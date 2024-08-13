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PACP4B000

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

PACP4B000

PACP4B000

PACP4B000

LG Kontrol Çözümü Tanıtımı

LG Merkezi Kontrol Sistemi, Sistem Kliması için entegre kontrol çözümü sağlar. Bina sıcaklığını optimize etmek için akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve dokunmatik ekran ile rahatça yönetebilirsiniz.

Enerji İzleme

Bina enerji kontrol sisteminin geçmiş verilerine periyodik olarak erişilebilir; bu sayede optimum enerji yönetimini gerçekleştirmek için ayarları izleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Otomatik Değiştirme

Hassas sıcaklık kontrolü, klima sisteminin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar ve gereksiz enerji kaybını önler.

Ortak bağlantı

Tüm kontrol cihazları, optimum bina kontrolüne ulaşmak için akıllıca birbirine bağlıdır.

Görsel Navigasyon

Bina kontrolü, ekrandaki gerçek kat planına bakarak kolayca yönetilebilir. 3D kullanıcı arayüzü, bina enerji kullanımını rahatça yönetmenize yardımcı olur.

Akıllı Raporlama

İç ünite başına güç tüketimi ve hata geçmişi de dahil olmak üzere tüm işlem ayrıntıları sağlanmaktadır. Daha hassas ve etkin enerji kontrolü için günlük rapor sunulabilir.

Zamanlama Kontrolü

Binanın enerji tüketen cihazlarının açılıp kapatılacağı zaman ayarlanabilir, bu sayede her seferinde manüel olarak kontrol etmeniz gerekmez.

Bina Yönetim Sistemi Ağ Geçidi

Bina Yönetim Sistemi Ağ Geçidi Ürünleri (BACnet, Modbus ve Lonworks), LG klimalar ve mevcut bina sistemleri arasındaki bağlantıları kolayca oluşturur.

Maliyet Etkin Tesis Kontrolü

Çok küçük bir yatırımla, LG klima sisteminden harici bina sistemlerine kadar her şeyi yönetebilirsiniz.

Merkezi Kumanda

AC Smart IV

Sezgisel GUI'ye (Grafik Kullanıcı Arayüzü) sahip büyük 10,2” dokunmatik ekran kolay kontrol sağlar

ACP IV

Kullanıcı, bilgisayar veya belirli bir uygulama olmadan, kontrol sistemine her zaman, her yerden çevrimiçi olarak erişebilir

AC Manager IV

32 ACP'ye kadar bilgisayar yazılımı bağlanabilir, böylece 8.192 iç ünite kontrol edilebilir ve izlenebilir

AC Ez

Basit bir kumandayla havalandırma da dahil, 32 iç üniteye kadar kolayca yönetilebilir

BMS (Bina Yönetim Sistemi)
Ağ Geçidi

BACnet

BACnet'teki gömülü kontrol işlevi sayesinde, BMS ile uyumludur

LonWorks

LonWorks, BMS ve LG klima arasındaki bağlantıya yardımcı olur

Modbus

Modbus diğer kumandalarla bağlantıya yardımcı olur

Bireysel Kumanda

Premium Kumanda

5 inçlik premium tasarımlı tam dokunmatik ekran

Standart Kumanda

Çeşitli işlevlere sahip, bir veya bir grup iç ünitenin kolayca kontrol edilmesini sağlar

Basit Kumanda

Ofis veya otel sistemlerini kompakt bir tasarımda kontrol etmenin basit bir yolu

Kablosuz Kumanda

Klimaları daha kolay çalıştırmak için kablosuz kumanda
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Tüm Özellikler

ÖZELLIKLER

  • Maksimum İç Ünite Sayısı

    256

  • Bireysel / Grup Kontrol (Açma & Kapama, Mod, Ayar Noktası, Fan Hızı)

    VAR

  • Bireysel Kumanda Kilidi

    VAR (Sıcaklık / Mod / Fan / hepsi)

  • Hata Kontrolü

    Kendi kendine tanılama işlevi

  • Mod Değiştirme

    Soğutma / Isıtma / Otomatik / Nem Alma / Fan

  • Takvim

    Günlük / Haftalık / Aylık / Yıllık / istisna günü

  • Çalışma Geçmişi

    VAR

  • Görsel Navigasyon

    VAR

  • Çalışma Süre Sınırı

    VAR

  • Sıcaklık Sınırı

    VAR

  • Web Erişimi 1)

    VAR

  • Otomatik Başlatma / Durdurma

    VAR

  • Güç Tüketimi İzleme (PDI ile)

    VAR (PDI ile)

  • Enerji Navigasyonu

    VAR (PDI ile)

  • Interlock Kontrolü

    VAR

  • Sanal Grup Kontrolü

    VAR

  • Acil Durum Alarm Göstergesi

    VAR

  • ACS 10 Modül Bağlantısı

    VAR

  • Harici IO Port No.

    DI 10 / DO 4

  • Uyumlu Modeller

    MULTI V / ERV / ERV DX / THERMA V / Hydro kit / AHU (Kontrol Kiti)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.