webOS Kutusu

LG SuperSign, LG dijital ekranların entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayan kapsamlı ve vazgeçilmez bir yazılım çözümüdür. SuperSign ile içerik oluşturma ve dağıtma kolaylaşır ve merkezi izleme ve kontrol daha basit hale gelir. Bu da işletmenizin zamandan tasarruf etmesine ve farklı konumlarda daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

