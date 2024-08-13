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webOS Kutusu
webOS 4.0 Akıllı Ekran Platformuna Yükseltin
webOS 4.0 Akıllı Ekran Platformuna Yükseltin
* "LG ConnectedCare" hizmetinin kullanılırlığı bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki LG satış temsilcisiyle iletişime geçin.
Tüm Özellikler
BAĞLANTI
-
HDMI Girişi
VAR (2 adet)
-
HDMI Girişi (HDCP Ver.)
2.2
-
DP Girişi
VAR (HDCP 1.3)
-
DVI-D Girişi
YOK
-
RGB Girişi
YOK
-
Ses Girişi
YOK
-
RS232C Girişi
VAR
-
RJ45(LAN) Girişi
VAR (1 adet)
-
IR Girişi
VAR
-
USB Girişi
USB2.0 Type A (2 adet)
-
HDMI Çıkışı
VAR
-
DP Çıkışı
VAR
-
Ses Çıkışı
YOK
-
Dokunmatik USB
YOK
-
Harici Hoparlör Çıkışı
YOK
-
RS232C Çıkışı
VAR
-
RJ45(LAN) Çıkışı
YOK
-
IR Çıkışı
YOK
-
Papatya Zinciri
YOK
MEKANİK ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Black
-
Çerçeve Genişliği
Mevcut Değil
-
Ağırlık (Ana Ünite)
0.87Kg
-
Ambalajlı Ağırlık
1.77Kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
258.0 x 36.5 x 186.0mm
-
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
Mevcut Değil
-
Kulp
YOK
-
VESA Standart Montaj Arayüzü
Mevcut Değil
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
359.0 x 124.0 x 314.0mm
-
Ağırlık (Ana Ünite + Stant)
Mevcut Değil
ÖZELLİK - DONANIM
-
Dahili Bellek (eMMC)
8 GB
-
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
VAR
-
Sıcaklık Sensörü
VAR
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
YOK
-
Piksel Sensörü
YOK
-
Yakınlık Sensörü
YOK
-
Akım Sensörü
YOK
-
BLU Sensörü
YOK
-
Nem Sensörü
YOK
-
Hızlanma (Gyro) Sensörü
YOK
-
Güç Göstergesi
VAR
-
Yerel Anahtar Çalıştırma
VAR
-
FAN (Dahili)
YOK
ÖZELLİK - YAZILIM
-
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS 4.0
-
Yerel İçerik Programlama
VAR
-
Grup Yöneticisi
VAR
-
USB Tak ve Çalıştır
VAR
-
Yük Devretme
VAR
-
Önyükleme Logosu Görüntüsü
YOK
-
Sinyal Yok Görüntüsü
VAR
-
RS232C Sync
YOK
-
Yerel Ağ Senkronizasyonu
VAR
-
Arka Işık Senkronizasyonu
YOK
-
PIP
VAR
-
PBP
VAR (4PBP)
-
Ekran Paylaşımı
VAR
-
Video Etiketi
VAR (4 Video Etiketi)
-
URL ile Oynatma
VAR
-
Ekran Döndürme
VAR
-
Harici Giriş Dönüşü
VAR
-
Boşluksuz Oynatma
VAR
-
Döşeme Modu Ayarı
VAR
-
Ayar Verisi Klonlama
VAR
-
SNMP
VAR
-
ISM Yöntemi
VAR
-
Otomatik ID
YOK
-
Durum Postalama
VAR
-
Kontrol Yöneticisi
VAR
-
Cisco Sertifikası
YOK
-
Crestron Connected
YOK
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
YOK
-
PM modu
YOK
-
Wake-on-LAN
VAR
-
Ağ Bağlantısına Hazır
YOK
-
Beacon
VAR
-
HDMI-CEC
VAR
-
SI Sunucu Ayarı
VAR
-
webRTC
VAR
-
Pro:Idiom
VAR
-
Parlaklık Dengeleme
YOK
-
Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama
YOK
-
Tarama Çevirme
YOK
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C to 40 °C
-
Çalışma Nemi
10 % to 80 %
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tip.
23W
-
Maks.
27W
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
78.48 BTU/Hr(Typ.), 92.13 BTU/Hr(Max.)
-
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
Mevcut Değil
-
DPM
0.5W(WOL Off)
-
Kapatma
0.5W
SES
-
Hoparlör (Dahili)
YOK
SERTİFİKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE Class "A"
-
ERP / Energy Star
VAR / YOK
-
ePEAT (Sadece ABD)
YOK
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign CMS
VAR
-
SuperSign Control+
VAR
-
SuperSign WB
VAR
-
SuperSign Cloud
YOK
-
Promota
VAR
-
Mobile CMS
YOK
-
Connected Care
VAR
DİL
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
AKSESUAR
-
Temel
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
-
Opsiyonel
YOK
-
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