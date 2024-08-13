About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
32" Otel TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

32" Otel TV

32LU341H

32" Otel TV

Çok Dilli<br>1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Dilli

İbranice, Arapça ve Farsça da dahil olmak üzere 39 dili destekleyerek konuklarınızın daha fazla rahat etmesini sağlar.
Temel ve Kolay Şablonlar<br>1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Temel ve Kolay Şablonlar

Pro:Centric Application (PCA) bir Temel ve Kolay Şablon sağlar. Müşterilerin tercihlerine göre seçebilecekleri toplam üç şablon sunar.
Özelleştirilebilir Şablon ve Sayfa<br>1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Özelleştirilebilir Şablon ve Sayfa

Tercihinize göre alternatif bir görünüm ve his şablonu seçin ve web tabanlı aracı kullanarak kendi başınıza 40 sayfalık reklam panolarıyla çoklu bölümleri düzenleyin. (En fazla 15 sayfa/bölüm kullanılabilir)
Çok Kanalı Kuyruğa Alma<br>1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Kanalı Kuyruğa Alma

En fazla 8 otel kanalı (22 alt kanal) kullanımıyla çeşitli bilgiler ve ek hizmetler sunabilir.
Yeni Quick Menu (2.0)<br>1
Katma Değerli Özellikler

Yeni Quick Menu (2.0)

LG'nin basit ana menü çözümünün keyfini çıkarabilirsiniz. Bu menü, karşılama mesajını, tarih/saat ayarlarını veya çubuk formunda sık kullanılan diğer menüleri düzenleyebilmenizi sağlar. Bunlar bir uzaktan kumanda veya USB ile ayarlanabilir ve konuklar konaklamalarından duydukları memnuniyeti artıran menülere kolaylıkla erişebilirler.
Audio Ch<br>1
Katma Değerli Özellikler

Audio Ch

Tonları kontrol etmek (kanal değiştirmeyi değil) ve daha iyi bir ses deneyimi sunmak için audio/radyo kanallarını gruplayan bir uygulamadır.
Harici Hoparlör Çıkışı<br>1
Katma Değerli Özellikler

Harici Hoparlör Çıkışı

Ekstra hoparlör ile eğlence deneyimini artırın. Konuklar, tuvaletler de dahil olmak ticari alanlardaki her yerden TV sesini dinleyebilir ve kontrol edebilir.
EzManager<br>1
Konaklama Özellikleri

EzManager

EzManager, Pro:Centric TV ayarlarının ek bir yapılandırma çabası gerekmeden otomatik olarak ayarlanmasına yardımcı olan kullanışlı kurulum işlevi sunar. Manüel kurulum 3~5 dakika sürerken otomatik kurulum 1~3 dakika sürer.
RJP Uyumluluğu<br>1
Konaklama Özellikleri

RJP Uyumluluğu

Ürün, konukların dizüstü bilgisayar gibi taşınabilir cihazlarını otel odasındaki TV'ye bağlamalarına ve çeşitli içeriklerin keyfini çıkarmalarına olanak tanır.
IR Çıkışı<br>1
Konaklama Özellikleri

IR Çıkışı

İnteraktif set üstü kutusu kullanılarak, tüm LG TV'ler tek bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
Ticari Döner Ayak<br>1
Konaklama Özellikleri

Ticari Döner Ayak

Ticari nitelikte bir ayakla her açıdan TV izlemeye izin vererek misafirlerin konforu artırın.
Multi IR<br>1
Konaklama Özellikleri

Multi IR

Multi IR fonksiyonu, farklı odalardaki TV'ler arasındaki uzaktan kumanda sinyali parazitlerini ortadan kaldırır. Bu sistem aynı LG TV modeli ile çalışacaktır.
Karşılama Videosu/Ekranı<br>1
Konaklama Özellikleri

Karşılama Videosu/Ekranı

Çeşitli video formatlarını ve görüntüleri tekrarlı olarak görüntüleyebilme özelliğiyle Commercial Lite TV'ler otel odalarında misafirlere daha hoş karşılandıklarını hissettiren çeşitli karşılama mesajlarına imkân tanır.
Yazdır

Tüm Özellikler

EKRAN

  • Arka Işık Türü

    LED (Direct)

  • Çözünürlük

    1.366 x 768 (HD)

  • Parlaklık (cd/m²)

    240

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    • (PAL/SECAM)

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

VIDEO

  • XD İşlemci

  • Çerçeve Oranı

    • 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

AUDIO

  • Audio Çıkışı

    5W + 5W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Ses modu

    • 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice, Spor, Müzik, Oyun)

  • Clear Voice

    • (Clear Voice)

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Çözüm Türü

    Pro:Centric V, Quick Menu 2.0

  • Veri İletimi ( IP ve RF)

    • (Sadece RF)

  • RF

    • (1 Tuner)

  • HCAP (SDK)

    GEM / Flash

  • Pro:Centric Uygulaması

    PCA 3.8

ÖZELLIK

  • Otelcilik

    Otel Modu, Kilit Modu (Sınırlı), Karşılama Videosu / Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanallı Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılma, RJP Arabirimi, RJP Uyumluluğu, USB Otomatik oynatma, Otomatik Kapanma / Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, Zamanlayıcı

JAK ARABIRIMI

  • Yandan Ayarlı

    HDMI Girişi, USB 2.0, CI Yuvası, Kulaklık Çıkışı

  • Arkadan Ayarlı

    RF Girişi (2), AV Girişi, Komponent Girişi (RCA5 Tip), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI / HDCP Girişi, RGB Girişi, PC Audio Girişi, RS-232C (Kontrol ve Servis), RJ45, Harici Hoparlör Çıkışı

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    200 X 200

  • G x Y x D / ağırlık (ayak ile)

    739 x 495 x 241 / 6,05kg

  • G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)

    739 x 441 x 84 / 4,85kg

  • G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)

    905 x 530 x 162 / 7,35kg

GÜÇ(BIRIM: WATT)

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Maks.

    60

  • Tipik

    36

  • Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)

    28 / 20,8 / 12,9

  • Bekleme

    0,5 W↓

GENEL

  • Bölge

    Avrupa / CIS

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.