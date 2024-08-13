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43" TV Bilgi Ekranı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

43" TV Bilgi Ekranı

43LV300C

43" TV Bilgi Ekranı

USB Kopyalama

Ticari TV'leri kolaylıkla kopyalayın. USB kullanarak TV ayarlarını tüm TV'lere kopyalayabilirsiniz.

USB Otomatik Oynatma Plus

Herhangi bir kurulum gerekmeden seçtiğiniz medya (video, müzik ve resim) oluşturun ve oynatın.

RS-232C Kontrolü

TV'nin RS-232C portu ile, güç ve ses ayarlarını aynı anda uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Otel Modu

Otel Moduyla tüm odalardaki TV ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

Kilit Modu

Kilit Modu uyumlu olmayan içeriklerde harici giriş sinyallerini engeller.

Otomatik Tanılama (USB)

TV, karşılaşılan teknik sorunları kaydeder ve bunları bir USB aygıtına aktarır.

Zamanlayıcı

Açılış/kapanış saatlerini ve tatil günlerini belirleyin, TV'niz planlanan zamanda açılıp/kapansın.

Karşılama Ekranı/Video

Tekrarlı olarak görüntüleme özelliğiyle Commercial Lite TV'ler misafirlere karşılama mesajları sunar

IR ÇIKIŞI

Etkileşimli set üstü cihazınızı LG Ticari TV'ye bağlayın. Kumandayla, LG TV'ler kontrolünüz altında.
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Tüm Özellikler

EKRAN

  • Tip

    Direct LED

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    PAL / SECAM

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

VIDEO

  • Triple XD İşlemci

  • Gerçek Sinema 24p (3:3 aşağı çekme)

  • En-Boy Oranı

    • 6 mod ( 16:9, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom, Yalnız tarama)

SES

  • Audio Çıkışı

    5W + 5W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice, Spor, Müzik, Oyun)

ÖZELLIKLER

  • Kurulum

    USB Kopyalama

  • Yönetim

    Kendiliğinden Tanılama (USB), Çoklu IR Kodu, IR Çıkışı, HTNG/HDMI-CEC

  • Konaklama

    Otel Modu, Kilit Modu, Karşılama Ekranı/Video, Görüntü Ekle, Tek Kanal Harita, RJP Uyumluluğu, USB Otomatik Playback+, Zamanlayıcı

ARABIRIM

  • Yan

    CI Yuvası

  • Arka

    RF Girişi (2), AV Girişi (Komponentle paylaşım), Komponent Girişi + Video, HDMI Girişi, USB 2.0, RS-232C, RJ45, Kulaklık Çıkışı

KABIN(BIRIM: MM)

  • Vesa

    200 x 200

  • G x Y x D / ağırlık (Ayak ile)

    970 x 624 x 220,4 / 8,4kg

  • G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)

    1.060 x 662 x 142 / 11,5kg

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.