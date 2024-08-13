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49" Otel TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

49" Otel TV

49LU661H

49" Otel TV

Pro:Centric SMART ile Standart Akıllı Otel TV'si

Etkileşimli akıllı çözüm olan Pro:Centric SMART ile konukların oda içi deneyimini ve otelin marka imajını geliştirin. LU661H serisi, özelleştirilmiş içerik oluşturmanıza olanak tanıyan SDK Araçları, Önceden Yüklenmiş Uygulamalar ve konaklama içerik yönetim yazılımı Pro:Centric SMART/V/Direct'e sahiptir.
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü

Pro:Centric SMART, otel markaları ve konukları için konaklama hizmetlerini IP ve RF altyapısı üzerinden özelleştirmek için optimize edilmiştir. Yüksek resim kalitesi, sofistike tasarımı ve gelişmiş bağlantı işlevleriyle birlikte oda içi eğlenceyi ve ileri teknoloji sayesinde kullanışlılığı rahatlığı arttırır.

*Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir.

Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Artık mülkünüz için özelleştirilebilen şablonlarımız ve sayfalarımızla otelinizi farklı kılabilirsiniz. Pro:Centric® işiniz için kolayca özelleştirilebilen bir çözüm sunar.
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Direct Çözümü

Pro:Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen ve 1 tıklama hizmeti ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çeşitli çözümler sunan bir otel içerik yönetim sistemidir. Bu çözüm, kullanıcıların, kullanıcı arayüzünü kolaylıkla tasarlayabilmelerini ve TV'yi verimli bir şekilde yönetirken özelleştirilmiş hizmet sunabilmeyi sağlar.

*Gerçek kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir.
*PCS400R ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliğine sahip olabilir. Bununla birlikte, RF altyapısında etkileşimli hizmetlere sahip olmak için Wi-Fi gereklidir (RF + Kablosuz Altyapısı gereklidir).

Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Dilli

İbranice, Arapça ve Farsça da dahil olmak üzere 39 dili destekleyerek konuklarınızın daha fazla rahat etmesini sağlar.
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Temel ve Kolay Şablonlar

Pro:Centric Application (PCA) bir Temel ve Kolay Şablon sağlar. Müşterilerin tercihlerine göre seçebilecekleri toplam üç şablon sunar.
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Özelleştirilebilir Şablon ve Sayfa

Tercihinize göre alternatif bir görünüm ve his şablonu seçin ve web tabanlı aracı kullanarak kendi başınıza 40 sayfalık reklam panolarıyla çoklu bölümleri düzenleyin. (En fazla 15 sayfa/bölüm kullanılabilir)
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Kanalı Kuyruğa Alma

En fazla 8 otel kanalı (22 alt kanal) kullanımıyla çeşitli bilgiler ve ek hizmetler sunabilir.
Konaklama Özellikleri

SmartShare

SmartShare özelliği, kullanıcıların içerikleri daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, daha kolay ve doğru bir şekilde paylaşmak için istedikleri içeriği arar, böylece çeşitli cihazlar arasında paylaşım işlemini basitleştirir.
Konaklama Özellikleri

ScreenShare

Bir akıllı telefonu veya bir dizüstü bilgisayarı Wi-Fi Direct bağlantısıyla TV'ye bağlayın. TV'de cihazın ekranı görüntülenecek olup, böylece kullanıcılar kendi içeriklerini ve hatıralarını paylaşabilirler.
Konaklama Özellikleri

Bluetooth Ses Senkronizasyonu

Bluetooth Ses Senkronizasyonu, kullanıcıların Bluetooth bağlantısıyla bir mobil cihazdaki müziği TV hoparlörlerinden dinlemelerini sağlar.

*Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz

Konaklama Özellikleri

EzManager

EzManager, Pro:Centric TV ayarlarının ek bir yapılandırma çabası gerekmeden otomatik olarak ayarlanmasına yardımcı olan kullanışlı kurulum işlevi sunar. Manüel kurulum 3~5 dakika sürerken otomatik kurulum 1~3 dakika sürer.
Konaklama Özellikleri

Anında açılma

Yüksek hızlı yükleme sistemi, kullanıcıların TV'yi açtıktan hemen sonra içeriğin keyfini çıkarmalarını sağlar.

*Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz.

Konaklama Özellikleri

TV Link Etkileşimi

RS-232 üzerinden LG Protokolü, TV ve SI arayüz kutusu arasındaki iletişimi sağlar ve nihayetinde Oteldeki konuklara akıllı hizmet ve daha fazla içerik sunar.

*SI çözümü için iki protokol sunuyoruz (HTNG-CEC ve TVLink).

Konaklama Özellikleri

Harici Hoparlör Çıkışı

Ekstra hoparlör ile eğlence deneyimini artırın. Konuklar, tuvaletler de dahil olmak ticari alanlarda, her yerden TV sesini dinleyebilir ve kontrol edebilir.
Konaklama Özellikleri

Multi IR

Multi IR fonksiyonu, farklı odalardaki TV'ler arasındaki uzaktan kumanda sinyali parazitlerini ortadan kaldırır. Bu sistem aynı LG TV modeli ile çalışacaktır.
Konaklama Özellikleri

Pro:Idiom

Yaygın olarak kullanılan DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile içeriğin yasalara aykırı bir şekilde kopyalanmasını önleyin.
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    49"

  • Arka Işık Türü

    LED (Direct)

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (cd/m²)

    400

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    Var (PAL/SECAM)

  • Dijital

    Var

VIDEO

  • XD İşlemci

    Var

  • Çerçeve Oranı

    Var 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom, Sadece Tarama)

AUDIO

  • Audio Çıkışı

    10W + 10W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Ses modu

    Var 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

  • Clear Voice

    Var (Clear VoiceⅢ)

KONAKLAMA ÇÖZÜMÜ

  • Çözüm Türü

    Pro:Centric (Smart, V, Direct)

  • Veri İletimi ( IP ve RF)

    Var

  • RF (1/2Tuner)

    Var (1 Tuner)

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Servis Karuseli (TLL/XML)

    GEM/Flash/HTML5

  • Pro:Centric Uygulaması

    Var PCA 3.8

  • DRM

    Yazılım Türü

ÖZELLIK

  • Konaklama

    Otel Modu, Kilit Modu (Sınırlı), Karşılama Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanallı Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılma, RJP Arayüzü, RJP Uyumluluğu, Otomatik Kapanma / Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, Sağlıklı Kulaklık Modu

JACK ARABIRIMI

  • Yandan Ayarlı

    HDMI Girişi1.4, USB 2.0 (2), CI Yuvası

  • Arkadan Ayarlı

    RF Girişi (2), AV Girişi (Kompenentle Paylaşım), Komponent Girişi (Y,Pb,Pr-Video), HDMI/HDCP Girişi, RS-232C (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, RJ45, Harici Hoparlör Çıkışı (2)

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    300 x 300

  • G x Y x D / ağırlık (ayak ile)

    1.110 x 705 x 303/14,5kg

  • G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)

    1.110 x 650 x 81,1/11,3kg

  • G x Y x D / Ağırlık (Paketleme)

    1.296 x 770 x 171/17,2kg

GÜÇ(BIRIM: WATT)

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Maks.

    113,6

  • Tipik

    88,7

  • Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)

    58,7/42,3/22,9

  • Bekleme

    0,3

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.