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55" UHD Ticari TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

55" UHD Ticari TV

55UU761H

55" UHD Ticari TV

(2)
UHD İçerik Teslimi ile Premium Akıllı Çözüm1

UHD İçerik Teslimi ile Premium Akıllı Çözüm

Etkileşimli akıllı çözüm olan Pro:Centric SMART ile konuklarınıza unutulmaz bir deneyim yaşatın. UU761H serisi, SDK Araçları, Önceden Yüklenmiş Uygulamalar ve içerik yönetim yazılımı Pro:Centric Direct ile kendi içeriğinizi özelleştirmenize ve oluşturmanıza olanak sağlar.
Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü

Pro:Centric SMART, otel markaları ve konukları için konaklama hizmetlerini IP ve RF altyapısı üzerinden özelleştirmek için optimize edilmiştir. Yüksek resim kalitesi, sofistike tasarımı ve gelişmiş bağlantı işlevleriyle birlikte oda içi eğlenceyi ve ileri teknoloji sayesinde kullanışlılığı rahatlığı arttırır.

*Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir.

Pro:Centric Sunucu Uygulaması1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Artık mülkünüz için özelleştirilebilen şablonlarımız ve sayfalarımızla otelinizi farklı kılabilirsiniz. Pro:Centric® işiniz için kolayca özelleştirilebilen bir çözüm sunar.
Pro:Centric Direct Çözümü1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Direct Çözümü

Pro:Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen ve 1 tıklama hizmeti ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çeşitli çözümler sunan bir otel içerik yönetim sistemidir. Bu çözüm, kullanıcıların, kullanıcı arayüzünü kolaylıkla tasarlayabilmelerini ve TV'yi verimli bir şekilde yönetirken özelleştirilmiş hizmet sunabilmeyi sağlar.

*Gerçek kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir

Çok Dilli 1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Dilli

İbranice, Arapça ve Farsça da dahil olmak üzere 39 dili destekleyerek konuklarınızın daha fazla rahat etmesini sağlar.
Temel ve Kolay Şablonlar1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Temel ve Kolay Şablonlar

Pro:Centric Application (PCA) bir Temel ve Kolay Şablon sağlar. Müşterilerin tercihlerine göre seçebilecekleri toplam üç şablon sunar.
Özelleştirilebilir Şablon ve Sayfa1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Özelleştirilebilir Şablon ve Sayfa

Tercihinize göre alternatif bir görünüm ve his şablonu seçin ve web tabanlı aracı kullanarak kendi başınıza 40 sayfalık reklam panolarıyla çoklu bölümleri düzenleyin. (En fazla 15 sayfa/bölüm kullanılabilir)
Çok Kanalı Kuyruğa Alma1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Kanalı Kuyruğa Alma

En fazla 8 otel kanalı (22 alt kanal) kullanımıyla çeşitli bilgiler ve ek hizmetler sunabilir.
Yeni Quick Menu (2.0)1
Katma Değerli Özellikler

Yeni Quick Menu (2.0)

LG'nin basit ana menü çözümünün keyfini çıkarabilirsiniz. Bu menü, karşılama mesajını, tarih/saat ayarlarını veya çubuk formunda sık kullanılan diğer menüleri düzenleyebilmenizi sağlar. Bunlar bir uzaktan kumanda veya USB ile ayarlanabilir ve konuklar konaklamalarından duydukları memnuniyeti artıran menülere kolaylıkla erişebilirler.
Ses Tanıma1
Katma Değerli Özellikler

Ses Tanıma

Yeni Ses Tanıma özelliği, konukların LG TV'yi kolaylıkla kontrol etmelerini sağlar. Bu Akıllı Etkileşim, TV yerel kontrolü ve sunucu tabanlı kontrol ile değiştirilebilir.

* TV yerel kontrolü
* Sunucu tabanlı control
* Magic Notion Remote is required(sold separately)

Mükemmel resim kalitesi ve renk1
Katma Değerli Özellikler

Mükemmel resim kalitesi ve renk

4K Upscaler ile 4K ULTRA HD kalitesinde Full HD içeriğin keyfini çıkarın. 4K Upscale, birkaç kademeli çözünürlük yükseltme işlemiyle Full HD içeriği otomatik olarak ULTRA HD'ye yükseltir. Ayrıca, bu LG TV, HDR10 ile ekranda yoğun vurgulamalar, canlı renkler ve ekranda derin siyah sunabilir.
LG WebOS 4.0'dan Akıllı TV1
Katma Değerli Özellikler

LG WebOS 4.0'dan Akıllı TV

Bu, WebOS 4.0’lı LG Smart TV’dir. En yeni LG Smart TV özelliklerinin yanı sıra yenilikçi teknoloji, dikkat çekici netlik ve gerçekçi renkler sunan TV'leri keşfedin.

*Gerçek ekran içi görüntü biraz farklı olabilir.

Akıllı Saat1
Katma Değerli Özellikler

Akıllı Saat

Bu Görselleştirilmiş uygulama tabanlı saat, mevcut yerel saat ve dünya saatleri hakkında bilgiler verir.

*Gerçek ekran içi görüntü biraz farklı olabilir.

Tesis Sanal Görünümü1
Katma Değerli Özellikler

Tesis Sanal Görünümü

Konuklar Otel tesisini veya kaldıkları odayı 360 VR veya Panorama görünümlü içerikte görebilirler.

*Aşağıda gösterilen tüm resimler (daha iyi anlaşılması için) sadece temsilidir. Gerçek cihaz ve ekran farklı olabilir.

SmartShare1
Konaklama Özellikleri

SmartShare

SmartShare özelliği, kullanıcıların içerikleri daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, daha kolay ve doğru bir şekilde paylaşmak için istedikleri içeriği arar, böylece çeşitli cihazlar arasında paylaşım işlemini basitleştirir.
ScreenShare1
Konaklama Özellikleri

ScreenShare

Bir akıllı telefonu veya bir dizüstü bilgisayarı Wi-Fi Direct bağlantısıyla TV'ye bağlayın. TV'de cihazın ekranı görüntülenecek olup, böylece kullanıcılar kendi içeriklerini ve hatıralarını paylaşabilirler.
Bluetooth Ses Senkronizasyonu1
Konaklama Özellikleri

Bluetooth Ses Senkronizasyonu

Bluetooth Ses Senkronizasyonu, kullanıcıların Bluetooth bağlantısıyla bir mobil cihazdaki müziği TV hoparlörlerinden dinlemelerini sağlar.

* Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz

SoftAP 1
Konaklama Özellikleri

SoftAP

SoftAP Yazılımla Etkinleştirilen Erişim Noktası anlamına gelir. Bu "Sanal" Wi-Fi özelliği, bir kablosuz erişim noktası oluşturmak için cihaz üzerinde çalışan yazılım tarafından yürütülür.

*SoftAp, TV açıkken kurulum menüsünden ayarlanmalıdır.
*Smart Mirroring (Akıllı Yansıtma) aynı anda çalıştırılamaz.

Bluetooth Ses Senkronizasyonu1
Konaklama Özellikleri

Bluetooth Ses Senkronizasyonu

Bluetooth Ses Senkronizasyonu, kullanıcıların Bluetooth bağlantısıyla bir mobil cihazdaki müziği TV hoparlörlerinden dinlemelerini sağlar.
TV Link Etkileşimi1
Konaklama Özellikleri

TV Link Etkileşimi

RS-232 üzerinden LG Protokolü, TV ve SI arayüz kutusu arasındaki iletişimi sağlar ve nihayetinde Oteldeki konuklara akıllı hizmet ve daha fazla içerik sunar.
*SI çözümü için iki protokol sunuyoruz (HTNG-CEC ve TVLink)
Anında açılma1
Konaklama Özellikleri

Anında açılma

Yüksek hızlı yükleme sistemi, kullanıcıların TV'yi açtıktan hemen sonra içeriğin keyfini çıkarmalarını sağlar.
Harici Hoparlör Çıkışı1
Konaklama Özellikleri

Harici Hoparlör Çıkışı

Ekstra hoparlör ile eğlence deneyimini artırın. Konuklar, tuvaletler de dahil olmak ticari alanlardaki her yerden TV sesini dinleyebilir ve kontrol edebilir.
Ticari Döner Ayak1
Konaklama Özellikleri

Ticari Döner Ayak

Ticari nitelikte bir ayakla her açıdan TV izlemeye izin vererek misafirlerin konforu artırın.
Multi IR1
Konaklama Özellikleri

Multi IR

Multi IR fonksiyonu, farklı odalardaki TV'ler arasındaki uzaktan kumanda sinyali parazitlerini ortadan kaldırır. Bu sistem aynı LG TV modeli ile çalışacaktır.
External Clock1
Konaklama Özellikleri

External Clock

Easily attach an external clock to your hospitality TV. Guests can quickly check the time just by looking at the TV, and all it needs is an RGB interface connection.
Pro:Idiom1
Konaklama Özellikleri

Pro:Idiom

Yaygın olarak kullanılan DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile içeriğin yasalara aykırı bir şekilde kopyalanmasını önleyin.

Yazdır

Tüm Özellikler

EKRAN

  • Arka Işık Türü

    LED (Kenar)

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (4K UHD)

  • Parlaklık (cd/m²)

    400

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    • (PAL/SECAM)

  • Dijital

VIDEO

  • XD İşlemci

  • Çerçeve Oranı

    • 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

  • HDR 10 / HDR Dolby Vision

    • / -

AUDIO

  • Audio Çıkışı

    10W + 10W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Ses modu

    • 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

  • Clear Voice

    • (Clear VoiceⅢ)

KONAKLAMA ÇÖZÜMÜ

  • Çözüm Türü

    Pro:Centric (Smart, V, Direct), Quick Menu 2.0

  • Veri İletimi ( IP ve RF)

  • RF

    • (1 Tuner)

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Servis Karuseli (TLL/XML)

    GEM/Flash/HTML5

  • Pro:Centric Uygulaması

    PCA 3.7

  • DRM

    Pro:Idiom (Yazılım Türü)

ÖZELLIK

  • Konaklama

    Otel Modu / PDM / Yükleyici Menüsü, Kilit Modu, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanal Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Harici Güç, V-Lan Etiketi, RJP Arayüzü, RJP Uyumluluğu, Harici Saat Uyumluluğu, Saat (Dünya Saati / Alarm), 360 Viewer

JAK ARABIRIMI

  • Yandan Ayarlı

    HDMI Girişi 2.0, USB 2.0 (2), CI Yuvası

  • Arkadan Ayarlı

    RF Girişi, AV Girişi, Komponent Girişi (Telefon Jak Tipi), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI / HDCP Girişi, RS-232C (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, Saat Arayüzü (RJ12), RJ45 (2), Harici Hoparlör Çıkışı

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    300 x 300

  • G x Y x D / ağırlık (ayak ile)

    1.237 x 774 x 303 / 19,4kg

  • G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)

    1.237 x 721 x 36,6 (SPK: 63,3) / 16,1kg

  • G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)

    1.360 x 860 x 190 / 24,1kg

GÜÇ(BIRIM: WATT)

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Maks.

    167

  • Tipik

    142

  • Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)

    96 / 69 / 42

  • Bekleme

    0,5 ↓

GENEL

  • Bölge

    Orta Doğu ve Afrika

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.