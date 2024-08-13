49" UHD Ticari TV

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*Sahneler temsili amaçla simüle edilmiştir. Gerçek GUI, görüntüden farklı olabilir.
**Tüm ekranlar aynı ağa bağlı olmalıdır.
*Super Sign Control: Ücretsiz sürüm (Küçük ve orta büyüklükteki signage'lerin kullanımı için iyi)
*Super Sign Control+: Gelişmiş ve Ücretli sürüm (Büyük ölçekli signage'lerin kullanımı için iyi)
*LG.com/B2B adresinde SuperSign Control+ ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Kolay Bakım
Gerçek Zamanlı Uzaktan Gözetim
*Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir.
Mevcut AV Kontrol sistemleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
49"
-
Arka Işık Türü
LED (Direct)
-
Çözünürlük
3.840 x 2.160 (4K UHD)
-
Parlaklık (cd/m²)
400
YAYIN SISTEMI
-
Analog
• (PAL/SECAM)
-
Dijital
•
VIDEO
-
XD İşlemci
•
-
Çerçeve Oranı
• 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
-
HDR 10 / HDR Dolby Vision
• / -
AUDIO
-
Audio Çıkışı
10W + 10W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
Ses modu
• 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
-
Clear Voice
• (Clear VoiceⅢ)
ÖZELLIK
-
Otelcilik
Otel Modu, Kilit Modu (Sınırlı), Tek Kanallı Harita, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekle, Harici Hoparlör Çıkışı, RJP Arabirimi, RJP Uyumluluğu, Zamanlayıcı, Otomatik Kapanma / Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, Crestron ConnectedⓇ (Ağ Tabanlı Kontrol), DPM, Dahili İçerik Yöneticisi/Grup Yöneticisi, RTC, NTP Senkronizasyon Zamanlayıcısı
JAK ARABIRIMI
-
Yandan Ayarlı
HDMI Girişi 2.0 (2), USB 2.0, CI Yuvası
-
Arkadan Ayarlı
RF Girişi (2), Dijital Audio Çıkışı, HDMI/HDCP Girişi 2.0, RS-232C (Telefon Giriş Tipi, Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, RJ45, Hata Ayıklama
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
-
Vesa
300 x 300
-
G x Y x D / Ağırlık (ayak ile)
1.110 x 709 x 231 / 11,3kg
-
G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)
1.110 x 650 x 72 (SPK: 81,1) / 11,1kg
-
G x Y x D / Ağırlık (Ambalajlı)
1.193 x 770 x 158 / 13,4kg
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Maks.
133.5
-
Tipik
107.9
-
Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)
75 / 55 / 33
-
Bekleme
0.3
GENEL
-
Bölge
Avrupa
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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