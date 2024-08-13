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webOS Kutusu
*2 video etiketi 2019'un üçüncü çeyreğinde 4 video etiketine çıkabilir.
*"Signage 365 Care" servisinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir, bu nedenle lütfen daha fazla detay için bölgenizdeki LG satış temsilcisiyle iletişim kurun.
Tüm Özellikler
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (2), DP, USB 2.0 (2)
-
Çıkış
HDMI, DP (Yalnızca papatya zinciri)
MEKANIK ÖZELLIKLER
-
Oynatıcı Boyutları (G x Y x D)
258 × 36,5 × 186 mm
-
Ağırlık
1,4 kg
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
314 x 124 x 359 mm
-
Paket Ağırlığı
2,26 kg
KILIT ÖZELLIK(DONANIM)
-
Kilit Özellik (Donanım)
Dahili Bellek 8GB (Sistem 4GB, Kullanılabilen 4GB), Wi-Fi Entegre (AC Combo), Termal Sensör, Güç Göstergesi, Yerel Tuş Çalışması
KILIT ÖZELLIK(YAZILIM)
-
webOS ver.
webOS 4.0
-
Gömülü CMS
USB Otomatik Oynatma, Yerel İçerik Planlama, Grup Yöneticisi
-
Yük Devretme
Var
-
Görüntü Özelleştirme
Sinyal Yok
-
İçerik Senk.
RS-232C, Yerel Ağ
-
Çoklu Ekran
PIP/PBP(4)
-
Ekran Paylaşımı
Var
-
Video Etiketi
Var (2)
-
URL ile Oynatma
Var
-
OSD Rotasyonu
Var
-
Kilit Modu
Var (Ana Ekran Kontrol Paneli, USB, OSD, IR Operasyonu, Yerel Tuş, WiFi, Ekran Paylaşımı)
-
İçerik Rotasyonu
Var
-
Aralıksız Oynatma
Var
-
Döşeme Modu Ayarı
Var (Maks. 15x15) 15x15)
-
Ayar Verisi Klonlama
Var (Ağ, USB)
-
Ağ ile Aygıt Yazılımı Güncelleme
Var
-
SNMP(ver.2)
Var
-
ISM Modu (Görüntü Tutma Minimizasyonu)
Var
-
Durum Postalama
Var
-
Güç Yönetimi
DPM, Açık/Kapalı Programı, Tatil Programı, Güç Açma Durumu, Akıllı Enerji Tasarrufu, LAN’da Uyanma, Açma Gecikmesi
-
Kontrol Yöneticisi
Var
-
Yaz Saati Uygulaması
Var
-
BEACON
Var
-
HDMI-CEC
Var *Uyumluluk, ekipmana göre değişiklik gösterebilir.
-
SI Sunucu Ayarı
Var
-
webRTC
Var
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tip./Maks.
16 W / 22 W
SERTIFIKASYON
-
Güvenlik
CB
-
EMC
CE A Sınıfı
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Control / Control+
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü
-
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