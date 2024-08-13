65" UHD Ticari TV

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*Özelleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir.
*Gerçek Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir.
*PCS400R ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliğine sahip olabilir. Bununla birlikte, RF altyapısında etkileşimli hizmetlere sahip olmak için Wi-Fi gereklidir (RF+ Kablosuz Altyapısı gereklidir).
*Gerçek ekran içi görüntü farklı olabilir.
*Gerçek ekran içi görüntü farklı olabilir.
*Aşağıda gösterilen tüm resimler (daha iyi anlaşılması için) sadece temsilidir. Gerçek cihaz ve ekran farklı olabilir.
*İçeriklerin Otel tarafından yüklenmesi gerekir.
*AUX LAN (LAN çıkışı) Kimliği: LAN çıkış portuna bağlı harici cihazlara atanacak bir VLAN Kimliği ayarlayın. (Bir AUX LAN, VLAN Kimliğini atamak için kullanılır).
*VLAN Kimliği: Kimlik ile Sanal LAN grubu oluşturun (Etiketleme).
*TV yerel kontrolü.
*Sunucu Tabanlı kontrol.
*Magic Motion Kumanda gereklidir (ayrı satılır).
*Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası)/iOS tabanlı Mobil Cihaz.
Tüm Özellikler
PANEL
-
Skärmstorlek
65"
-
Arka Işık Türü
LED (Direct)
-
Çözünürlük
3.840 x 2.160 (4K UHD)
-
Parlaklık (cd/m²)
500
-
İzleme Açısı (Y x D)
178 x 178
YAYIN SISTEMI
-
Analog
Var (PAL/SECAM)
-
Dijital
Var
VIDEO
-
XD İşlemci
Var
-
Çerçeve Oranı
Var 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
-
HDR 10
Var
AUDIO
-
Audio Çıkışı
10W + 10W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
Ses modu
Var 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
-
Clear Voice
Var (Clear VoiceⅢ)
KONAKLAMA ÇÖZÜMÜ
-
Çözüm Türü
Pro:Centric (Smart, Direct, V)
-
Veri İletimi ( IP ve RF)
Var
-
RF (1/2Tuner)
Var (1 Tuner)
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Servis Karuseli (TLL/XML)
GEM/Flash/HTML5
-
Pro:Centric Uygulaması (versiyon)
PCA 3.8
-
DRM
Pro:Idiom
ÖZELLIK
-
Smart
webOS 4.0, Quick Menu 2.0, Smart Home (Launcher Bar), Hızlı Erişim, Ses Tanıma, Web Tarayıcısı, Önceden Yüklenmiş Uygulama, SDP Sunucu Uyumluluğu, Magic Kumanda Uyumluluğu, Soft AP, Wi-Fi (ac), Ekran Paylaşımı (Miracast), Akıllı Paylaşım (DLNA), LG TV Plus Uygulaması, DIAL, MHL, Bluetooth Audio Oynatma, LG Ses Senk/bluetooth, Mobil Bağlantı Düzeni, Müzik Çalar, Nesnelerin İnterneti (IoT) (Ready, MR 11/4W), BEACON
-
Konaklama
Otel Modu/PDM/Yükleyici Menüsü, Kilit modu (Sınırlı), Karşılama Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanal Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Harici Güç, VLAN Kimliği, RJP Arayüzü, Harici Saat Uyumluluğu, Saat (Dünya Saati/Alarm), 360 Viewer, Sağlıklı Kulaklık Modu
İŞLEV
-
İşlev
EzManager (Basitlik), USB Kopyalama, RF’den Uyanma, WOL, SNMP, Teşhis, SI Uyumlu (TVLink Etkileşimi), HTNG-CEC (1.4), HDMI-CEC (1.4), IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, Otomatik Kapanma/Uyku Zamanlayıcı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı
JACK ARABIRIMI
-
Yandan Ayarlı
HDMI 2.0, USB 2.0 (2), CI Yuvası
-
Arkadan Ayarlı
RF Girişi (2), AV Girişi, Komponent girişi (Y, Pb, Pr-Video), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI/HDCP Girişi 2.0, RS-232C (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, Saat Arayüzü (RJ12), Ethernet/Aux için RJ45, Harici Hoparlör Çıkışı
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
-
Vesa
300 x 300
-
G x Y x D / ağırlık (ayak ile)
1.468 x 911 x 311/22,5 kg
-
G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)
1.468 x 854 x 79,3 (SPK: 89,9)/21,0kg
-
G x Y x D / Ağırlık (Paketleme)
1.600 x 1.035 x 207/29,8 kg
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Maks.
177.1
-
Tipik
151.3
-
Bekleme
0.3
GENEL
-
Bölge
Avrupa
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
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