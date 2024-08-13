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65" UHD TV Bilgi Ekranı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

65" UHD TV Bilgi Ekranı

65UV341C

65" UHD TV Bilgi Ekranı

(2)
ULTRA HD TV

4K Upscaler

ULTRA HD kalitesinde Full HD içeriğin keyfini çıkarın. 4K Upscaler, altı kademeli çözünürlük yükseltme işlemiyle Full HD içeriği otomatik olarak ULTRA HD'ye yükseltir.
Signage Adanmış Özellikler

AV Kontrol sistemiyle uyumluluk*

LG UV341C serisi kullanıcıların LG ticari ekranlarını tek bir yerden kolaylıkla yönetebildikleri, izleyebildikleri ve kontrol edebildikleri AV kontrol sistemiyle uyumludur.
* AV kontrol sistemlerinin kullanılabilirliği bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
Signage Adanmış Özellikler

DPM (Ekran Güç Yönetimi)

Bundan böyle işlevi açık hale getirerek DPM (Ekran Güç Yönetimi) işlevini yapılandırabilirsiniz. Sinyal alınamadığında TV'ler güç verimliliğini yönetmek için DPM moduna geçer.

WOL (LAN üzerinden uyandır)

WOL (LAN üzerinden uyandır) özelliği TV'lerinizi internet üzerinden uzaktan açmanızı sağlar.

SNMP

SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü), SI ve iş yöneticileri için kullanışlı ağ yönetimi sağlar.

RS-232C Kontrolü

TV'nin RS-232C portu ile, güç ve ses ayarlarını aynı anda uzaktan kontrol edebilirsiniz.

SmartShare ve ScreenShare

Mobil içerikleri ekranda görmek için Wi-Fi Direct® gibi LG SmartShare özellikleri kullanılabilir.

Bluetooth Ses Senkronizasyonu

Bluetooth özellikli bir mobil cihazdaki ses dosyası TV hoparlörlerinden dinlenebilir.

Otel Modu

Otel Moduyla tüm odalardaki TV ayarlarını kontrol edebilirsiniz.
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Tüm Özellikler

EKRAN

  • Tip

    Kenar LED’i

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Parlaklık

    330

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    PAL / SECAM

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

VIDEO

  • En-Boy Oranı

    • 6 mod ( 16:9, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom, Yalnız tarama)

SES

  • Audio Çıkışı / Hoparlör Sistemi

    10W + 10W / 2.0 ch

  • Ses Modu

    • 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

SMART ÖZELLIKLERI

  • Smarrt UX

    webOS 3.0, Commercial Smart Home, Web Tarayıcısı, YouTube Uygulaması

  • Bağlantı

    SoftAP, WiFi (ac), ScreenShare (Miracast), SmartShare, DIAL, Bluetooth Ses Senkronizasyonu, LG Ses Senkronizasyonu

ÖZELLIKLER

  • Kurulum

    USB Kopyalama

  • Yönetim

    WOL, SNMP, Kendiliğinden Tanılama, TVLink Tuner, IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, HTNG/HDMI-CEC

  • Konaklama

    Otel Modu, Kilit Modu, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekle, Tek Kanal Harita, RJP Uyumluluğu, Crestron Connected® Sertifikalı, DPM (Ekran Güç Yönetimi) modu

ARABIRIM

  • Yan

    HDMI Girişi (2), USB 2.0, CI Yuvası

  • Arka

    RF Girişi (2), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI Girişi, RS-232C, Kulaklık Çıkışı, RJ45, Hata Ayıklama (Telefon Jak Tipi)

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    300 x 300

  • GxYxD / ağırlık (ayaklı)

    1.456 x 902 x 335.9 / 27,6kg

  • GxYxD / ağırlık (Kutu)

    1.600 x 1.035 x 190 / 34,8kg

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.