49" UHD Ticari TV

Dahili İçerik ve Grup Yönetim Sistemi, ayrı bir bilgisayara veya yazılıma ihtiyaç duymadan, içeriği düzenlemenizi ve oynatmanızı, bir oynatma listesini planlamanızı ve hatta uzaktan kumanda, fare ya da cep telefonu ile signage'leri gruplandırmanızı ve kontrol etmenizi sağlar. Bu, içerik yönetimini çok daha kolay hale getirir.