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Gelişmiş Kontrol ve Verimlilik için Tesiste Çözüm1

Gelişmiş Kontrol ve Verimlilik için Tesiste Çözüm

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LG SuperSign Control+, LG’nin webOS bilgi ekranı sistemleri için optimize edilmiş, uzaktan kontrol ve izleme özellikleri sağlayan bir şirket içi bilgi ekranı yönetimi çözümüdür. Şirket içi bir çözüm olması nedeniyle kendi BT altyapısına ve ağına ihtiyaç duyar. Ancak 3.000’e kadar bilgi ekranıyla entegrasyonu destekleyebilir, bu da onu çok sayıda cihaza sahip şirketler için uygun hale getirir. Ayrıca çözüme birden fazla yöneticinin erişebilmesi, çok sayıda cihazın yönetimini kolaylaştırır.

Satın alma bilgi talebi
İzleme Cihaz Kontrolü Yönetim

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LG SuperSign Control+ Yapısı

LG SuperSign Control+ Yapısı1

İzleme1

İzleme

Dijital bilgi ekranı cihazlarınızı çalıştırma esnasında izleme, kritik öneme sahip bir unsurdur ve dijital bilgi ekranı cihazlarınızın sorunsuz yönetiminde önemli faydalar sağlar. LG SuperSign Control+’ın dijital bilgi ekranı cihazlarını nasıl izleyebildiğini inceleyebilirsiniz.

<small>Kullanımı Kolay Kontrol Paneli</small>1

Kullanımı Kolay Kontrol Paneli

Kullanımı kolay kontrol paneli, kullanıcılara bilgi ekranı cihazlarıyla ilgili bilgilere genel bir bakış sağlar. Bu, cihazların durumuna ilişkin bir özeti ve sorun geçmişini içerir. Kullanıcılar, renk gibi görsel ipuçlarını kullanarak çözüme bağlı cihazların mevcut durumunu kolayca kavrayabilir. Ayrıca kontrol paneli, kullanıcıların hangi cihazlarda sıklıkla sorun yaşandığını tespit etmesini sağlayarak, hızlı sorun giderme ve çözüm olanağı sunar.

<small>Küçük Resim Görüntüsü</small>1

Küçük Resim Görüntüsü

Küçük resim görüntüsü özelliği, bilgi ekranı cihazlarında o anda oynatılan içeriğin gerçek zamanlı anlık görüntülerini gösterir. Bu, kullanıcılara ekranlarda gösterilenleri canlı olarak izleme olanağı sağlar. Kullanıcılar küçük resimleri izleyerek, çalıştırdıkları bilgi ekranında içeriğin doğru şekilde oynatıldığından emin olabilir.

Uyarı Eşikleri/E-posta Uyarıları

LG SuperSign Control+ kullanıcıların sıcaklık veya diğer ölçümler gibi belirli amaçlara göre özelleştirilmiş uyarı eşikleri ayarlamasına olanak tanır. Bu eşikler farklı cihaz grupları veya kategorileri için yapılandırılabilir. Bir değer, belirlenen eşiği aştığında sistem, atanan gözlemciye otomatik e-posta bildirimi göndererek anında hata bildirimi sağlar. Bu proaktif yaklaşım, cihaz normal şekilde çalışıyor gibi görünse bile kullanıcıların olası sorunlar konusunda uyarılmasını sağlar. Kullanıcılar önceden uyarı bildirimleri alarak beklenen arızaları gidermek ve atıl kalma süresini azaltmak için önleyici tedbirler alabilir.

<small>Uyarı Eşikleri/E-posta Uyarıları</small>1

Cihaz Kontrolü1

Cihaz Kontrolü

Bilgi ekranları çalıştırılırken, genellikle bu ekranlar üzerinde kontrolünüzün olması gereklidir. LG SuperSign Control+ kullanıcılara, basit yapılandırma ayarlarından farklı zamanlar için farklı ayarlar planlamaya kadar, cihazlarını etkili bir şekilde yönetme olanağı sağlar.

<small>Çoklu Cihaz Kontrolü</small>1

Çoklu Cihaz Kontrolü

LG SuperSign Control+ birden fazla cihazı aynı anda kontrol etmeyi kolaylaştırır. Ayar değişikliği gerektiren birden fazla cihaz olduğunda, hepsini aynı anda seçip toplu değişiklik yapabilirsiniz. Seçim moduna girerek birden fazla cihazı seçebilir ve bunların ayarlarını kolay ve etkin bir şekilde değiştirebilirsiniz.

<small>Uzaktan Kumanda</small>1

Uzaktan Kumanda

LG SuperSign Control+ ile istediğiniz bilgi ekranlarını uzaktan kontrol etme olanağına sahip olursunuz. Bu uzaktan kontrol özelliği, parlaklık gibi temel ayarları merkezi bir konumdan yapmanıza olanak tanır. Ayrıca LG SuperSign Control+ ile ayar değişikliklerinin geçmişini tutarak, ayarları yaparken hata yapmanız durumunda önceki yapılandırmalara kolayca geri dönebilirsiniz.

Program Yapılandırması

LG SuperSign Control+ ile bilgi ekranının farklı unsurlarını kontrol etmek için program ayarlama olanağına sahip olursunuz. Belirli zamanlara göre parlaklık, arka aydınlatma, kontrast ve diğer ayarları yapabilirsiniz. Bu esneklik, ekranı kullanıcının ortamına veya özel gereksinimlerine göre uyarlamanıza olanak tanır. Dijital bilgi ekranlarının parlaklık seviyesi, güç tüketimini belirlemede önemli bir faktördür. LG SuperSign Control+ güç tüketimini optimize etmeye yardımcı olan, parlaklık planlamasını da içeren kullanışlı çoklu cihaz kontrolü sağlar.

<small>Program Yapılandırması</small>1

Yönetim1

Yönetim

Çok sayıda cihazı yönetirken, yönetim araçları faydalı olabilir. LG SuperSign Control+, cihaz yönetiminin yanı sıra hesap yönetimi ve geçmiş yönetimi gibi, ekranları çalıştırmak için ihtiyaç duyulan diğer yönetim türlerini de sağlar.

<small>Device Management</small>1

Cihaz Yönetimi

LG SuperSign Control+ cihazları amaçlarına göre kategorilere ayırıp gruplayabileceğiniz etkin bir cihaz yönetimi sağlar. Bu özellik, özellikle çok sayıda cihazı yönetirken oldukça kullanışlıdır. Seri numaraları, model adları ve IP adresleri gibi temel bilgilerin görüntülendiği liste görünümü aracılığıyla cihazlarınızın durumunu kolayca görüntüleyebilirsiniz.

<small>Hesap Yönetimi</small>1

Hesap Yönetimi

LG SuperSign Control+ has the capacity to integrate and manage up to 3,000 devices. Considering the challenge of managing a large number of devices, it is convenient to assign different permissions to different administrators. This allows for more efficient and secure device management by distributing responsibilities among multiple authorized personnel.

Geçmiş Yönetimi

LG SuperSign Control+, cihaz sorunlarının ve ayarlarının geçmişini takip ederek kapsamlı cihaz yönetimini kolaylaştırır. Sorun geçmişi kaydı, belirli cihazlarda tekrar eden sorunlara proaktif müdahale sağlar. Ayrıca cihaz ayarlarında değişiklik yapıldığında sistem bunu kayıt altına alarak değerli bir referans sağlar. Bu, yanlış ayarlar uygulansa bile geçmiş kaydına başvurularak bunların kolayca geri yüklenebileceği anlamına gelir. Böylece sorunsuz bir yönetim ve olası hataların en aza indirilmesi temin edilmiş olur.

<small>History Management</small>1