55" OLED Otel TV

Dünyanın en çok satan OLED markası olan LG OLED TV, en yeni Otelcilik yönetimi teknolojisi olan LG Pro:Centric SMART teknolojisini kullanır. TV içeriğinin kesintisiz olarak keşfedilmesi için daha fazla kullanılabilirlik ve kullanışlılık sağlar ve aynı zamanda otel yönetimi için mükemmel çözümler sunar.