Tüm Özellikler

BILGI

  • Kategori

    Pro:Centric Smart

TASARIM

  • Araç Adı

    NANO85

  • Stant Türü

    2 Direk

  • Ön Yüz Rengi

    Ceramic BK (Cinema Screen)

EKRAN

  • Boyut (inç)

    75

  • Çözünürlük

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Parlaklık (Tip.)

    400 nit

VİDEO

  • HDR_HDR 10 Pro

    EVET

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    EVET

AUDIO (SES)

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    40W

  • AI Ses

    EVET

  • AI Akustik Ayarlama

    EVET (Hazır, MMR Gerekli)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    EVET

YAYIN SISTEMI

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    SECAM / PAL

  • Teletext (Otomatik Teletext)

    EVET

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Pro:Centric Smart

    EVET

  • webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)

    EVET

  • Pro:Centric Direct

    EVET

  • Pro:Centric V

    EVET

  • Pro:Centric Server

    EVET

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    EVET

  • Pro:Idiom (DRM)

    EVET

  • Pro:Idiom Media (DRM)

    EVET

AKILLI İŞLEV

  • webOS sürümü

    webOS 5.0

  • Web Tarayıcı

    EVET

  • Uzaktan Kumanda Uyumluluğu

    EVET (Hazır)

  • Mood Display

    EVET

  • Gallery Mode

    EVET

  • Wi-Fi

    EVET

  • Bluetooth

    EVET

  • Soft AP

    EVET

  • Screen Share

    EVET

  • DIAL

    EVET

  • Bluetooth Ses Oynatma

    EVET

  • Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)

    EVET

  • IoT

    EVET

OTELCILIK ÖZELLIĞI

  • EzManager

    EVET

  • USB Cloning

    EVET

  • RF üzerinde uyanma

    EVET

  • WOL

    EVET

  • SNMP

    EVET

  • Tanılama

    EVET (IP Uzaktan kumanda)

  • HTNG-CEC (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • IR Çıkışı

    EVET (RS-232C, HDMI)

  • Çoklu IR Kodu

    EVET

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    EVET

  • Welcome Video

    EVET

  • Welcome Screen (Splash Image)

    EVET

  • Insert Image

    EVET

  • One Channel Map

    EVET

  • External Speaker Out / Line Out

    EVET (Ext. Speaker Out)

  • Instant ON

    EVET

  • V-Lan Tag

    EVET

  • Port Block

    EVET

  • Lock mode

    EVET (Sınırlı)

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    EVET

  • External Power Out

    EVET

  • Enerji Tasarrufu Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (HASTANE)

  • Sağlık Kulaklık Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)

  • RTC (Gerçek Zamanlı Saat)

    EVET

  • NTP senkronize zamanlayıcı

    EVET

  • BEACON

    EVET

  • Video Tag

    EVET (2 Video)

BAĞLANTILAR

  • HDMI Girişi

    EVET (3 adet)

  • USB (Ver.)

    EVET (2 adet / 2.0)

  • RF Girişi

    EVET (2 adet)

  • Dijital Ses Çıkışı (Optik)

    EVET

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)

    EVET

  • CI Slot

    EVET (CI+ 1.4 ECP)

  • RJ45 (Kullanım Amacı)

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)

    EVET (D-Sub 9pin)

MEKANIK

  • VESA Uyumluluğu

    600 x 400 mm

  • Kensington Kilit

    EVET

BOYUTLAR / AĞIRLIK

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    1674 x 362 x 1031 mm

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    1674 x 64.6 x 966 mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    1823 x 228 x 1126 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)

    12.1/12.1/12.1/21.2 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)

    6.1/6.1/6.1/18.7 mm

  • Stantlı Ağırlık

    38.4 kg

  • Stantsız Ağırlık

    37.7 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    48.1 kg

GÜÇ ÖZELLIKLERI

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Maks)

    307W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    252W

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

STANDART

  • Güvenlik

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

  • Diğer

    Uygulanamaz

STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))

  • ErP Sınıfı

    A

  • Güç Tüketimi

    178W

  • Parlaklık Oranı (%)

    65

  • Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)

    247

STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))

  • SDR Grade

    G

  • SDR On modu

    164W

  • HDR Grade

    G

  • HDR On modu

    222W

AKSESUARLAR

  • Uzaktan kumanda tipi

    S-Con / MMR (opsiyonel)

  • Güç Kablosu

    N/A (Attached)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.