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webOS Kutusu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

webOS Kutusu

WP400

webOS Kutusu

Kullanıcı Dostu Akıllı Ekran Platformu

WP400 webOS kutusunda, gelişmiş kullanıcı dostu LG akıllı ekran platformu olan webOS 4.0 kullanılır. Ayrıca, mevcut LG dijital ekranlarına bağlanır ve orijinal platformlarından bağımsız olarak bu ekranları yükseltir. Düzgün içerik oynatımı sağlarken aynı anda birkaç görevi birden yürütebilir ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi sağlar.
Mükemmel Ölçeklenebilirlik

webOS 4.0 Akıllı Ekran Platformuna Yükseltin

WP400, platformundan bağımsız olarak her tür LG dijital ekrana uygulanabilir. webOS kutusu, iş kullanımı için gerekli özel menülerle kullanıcı dostu akıllı işlevler sunar. Böylelikle, kullanıcılar içeriği kolayca yönetip dağıtabilir veya aynı anda birden fazla ekran için web tabanlı uygulamalar geliştirebilir.
Yüksek Performanslı Medya Oynatıcı

UHD Video Oynatma Özelliğini Destekler

WP400, FHD'den dört kat daha yüksek çözünürlüklü, gerçekçi renk ayrıntıları sunan Ultra HD yüksek kaliteli video oynatmayı destekler. Bu üstün görüntü kalitesi için yalnızca tek bir webOS kutusu gereklidir.
Yüksek Performanslı Medya Oynatıcı

Ekran Kontrol Özelliği

İçerik yönetiminin ötesinde, WP400'ün kontrol komutları RS232C kablo bağlantısı üzerinden LG dijital ekranlara gönderilebilir. Bu, kullanıcıların optimum çalışma için güç, parlaklık veya ses seviyesi gibi ekran değerlerini esnek bir şekilde ayarlamasına olanak tanır.
Kullanıcı Dostu Akıllı Platform

Hepsi Bir Arada Ana Menü

WP400, ekranın çalışmasıyla ilgili önemli bilgileri bir bakışta gösteren ekrana özel bir ana menü sunar. Cihazların durumunu gösteren kontrol paneli, içerik yönetimi menüsü ve hızlı ayarlama sağlayan kısayollar, kullanıcının rahatlığını büyük ölçüde artırır.
Kullanıcı Dostu Akıllı Platform

Gömülü İçerik Yönetimi

Dahili CMS (İçerik Yönetim Sistemi), kullanıcıların dahili/harici kaynakları kullanarak içeriği düzenlemesine ve oynatma listelerini istenen zamanlamaya göre oynatmasını sağlar. Kullanıcılar, uzaktan kumandadan dizüstü bilgisayara kadar çeşitli giriş aygıtlarını kullanarak sezgisel GUI aracılığıyla içeriği kolayca yönetebilir.
Esnek Çalışma

Çoklu Video Etiketleri

Çoklu video etiketleri* özelliği kullanılarak aynı anda birkaç farklı video oynatılabilir. Bu, çeşitli içerik öğelerinin web uygulamaları aracılığıyla aynı anda yayınlanması gerektiğinde içeriği düzenlemek ve dağıtmak için daha fazla esneklik sağlar.

*2 video etiketi 2019'un üçüncü çeyreğinde 4 video etiketine çıkabilir.

Esnek Çalışma

PBP/PIP ile Çoklu Ekran

PBP (Yan Yana Resim) özelliği en fazla 4 giriş kaynağına sahip tek bir ekranda çoklu ekrana sahipken, PIP (Resim İçinde Resim) ise ana ekranın ve alt ekranın aynı anda çeşitli düzenlerle oynatılmasını destekler. Böylelikle her içerik kaynağı için alan ayırma esnekliği sağlar.
Esnek Çalışma

LG SuperSign Çözümü ile Uyumluluk

LG SuperSign, LG dijital ekranların entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayan kapsamlı ve vazgeçilmez bir yazılım çözümüdür. SuperSign ile içerik oluşturma ve dağıtma kolaylaşır ve merkezi izleme ve kontrol daha basit hale gelir. Bu da işletmenizin zamandan tasarruf etmesine ve farklı konumlarda daha verimli çalışmasına yardımcı olur.
Esnek Çalışma

Gerçek Zamanlı Uzaktan Bakım Hizmeti

LG servisi tarafından sağlanan bir bulut hizmeti çözümü olan isteğe bağlı Signage 365 Care* ile bakım daha kolay ve daha hızlı gerçekleşir. Müşterinin iş yerlerinde arıza teşhisi ve uzaktan kumanda hizmetleri için ekranların durumunu uzaktan yöneterek, müşteriye kararlı bir işletme operasyonu sunar.

*"Signage 365 Care" servisinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir, bu nedenle lütfen daha fazla detay için bölgenizdeki LG satış temsilcisiyle iletişim kurun.

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Tüm Özellikler

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (2), DP, USB 2.0 (2)

  • Çıkış

    HDMI, DP (Yalnızca papatya zinciri)

MEKANIK ÖZELLIKLER

  • Oynatıcı Boyutları (G x Y x D)

    258 × 36,5 × 186 mm

  • Ağırlık

    1,4 kg

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    314 x 124 x 359 mm

  • Paket Ağırlığı

    2,26 kg

KILIT ÖZELLIK(DONANIM)

  • Kilit Özellik (Donanım)

    Dahili Bellek 8GB (Sistem 4GB, Kullanılabilen 4GB), Wi-Fi Entegre (AC Combo), Termal Sensör, Güç Göstergesi, Yerel Tuş Çalışması

KILIT ÖZELLIK(YAZILIM)

  • webOS ver.

    webOS 4.0

  • Gömülü CMS

    USB Otomatik Oynatma, Yerel İçerik Planlama, Grup Yöneticisi

  • Yük Devretme

    Var

  • Görüntü Özelleştirme

    Sinyal Yok

  • İçerik Senk.

    RS-232C, Yerel Ağ

  • Çoklu Ekran

    PIP/PBP(4)

  • Ekran Paylaşımı

    Var

  • Video Etiketi

    Var (2)

  • URL ile Oynatma

    Var

  • OSD Rotasyonu

    Var

  • Kilit Modu

    Var (Ana Ekran Kontrol Paneli, USB, OSD, IR Operasyonu, Yerel Tuş, WiFi, Ekran Paylaşımı)

  • İçerik Rotasyonu

    Var

  • Aralıksız Oynatma

    Var

  • Döşeme Modu Ayarı

    Var (Maks. 15x15) 15x15)

  • Ayar Verisi Klonlama

    Var (Ağ, USB)

  • Ağ ile Aygıt Yazılımı Güncelleme

    Var

  • SNMP(ver.2)

    Var

  • ISM Modu (Görüntü Tutma Minimizasyonu)

    Var

  • Durum Postalama

    Var

  • Güç Yönetimi

    DPM, Açık/Kapalı Programı, Tatil Programı, Güç Açma Durumu, Akıllı Enerji Tasarrufu, LAN’da Uyanma, Açma Gecikmesi

  • Kontrol Yöneticisi

    Var

  • Yaz Saati Uygulaması

    Var

  • BEACON

    Var

  • HDMI-CEC

    Var *Uyumluluk, ekipmana göre değişiklik gösterebilir.

  • SI Sunucu Ayarı

    Var

  • webRTC

    Var

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tip./Maks.

    16 W / 22 W

SERTIFIKASYON

  • Güvenlik

    CB

  • EMC

    CE A Sınıfı

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control / Control+

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.