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65" OLED Otel TV
*Gerçek görüntüler (TV'nin ekranında) yukarıdaki benzetimden farklı olabilir.
*Gerçek Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir.
*Özelleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir
*PCS400R ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliğine sahip olabilir. Bununla birlikte, RF altyapısında etkileşimli hizmetler için Wi-Fi gereklidir
(RF+ Kablosuz Altyapısı gereklidir).
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
65"
-
Arka Işık Türü
OLED
-
Çözünürlük
3.840 x 2.160 (4K UHD)
-
Parlaklık (cd/m²)
450
-
İzleme Açısı Derecesi
120
YAYIN SISTEMI
-
Analog
• (PAL/SECAM)
-
Dijital
•
VIDEO
-
XD İşlemci
•
-
Çerçeve Oranı
• 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
-
HDR 10 / HDR Dolby Vision
• / •
AUDIO
-
Audio Çıkışı
10W + 10W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
Ses modu
• 6 mod (Standart (Dolby Surround Açık/Kapalı), Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
-
Clear Voice
• (Clear VoiceⅢ)
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
-
Çözüm Türü
• (Smart, Direct, V)
-
Veri İletimi (IP ve RF)
•
-
RF (1/2Tuner)
• (1 Tuner)
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML)
※ Servis Karuseli (TLL/XML)
GEM / Flash / HTML5
-
Pro:Centric Uygulaması (versiyon)
•
-
DRM
Pro:Idiom
ÖZELLIK
-
Smart
webOS 4.0, OLED Galeri Modu, Ticari Akıllı Ev, Ses Tanıma, DeepThinQ, Web Tarayıcısı, Önceden Yüklenmiş Uygulama, SDP Sunucu Uyumluluğu, Magic Kumanda Uyumluluğu, Soft AP, Wi-Fi (ac), Ekran Paylaşımı (Miracast), Akıllı Paylaşım (DLNA), LG TV Plus Uygulaması, DIAL, Bluetooth Audio Oynatma, LG Ses Senk/bluetooth, Mobil Bağlantı Düzeni, Müzik Çalar
-
Otelcilik
Otel Modu / PDM / Yükleyici Menüsü, Kilit Modu (Sınırlı), Karşılama Ekranı (İlk Görüntü), Görüntü Eklememe, Tek Kanal Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Harici Güç, V-Lan Etiketi, RJP Arayüzü, RJP Uyumluluğu, Saat (Dünya Saati / Alarm), 360 Viewer, Sağlıklı Kulaklık Modu
İŞLEV
-
İşlev
EzManager (Basitlik), USB Kopyalama, RF’den Uyanma, WOL, SNMP, Uzaktan Teşhis, SI Uyumlu (TVLink Etkileşimli), HTNG-CEC (1.4), HDMI-CEC (1.4), IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, Otomatik Kapanma / Uyku Zamanlayıcı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, BEACON
JAK ARABIRIMI
-
Yandan Ayarlı
HDMI Girişi 2.0 (2), USB 2.0, CI Yuvası
-
Arkadan Ayarlı
RF Girişi (2), AV Girişi (Telefon girişi tipi), Komponent girişi (Y,Pb,Pr-Video), Dijital Audio Çıkışı (Optik), USB 2.0, RS-232C (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, RJ45 (2), Harici Hoparlör Çıkışı
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
-
VESA Uyumlu
300 x 200
-
G x Y x D / ağırlık (ayak ile)
1.449 x 881 x 230 / 26,1kg
-
G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)
1.449 x 831 x 3,9 (SPK: 46,9) / 21,7kg
-
G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)
1.660 x 970 x 207 / 33,0kg
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Tipik
368
-
Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)
292 / 198 / 91
-
Bekleme
0,5 ↓
GENEL
-
Bölge
Orta Doğu ve Afrika
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
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