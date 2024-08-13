70" UHD Ticari TV

*Super Sign Control: Ücretsiz sürüm (Küçük ve orta büyüklükteki signage'lerin kullanımı için iyi).

*Super Sign Control+: Gelişmiş ve Ücretli sürüm (Büyük ölçekli signage'lerin kullanımı için iyi).

*LG.com/B2B adresinde SuperSign Control+ ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.