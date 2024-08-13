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32" Otel TV
*Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir.
*Gerçek kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir.
*PCS400R ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliğine sahip olabilir. Bununla birlikte, RF altyapısında etkileşimli hizmetler için Wi-Fi gereklidir (RF+ Kablosuz Altyapısı gereklidir).
* Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz
* Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz
*SI çözümü için iki protokol sunuyoruz (HTNG-CEC ve TVLink)
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
32"
-
Arka Işık Türü
LED (Direct)
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (cd/m²)
240
YAYIN SISTEMI
-
Analog
• (PAL/SECAM)
-
Dijital
•
VIDEO
-
XD İşlemci
•
-
Çerçeve Oranı
• 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom, Sadece Tarama)
AUDIO
-
Audio Çıkışı
5W + 5W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
Ses modu
• 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
-
Clear Voice
• (Clear VoiceⅢ)
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
-
Çözüm Türü
Pro:Centric (Smart, V, Direct)
-
Veri İletimi (IP ve RF)
•
-
RF (1/2Tuner)
• (1 Tuner)
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML)
※ Servis Karuseli (TLL/XML)
GEM / Flash / HTML5
-
Pro:Centric Uygulaması
• PCA 3.8
-
DRM
Yazılım Türü
ÖZELLIK
-
Otelcilik
Otel Modu, Kilit Modu (Sınırlı), Karşılama Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanallı Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılma, RJP Arabirimi, RJP Uyumluluğu, Otomatik Kapanma / Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, Sağlıklı Kulaklık Modu
JAK ARABIRIMI
-
Yandan Ayarlı
HDMI Girişi 1.4, USB 2.0 (2), CI Yuvası
-
Arkadan Ayarlı
RF Girişi (2), AV Girişi (Kompenentle Paylaşım), Komponent Girişi (Y,Pb,Pr-Video), HDMI/HDCP Girişi, RS-232C (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, RJ45, Harici Hoparlör Çıkışı (2)
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
-
Vesa
200 X 200
-
G x Y x D / ağırlık (ayak ile)
739 x 495 x 241 / 6,05kg
-
G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)
739 x 441 x 84 / 4,85kg
-
G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)
905 x 530 x 162 / 7,35kg
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Maks.
63.2
-
Tipik
52
-
Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)
34 / 27 / 19
-
Bekleme
0.3
GENEL
-
Bölge
Avrupa
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
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