Gelişmiş Kontrol ve Verimlilik için Tesiste Çözüm

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LG SuperSign Control+, LG’nin webOS bilgi ekranı sistemleri için optimize edilmiş, uzaktan kontrol ve izleme özellikleri sağlayan bir şirket içi bilgi ekranı yönetimi çözümüdür. Şirket içi bir çözüm olması nedeniyle kendi BT altyapısına ve ağına ihtiyaç duyar. Ancak 3.000’e kadar bilgi ekranıyla entegrasyonu destekleyebilir, bu da onu çok sayıda cihaza sahip şirketler için uygun hale getirir. Ayrıca çözüme birden fazla yöneticinin erişebilmesi, çok sayıda cihazın yönetimini kolaylaştırır.
LG SuperSign Control+ Yapısı
LG SuperSign Control+ Yapısı1
Uyarı Eşikleri/E-posta Uyarıları
LG SuperSign Control+ kullanıcıların sıcaklık veya diğer ölçümler gibi belirli amaçlara göre özelleştirilmiş uyarı eşikleri ayarlamasına olanak tanır. Bu eşikler farklı cihaz grupları veya kategorileri için yapılandırılabilir. Bir değer, belirlenen eşiği aştığında sistem, atanan gözlemciye otomatik e-posta bildirimi göndererek anında hata bildirimi sağlar. Bu proaktif yaklaşım, cihaz normal şekilde çalışıyor gibi görünse bile kullanıcıların olası sorunlar konusunda uyarılmasını sağlar. Kullanıcılar önceden uyarı bildirimleri alarak beklenen arızaları gidermek ve atıl kalma süresini azaltmak için önleyici tedbirler alabilir.
<small>Uyarı Eşikleri/E-posta Uyarıları</small>1
Program Yapılandırması
LG SuperSign Control+ ile bilgi ekranının farklı unsurlarını kontrol etmek için program ayarlama olanağına sahip olursunuz. Belirli zamanlara göre parlaklık, arka aydınlatma, kontrast ve diğer ayarları yapabilirsiniz. Bu esneklik, ekranı kullanıcının ortamına veya özel gereksinimlerine göre uyarlamanıza olanak tanır. Dijital bilgi ekranlarının parlaklık seviyesi, güç tüketimini belirlemede önemli bir faktördür. LG SuperSign Control+ güç tüketimini optimize etmeye yardımcı olan, parlaklık planlamasını da içeren kullanışlı çoklu cihaz kontrolü sağlar.
<small>Program Yapılandırması</small>1
Geçmiş Yönetimi
LG SuperSign Control+, cihaz sorunlarının ve ayarlarının geçmişini takip ederek kapsamlı cihaz yönetimini kolaylaştırır. Sorun geçmişi kaydı, belirli cihazlarda tekrar eden sorunlara proaktif müdahale sağlar. Ayrıca cihaz ayarlarında değişiklik yapıldığında sistem bunu kayıt altına alarak değerli bir referans sağlar. Bu, yanlış ayarlar uygulansa bile geçmiş kaydına başvurularak bunların kolayca geri yüklenebileceği anlamına gelir. Böylece sorunsuz bir yönetim ve olası hataların en aza indirilmesi temin edilmiş olur.
<small>History Management</small>1