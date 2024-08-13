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55" UHD Ticari TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

55" UHD Ticari TV

55UU640C

55" UHD Ticari TV

Temel Smart İşlevli UHD Ticari TV1

Temel Smart İşlevli UHD Ticari TV

LG Ticari Lite TV'ler, çeşitli iş ortamları için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle AV Kontrol sistemi ve DPM(Ekran Güç Yönetimi) ile uyumluluğunun yanı sıra akıllı bağlantısı, basit kullanıcı dostu arayüzü ve ULTRA HD resim kalitesine sahiptir.
Basit İçerik Yönetimi

Dahili İçerik ve Grup Yönetimi

İçerik yönetimini çok daha kolay ve kullanıcı dostu hale getirir.

*Sahneler temsili amaçla simüle edilmiştir. Gerçek GUI, görüntüden farklı olabilir.
**Tüm ekranlar aynı ağa bağlı olmalıdır.

USB Veri Kopyalama1
Basit İçerik Yönetimi

USB Veri Kopyalama

USB'deki verileri bir ekrana kopyaladıktan sonra, USB eklentisi ile diğer ekranlara dağıtılabilir.
Katma Değerli Yazılım Çözümü

SuperSign Control

SuperSign Control temel bir kontrol yazılımıdır.

*Super Sign Control: Ücretsiz sürüm (Küçük ve orta büyüklükteki signage'lerin kullanımı için iyi).
*Super Sign Control+: Gelişmiş ve Ücretli sürüm (Büyük ölçekli signage'lerin kullanımı için iyi).
*LG.com/B2B adresinde SuperSign Control+ ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Mükemmel resim kalitesi ve renk1
Katma Değerli Yazılım Çözümü

Mükemmel resim kalitesi ve renk

4K Upscaler ile 4K ULTRA HD kalitesinde Full HD içeriğin keyfini çıkarın.

Kolay Bakım

Kolay Bakım1

Gerçek Zamanlı Uzaktan Gözetim

Arıza veya hata durumunda, gerçek zamanlı uzaktan bakım imkanı.

Tek Hatta Güç ve Ağ

WOL(LAN Üzerinden Uyandırma), kullanıcıların ekranları açmak için ağ üzerinden bir mesaj göndermelerini sağlar. Bu, kurulum ve bakım işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırır, çünkü güç ve ağ bağlantısı için tek kablo gerekir.

AV Kontrol Sistemleriyle Uyumluluk1
Kullanılabilirlik - Toplantı odası

AV Kontrol Sistemleriyle Uyumluluk

Bu LG TV, toplantı alanı pazarındaki ihtiyacı karşılayan Crestron Connected® Sertifikasına sahiptir.

*Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir.
*Mevcut AV Kontrol sistemleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.

DPM (Ekran Güç Yönetimi)1
Kullanılabilirlik - Toplantı odası

DPM (Ekran Güç Yönetimi)

Bundan böyle işlevi açık hale getirerek DPM(Ekran Güç Yönetimi) işlevini yapılandırabilirsiniz.
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    70"

  • Arka Işık Türü

    LED (Direct)

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (4K UHD)

  • Parlaklık (cd/m²)

    400

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    VAR (PAL/SECAM)

  • Dijital

    VAR

VIDEO

  • XD İşlemci

    VAR

  • Çerçeve Oranı

    VAR 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

  • HDR 10

    VAR

AUDIO

  • Audio Çıkışı

    10W + 10W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Ses modu

    VAR 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

  • Clear Voice

    VAR (Clear VoiceⅢ)

ÖZELLIK

  • Konaklama

    Otel Modu, Kilit Modu (Sınırlı), Tek Kanallı Harita, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekle, Harici Hoparlör Çıkışı, RJP Arabirimi, RJP Uyumluluğu, Zamanlayıcı, Otomatik Kapanma/Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, Crestron Connected (Ağ Tabanlı Kontrol), DPM, Dahili İçerik Yöneticisi/Grup Yöneticisi, RTC, NTP Senkronizasyon Zamanlayıcısı

JAK ARABIRIMI

  • Yandan Ayarlı

    HDMI Girişi 2.0 (2), USB 2.0, CI Yuvası

  • Arkadan Ayarlı

    RF Girişi (2), Dijital Audio Çıkışı, HDMI/HDCP Girişi 2.0, RS-232C (Telefon Jak Tipi, Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, RJ45, Hata Ayıklama

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    600 x 400

  • GxYxD/Ağırlık (ayak ile)

    1573 x 980 x 297/33,2 kg

  • GxYxD/Ağırlık (ayaksız)

    1.573 x 910 x 42,8 (SPK: 69,0)/32,5 kg

  • GxYxD/Ağırlık (Ambalajlı)

    1682 x 1.075 x 175/41,3 kg

GÜÇ(BIRIM: WATT)

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Maks.

    233.5

  • Tipik

    207.2

  • Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)

    137/89/35

  • Bekleme

    0.3

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.