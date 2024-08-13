LG'nin basit ana menü çözümünün keyfini çıkarabilirsiniz. Bu menü, karşılama mesajını, tarih/saat ayarlarını veya çubuk formunda sık kullanılan diğer menüleri düzenleyebilmenizi sağlar. Bunlar bir uzaktan kumanda veya USB ile ayarlanabilir ve konuklar konaklamalarından duydukları memnuniyeti artıran menülere kolaylıkla erişebilirler.

