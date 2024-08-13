55" UHD Ticari TV

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*Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir.
*Gerçek kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir
* TV yerel kontrolü
* Sunucu tabanlı control
* Magic Notion Remote is required(sold separately)
*Gerçek ekran içi görüntü biraz farklı olabilir.
*Gerçek ekran içi görüntü biraz farklı olabilir.
*Aşağıda gösterilen tüm resimler (daha iyi anlaşılması için) sadece temsilidir. Gerçek cihaz ve ekran farklı olabilir.
* Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz
*SoftAp, TV açıkken kurulum menüsünden ayarlanmalıdır.
*Smart Mirroring (Akıllı Yansıtma) aynı anda çalıştırılamaz.
Tüm Özellikler
EKRAN
-
Arka Işık Türü
LED (Kenar)
-
Çözünürlük
3.840 x 2.160 (4K UHD)
-
Parlaklık (cd/m²)
400
YAYIN SISTEMI
-
Analog
• (PAL/SECAM)
-
Dijital
•
VIDEO
-
XD İşlemci
•
-
Çerçeve Oranı
• 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
-
HDR 10 / HDR Dolby Vision
• / -
AUDIO
-
Audio Çıkışı
10W + 10W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
Ses modu
• 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
-
Clear Voice
• (Clear VoiceⅢ)
KONAKLAMA ÇÖZÜMÜ
-
Çözüm Türü
Pro:Centric (Smart, V, Direct), Quick Menu 2.0
-
Veri İletimi ( IP ve RF)
•
-
RF
• (1 Tuner)
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Servis Karuseli (TLL/XML)
GEM/Flash/HTML5
-
Pro:Centric Uygulaması
PCA 3.7
-
DRM
Pro:Idiom (Yazılım Türü)
ÖZELLIK
-
Konaklama
Otel Modu / PDM / Yükleyici Menüsü, Kilit Modu, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanal Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Harici Güç, V-Lan Etiketi, RJP Arayüzü, RJP Uyumluluğu, Harici Saat Uyumluluğu, Saat (Dünya Saati / Alarm), 360 Viewer
JAK ARABIRIMI
-
Yandan Ayarlı
HDMI Girişi 2.0, USB 2.0 (2), CI Yuvası
-
Arkadan Ayarlı
RF Girişi, AV Girişi, Komponent Girişi (Telefon Jak Tipi), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI / HDCP Girişi, RS-232C (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, Saat Arayüzü (RJ12), RJ45 (2), Harici Hoparlör Çıkışı
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
-
Vesa
300 x 300
-
G x Y x D / ağırlık (ayak ile)
1.237 x 774 x 303 / 19,4kg
-
G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)
1.237 x 721 x 36,6 (SPK: 63,3) / 16,1kg
-
G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)
1.360 x 860 x 190 / 24,1kg
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Maks.
167
-
Tipik
142
-
Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)
96 / 69 / 42
-
Bekleme
0,5 ↓
GENEL
-
Bölge
Orta Doğu ve Afrika
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
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