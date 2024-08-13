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65" OLED Otel TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

65" OLED Otel TV

65EU961H

65" OLED Otel TV

Premier IP ve RF Çözümü ile OLED Ootel TV1

Premier IP ve RF Çözümü ile OLED Ootel TV

Dünyanın en çok satan OLED markası olan LG OLED TV, en yeni Otelcilik yönetimi teknolojisi olan LG Pro:Centric SMART teknolojisini kullanır. TV içeriğinin kesintisiz olarak keşfedilmesi için daha fazla kullanılabilirlik ve kullanışlılık sağlar ve aynı zamanda otel yönetimi için mükemmel çözümler sunar.
Dünyanın 1 Numaralı OLED'i

Mükemmel Siyah. Yoğun Renk

LG OLED TV, tüm renklerde zenginlik sağlar, doğanın estetik dokunuşuna sahiptir ve yaşamın güzelliklerini ortaya çıkarır. Münferit olarak çalışan 8 milyondan fazla kendinden aydınlatmalı pikselle donatılan bu ürün Mükemmel Siyah'ı tamamlar.
Dünyanın 1 Numaralı OLED'i

4K Cinema HDR

LG 4K Cinema HDR, HDR formatlarını kullanarak film yapımcısının vizyonunu sunar. Şimdi, Dolby Vision™ ve HDR 10 ile otel odasında benzersiz bir sinema deneyimi yaşayın.
Dünyanın 1 Numaralı OLED'i

Eviniz için Sinematik Ses

Dolby AtmosⓇ, alan sınırlı olsa bile, sahnedeki hareketin her detayının anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde dinamik ve surround ses deneyimleri yaşatır. Dolby Vision™ ile, ürün gerçekten benzersiz bir sinema deneyimi sunar.
Dünyanın 1 Numaralı OLED'i

Cam Üzerine Resim, Sanatsal Estetik

Şık tasarımla döşenmiş olan ürün sanatsal yönünü bir üst seviyeye taşıyor. Çerçeve veya kalın ayak gibi farklı öğelere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırdığından dolayı, incelikli ve estetik bir şekilde boyanmış tasarım izleme deneyimini pekiştiriyor.
Dünyanın 1 Numaralı OLED'i

OLED Galeri Modu

OLED Galeri Modu ile dünyanın harikalarını otelinize getirin. Güzel noktaların fotoğrafçılığından dünyaca ünlü sanat eserlerine kadar, Galeri Modu güzel resimler ve videolardan oluşan mükemmel bir seçim sunar. Çarpıcı içerikler, ziyaretçilerinizin ruh haline uygun mükemmel bir atmosfer yaratır.

*Gerçek görüntüler (TV'nin ekranında) yukarıdaki benzetimden farklı olabilir.

Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü

Pro:Centric SMART, otel markaları ve konukları için konaklama hizmetlerini IP ve RF altyapısı üzerinden özelleştirmek için optimize edilmiştir. Yüksek resim kalitesi, sofistike tasarımı ve gelişmiş bağlantı işlevleriyle birlikte oda içi eğlenceyi ve ileri teknoloji sayesinde kullanışlılığı rahatlığı arttırır.

*Gerçek Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir.

Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Artık mülkünüz için özelleştirilebilen şablonlarımız ve sayfalarımızla otelinizi farklı kılabilirsiniz. Pro:Centric® işiniz için kolayca özelleştirilebilen bir çözüm sunar.
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Direct Çözümü

Pro:Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen ve 1 tıklama hizmeti ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çeşitli çözümler sunan bir otel içerik yönetim sistemidir. Bu çözüm, kullanıcıların, kullanıcı arayüzünü kolaylıkla tasarlayabilmelerini ve TV'yi verimli bir şekilde yönetirken özelleştirilmiş hizmet sunabilmeyi sağlar.

*Özelleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir
*PCS400R ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliğine sahip olabilir. Bununla birlikte, RF altyapısında etkileşimli hizmetler için Wi-Fi gereklidir
(RF+ Kablosuz Altyapısı gereklidir).

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    65"

  • Arka Işık Türü

    OLED

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (4K UHD)

  • Parlaklık (cd/m²)

    450

  • İzleme Açısı Derecesi

    120

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    • (PAL/SECAM)

  • Dijital

VIDEO

  • XD İşlemci

  • Çerçeve Oranı

    • 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

  • HDR 10 / HDR Dolby Vision

    • / •

AUDIO

  • Audio Çıkışı

    10W + 10W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Ses modu

    • 6 mod (Standart (Dolby Surround Açık/Kapalı), Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

  • Clear Voice

    • (Clear VoiceⅢ)

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Çözüm Türü

    • (Smart, Direct, V)

  • Veri İletimi (IP ve RF)

  • RF (1/2Tuner)

    • (1 Tuner)

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML)
    ※ Servis Karuseli (TLL/XML)

    GEM / Flash / HTML5

  • Pro:Centric Uygulaması (versiyon)

  • DRM

    Pro:Idiom

ÖZELLIK

  • Smart

    webOS 4.0, OLED Galeri Modu, Ticari Akıllı Ev, Ses Tanıma, DeepThinQ, Web Tarayıcısı, Önceden Yüklenmiş Uygulama, SDP Sunucu Uyumluluğu, Magic Kumanda Uyumluluğu, Soft AP, Wi-Fi (ac), Ekran Paylaşımı (Miracast), Akıllı Paylaşım (DLNA), LG TV Plus Uygulaması, DIAL, Bluetooth Audio Oynatma, LG Ses Senk/bluetooth, Mobil Bağlantı Düzeni, Müzik Çalar

  • Otelcilik

    Otel Modu / PDM / Yükleyici Menüsü, Kilit Modu (Sınırlı), Karşılama Ekranı (İlk Görüntü), Görüntü Eklememe, Tek Kanal Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Harici Güç, V-Lan Etiketi, RJP Arayüzü, RJP Uyumluluğu, Saat (Dünya Saati / Alarm), 360 Viewer, Sağlıklı Kulaklık Modu

İŞLEV

  • İşlev

    EzManager (Basitlik), USB Kopyalama, RF’den Uyanma, WOL, SNMP, Uzaktan Teşhis, SI Uyumlu (TVLink Etkileşimli), HTNG-CEC (1.4), HDMI-CEC (1.4), IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, Otomatik Kapanma / Uyku Zamanlayıcı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, BEACON

JAK ARABIRIMI

  • Yandan Ayarlı

    HDMI Girişi 2.0 (2), USB 2.0, CI Yuvası

  • Arkadan Ayarlı

    RF Girişi (2), AV Girişi (Telefon girişi tipi), Komponent girişi (Y,Pb,Pr-Video), Dijital Audio Çıkışı (Optik), USB 2.0, RS-232C (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, RJ45 (2), Harici Hoparlör Çıkışı

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • VESA Uyumlu

    300 x 200

  • G x Y x D / ağırlık (ayak ile)

    1.449 x 881 x 230 / 26,1kg

  • G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)

    1.449 x 831 x 3,9 (SPK: 46,9) / 21,7kg

  • G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)

    1.660 x 970 x 207 / 33,0kg

GÜÇ(BIRIM: WATT)

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Tipik

    368

  • Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)

    292 / 198 / 91

  • Bekleme

    0,5 ↓

GENEL

  • Bölge

    Orta Doğu ve Afrika

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.