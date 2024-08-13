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32" Otel TV
Tüm Özellikler
EKRAN
-
Arka Işık Türü
LED (Direct)
-
Çözünürlük
1.366 x 768 (HD)
-
Parlaklık (cd/m²)
240
YAYIN SISTEMI
-
Analog
• (PAL/SECAM)
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
VIDEO
-
XD İşlemci
•
-
Çerçeve Oranı
• 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
AUDIO
-
Audio Çıkışı
5W + 5W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
Ses modu
• 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice, Spor, Müzik, Oyun)
-
Clear Voice
• (Clear Voice)
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
-
Çözüm Türü
Pro:Centric V, Quick Menu 2.0
-
Veri İletimi ( IP ve RF)
• (Sadece RF)
-
RF
• (1 Tuner)
-
HCAP (SDK)
GEM / Flash
-
Pro:Centric Uygulaması
PCA 3.8
ÖZELLIK
-
Otelcilik
Otel Modu, Kilit Modu (Sınırlı), Karşılama Videosu / Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanallı Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılma, RJP Arabirimi, RJP Uyumluluğu, USB Otomatik oynatma, Otomatik Kapanma / Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, Zamanlayıcı
JAK ARABIRIMI
-
Yandan Ayarlı
HDMI Girişi, USB 2.0, CI Yuvası, Kulaklık Çıkışı
-
Arkadan Ayarlı
RF Girişi (2), AV Girişi, Komponent Girişi (RCA5 Tip), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI / HDCP Girişi, RGB Girişi, PC Audio Girişi, RS-232C (Kontrol ve Servis), RJ45, Harici Hoparlör Çıkışı
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
-
Vesa
200 X 200
-
G x Y x D / ağırlık (ayak ile)
739 x 495 x 241 / 6,05kg
-
G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)
739 x 441 x 84 / 4,85kg
-
G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)
905 x 530 x 162 / 7,35kg
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Maks.
60
-
Tipik
36
-
Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)
28 / 20,8 / 12,9
-
Bekleme
0,5 W↓
GENEL
-
Bölge
Avrupa / CIS
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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