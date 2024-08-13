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60" UHD Ticari TV
*Sahneler temsili amaçla simüle edilmiştir. Gerçek GUI, görüntüden farklı olabilir.
**Tüm ekranlar aynı ağa bağlı olmalıdır.
*Super Sign Control: Ücretsiz sürüm (Küçük ve orta büyüklükteki signage'lerin kullanımı için iyi).
*Super Sign Control+: Gelişmiş ve Ücretli sürüm (Büyük ölçekli signage'lerin kullanımı için iyi).
*LG.com/B2B adresinde SuperSign Control+ ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Gerçek Zamanlı Uzaktan Gözetim
Tek Hatta Güç ve Ağ
*Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir.
*Mevcut AV Kontrol sistemleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
60"
-
Arka Işık Türü
Trident
-
Çözünürlük
3.840 x 2.160 (4K UHD)
-
Parlaklık (Tipik cd/m²)
350
-
İzleme Açısı Derecesi
178
YAYIN SISTEMI
-
Analog
VAR (PAL/SECAM)
-
Dijital
VAR
VIDEO
-
XD İşlemci
VAR
-
Çerçeve Oranı
VAR 5 mod (16:9, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
-
HDR 10
VAR
AUDIO
-
Audio Çıkışı
10W + 10W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
Ses modu
VAR 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
-
Clear Voice
VAR (Clear VoiceⅢ)
ÖZELLIK
-
Smart
webOS 4.0, Ticari Smart Home, Galeri Modu, Web Tarayıcısı, Önceden Yüklenmiş Uygulama (Sadece YouTube), Soft AP, Wi-Fi (ac), Ekran Paylaşımı (Miracast), DIAL, Bluetooth Audio Oynatımı, LG Ses Senk./bluetooth, Mobil Bağlantı Düzeni, Müzik Çalar
-
Konaklama
Otel Modu/PDM/Yükleyici Menüsü, Kilit modu (Sınırlı), Karşılama Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanal Harita, RJP Arayüzü, RJP Uyumluluğu, DPM, Zamanlayıcı, RTC, NTP Senk. Zamanlayıcı, BEACON
İŞLEV
-
İşlev
USB Kopyalama, WOL (Sadece Magic paketi), SNMP, Teşhis, HTNG-CEC (1.4), HDMI-CEC (1.4), IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, Otomatik Kapanma/Uyku Zamanlayıcı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, USB Auto Playback/USB Auto Playback+, Crestron Connected® (Ağ Tabanlı Kontrol), DPM, Zamanlayıcı, RTC, NTP Senk. Zamanlayıcı, BEACON, Gömülü CM ve GM
-
Jack Arabirimi
Yandan Ayarlı
-
Arkadan Ayarlı
RF Girişi (2), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI/HDCP Girişi 2.0, RS-232C (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, RJ45, Hata Ayıklama (Telefon Jak Tipi)
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
-
Vesa
300 x 300
-
GxYxD/Ağırlık (ayak ile)
1,368 x 857 x 255/19.6 kg
-
GxYxD/Ağırlık (ayaksız)
1.368 x 796 x 78,5 (SPK 89,1)/21,0 kg
-
GxYxD/Ağırlık (Paketleme)
1,492 x 880 x 190/25.3 kg
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Maks.
211
-
Tipik
186
-
Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)
121/80/35
-
Bekleme
0,5 ↓
GENEL
-
Bölge
Orta Doğu ve Afrika
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
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