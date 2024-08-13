Gelişmiş Kontrol ve Verimlilik için Tesiste Çözüm

LG SuperSign Control+, LG’nin webOS bilgi ekranı sistemleri için optimize edilmiş, uzaktan kontrol ve izleme özellikleri sağlayan bir şirket içi bilgi ekranı yönetimi çözümüdür. Şirket içi bir çözüm olması nedeniyle kendi BT altyapısına ve ağına ihtiyaç duyar. Ancak 3.000’e kadar bilgi ekranıyla entegrasyonu destekleyebilir, bu da onu çok sayıda cihaza sahip şirketler için uygun hale getirir. Ayrıca çözüme birden fazla yöneticinin erişebilmesi, çok sayıda cihazın yönetimini kolaylaştırır.