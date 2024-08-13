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43" UHD Ticari TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

43" UHD Ticari TV

43UU661H

43" UHD Ticari TV

(4)

Pro:Centric SMART ile Standart Akıllı Otel TV'si

Etkileşimli akıllı çözüm olan Pro:Centric SMART ile konukların oda içi deneyimini ve otelin marka imajını geliştirin. UU661H serisi; Ultra HD Ekran, Özelleştirilebilir Uygulamalar ve özelleştirilmiş içerik oluşturmanıza olanak tanıyan konaklama içerik yönetim yazılımı Pro:Centric'i sunar.
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü

Pro:Centric SMART, otel markaları ve konukları için konaklama hizmetlerini IP ve RF altyapısı üzerinden özelleştirmek için optimize edilmiştir. Yüksek resim kalitesi, sofistike tasarımı ve gelişmiş bağlantı işlevleriyle birlikte oda içi eğlenceyi ve ileri teknoloji sayesinde kullanışlılığı rahatlığı arttırır.

*Özelleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir.

Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Artık mülkünüz için özelleştirilebilen şablonlarımız ve sayfalarımızla otelinizi farklı kılabilirsiniz. Pro:Centric® işiniz için kolayca özelleştirilebilen bir çözüm sunar.
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Direct Çözümü

Pro:Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen ve 1 tıklama hizmeti ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çeşitli çözümler sunan bir otel içerik yönetim sistemidir. Bu çözüm, kullanıcıların, kullanıcı arayüzünü kolaylıkla tasarlayabilmelerini ve TV'yi verimli bir şekilde yönetirken özelleştirilmiş hizmet sunabilmeyi sağlar.

*Gerçek Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir.
*PCS400R ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliğine sahip olabilir. Bununla birlikte, RF altyapısında etkileşimli hizmetlere sahip olmak için Wi-Fi gereklidir (RF+ Kablosuz Altyapısı gereklidir).

Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Dilli

İbranice, Arapça ve Farsça da dahil olmak üzere 39 dili destekleyerek konuklarınızın daha fazla rahat etmesini sağlar.
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Temel ve Kolay Şablonlar

Pro:Centric Application (PCA) bir Temel ve Kolay Şablon sağlar. Müşterilerin tercihlerine göre seçebilecekleri toplam üç şablon sunar.
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Özelleştirilebilir Şablon ve Sayfa

Tercihinize göre alternatif bir görünüm ve his şablonu seçin ve web tabanlı aracı kullanarak kendi başınıza 40 sayfalık reklam panolarıyla çoklu bölümleri düzenleyin. (En fazla 15 sayfa/bölüm kullanılabilir)
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Kanalı Kuyruğa Alma

En fazla 8 otel kanalı (22 alt kanal) kullanımıyla çeşitli bilgiler ve ek hizmetler sunabilir.
Katma Değerli Özellikler

LG WebOS 4.0'dan Akıllı TV

Bu, WebOS 4.0'lı LG Smart TV'dir. En yeni LG Smart TV özelliklerinin yanı sıra yenilikçi teknoloji, dikkat çekici netlik ve gerçekçi renkler sunan TV'leri keşfedin.

*Gerçek ekran içi görüntü farklı olabilir.

Katma Değerli Özellikler

Akıllı Saat

Bu Görselleştirilmiş uygulama tabanlı saat, mevcut yerel saat ve dünya saatleri hakkında bilgiler verir.

*Gerçek ekran içi görüntü farklı olabilir.

Katma Değerli Özellikler

Tesis Sanal Görünümü

Konuklar Otel tesisini veya kaldıkları odayı 360 VR veya Panorama görünümlü içerikte görebilirler.

*Aşağıda gösterilen tüm resimler (daha iyi anlaşılması için) sadece temsilidir. Gerçek cihaz ve ekran farklı olabilir.
*İçeriklerin Otel tarafından yüklenmesi gerekir.

Katma Değerli Özellikler

VLAN(Virtual LAN) Kimliği ile LAN çıkışı

Alan kısıtlamasını aşarak bağlantı deneyimini geliştirin. Bu özellik, kullanıcıların TV menüsündeki her bir cihaza ilişkin Kimlik ayarlaması için LAN çıkışı İşlevi ile bir sanal LAN'ı yönetmelerini sağlar.

*AUX LAN (LAN çıkışı) Kimliği: LAN çıkış portuna bağlı harici cihazlara atanacak bir VLAN Kimliği ayarlayın. (Bir AUX LAN, VLAN Kimliğini atamak için kullanılır).
*VLAN Kimliği: Kimlik ile Sanal LAN grubu oluşturun (Etiketleme).

Katma Değerli Özellikler

Yeni Quick Menu (2.0)

LG'nin basit ana menü çözümünün keyfini çıkarabilirsiniz. Bu menü, karşılama mesajını, tarih/saat ayarlarını veya çubuk formunda sık kullanılan diğer menüleri düzenleyebilmenizi sağlar. Bunlar bir uzaktan kumanda veya USB ile ayarlanabilir ve konuklar konaklamalarından duydukları memnuniyeti artıran menülere kolaylıkla erişebilirler.
Katma Değerli Özellikler

Ses Tanıma

Yeni Ses Tanıma özelliği, konukların LG TV'yi kolaylıkla kontrol etmelerini sağlar. Bu Akıllı Etkileşim, TV yerel kontrolü ve sunucu tabanlı kontrol ile değiştirilebilir.

*TV yerel kontrolü.
*Sunucu Tabanlı kontrol.
*Magic Motion Kumanda gereklidir (ayrı satılır).

Konaklama Özellikleri

SmartShare

SmartShare özelliği, kullanıcıların içerikleri daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, daha kolay ve doğru bir şekilde paylaşmak için istedikleri içeriği arar, böylece çeşitli cihazlar arasında paylaşım işlemini basitleştirir.
Konaklama Özellikleri

ScreenShare

Bir akıllı telefonu veya bir dizüstü bilgisayarı Wi-Fi Direct bağlantısıyla TV'ye bağlayın. TV'de cihazın ekranı görüntülenecek olup, böylece kullanıcılar kendi içeriklerini ve hatıralarını paylaşabilirler.
Konaklama Özellikleri

Bluetooth Ses Senkronizasyonu

Bluetooth Ses Senkronizasyonu, kullanıcıların Bluetooth bağlantısıyla bir mobil cihazdaki müziği TV hoparlörlerinden dinlemelerini sağlar.

 

*Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası)/iOS tabanlı Mobil Cihaz.

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    43"

  • Arka Işık Türü

    LED (Direct)

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (4K UHD)

  • Parlaklık (cd/m²)

    400

  • İzleme Açısı (Y x D)

    178 x 178

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    Var (PAL/SECAM)

  • Dijital

    Var

VIDEO

  • XD İşlemci

    Var

  • Çerçeve Oranı

    Var 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

  • HDR 10

    Var

AUDIO

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Ses modu

    Var 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

  • Clear Voice

    Var (Clear VoiceⅢ)

KONAKLAMA ÇÖZÜMÜ

  • Çözüm Türü

    Pro:Centric (Smart, Direct, V)

  • Veri İletimi ( IP ve RF)

    Var

  • RF (1/2Tuner)

    Var (1 Tuner)

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Servis Karuseli (TLL/XML)

    GEM/Flash/HTML5

  • Pro:Centric Uygulaması (versiyon)

    PCA 3.8

  • DRM

    Pro:Idiom

ÖZELLIK

  • Smart

    webOS 4.0, Quick Menu 2.0, Smart Home (Launcher Bar), Hızlı Erişim, Ses Tanıma, Web Tarayıcısı, Önceden Yüklenmiş Uygulama, SDP Sunucu Uyumluluğu, Magic Kumanda Uyumluluğu, Soft AP, Wi-Fi (ac), Ekran Paylaşımı (Miracast), Akıllı Paylaşım (DLNA), LG TV Plus Uygulaması, DIAL, MHL, Bluetooth Audio Oynatma, LG Ses Senk/bluetooth, Mobil Bağlantı Düzeni, Müzik Çalar, Nesnelerin İnterneti (IoT) (Ready, MR 11/4W), BEACON

  • Konaklama

    Otel Modu/PDM/Yükleyici Menüsü, Kilit modu (Sınırlı), Karşılama Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanal Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Harici Güç, VLAN Kimliği, RJP Arayüzü, Harici Saat Uyumluluğu, Saat (Dünya Saati/Alarm), 360 Viewer, Sağlıklı Kulaklık Modu

İŞLEV

  • İşlev

    EzManager (Basitlik), USB Kopyalama, RF’den Uyanma, WOL, SNMP, Teşhis, SI Uyumlu (TVLink Etkileşimi), HTNG-CEC (1.4), HDMI-CEC (1.4), IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, Otomatik Kapanma/Uyku Zamanlayıcı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    200 X 200

  • G x Y x D / ağırlık (ayak ile)

    977 x 630 x 303/11,5 kg

  • G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)

    977 x 575 x 71.7 (SPK: 80.8)/8.3 kg

  • G x Y x D / Ağırlık (Paketleme)

    1.147 x 660 x 175/13,9 kg

GÜÇ(BIRIM: WATT)

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Max

    116.2

  • Tipik

    91.1

  • Enerji tasarrufu (Min / Med / Max)

    72.88/50.105/27.33

  • Bekleme

    0.3

GENEL

  • Bölge

    Orta Doğu ve Afrika

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.