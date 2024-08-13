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webOS Kutusu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

webOS Kutusu

WP401

webOS Kutusu

Kullanıcı Dostu Akıllı Ekran Platformu

Kullanıcı Dostu Akıllı Ekran Platformu

WP401 webOS kutusunda, gelişmiş kullanıcı dostu LG akıllı ekran platformu olan webOS 4.0 kullanılır. Ayrıca, mevcut LG dijital ekranlarına bağlanır ve orijinal platformlarından bağımsız olarak bu ekranları yükseltir. Düzgün içerik oynatımı sağlarken aynı anda birkaç görevi birden yürütebilir ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi sağlar.
Mükemmel Ölçeklenebilirlik

webOS 4.0 Akıllı Ekran Platformuna Yükseltin

WP401, platformundan bağımsız olarak her tür LG dijital ekrana uygulanabilir. webOS kutusu, iş kullanımı için gerekli özel menülerle kullanıcı dostu akıllı işlevler sunar. Böylelikle, kullanıcılar içeriği kolayca yönetip dağıtabilir veya aynı anda birden fazla ekran için web tabanlı uygulamalar geliştirebilir.

webOS 4.0 Akıllı Ekran Platformuna Yükseltin

UHD Video Oynatma Özelliğini Destekler
Yüksek Performanslı Medya Oynatıcı

UHD Video Oynatma Özelliğini Destekler

WP401, FHD'den dört kat daha yüksek çözünürlüklü, renkleri ve içerikleri canlı bir şekilde sunan Ultra HD yüksek kaliteli video oynatmayı destekler. Bu üstün görüntü kalitesi için yalnızca tek bir webOS kutusu gereklidir.
Ekran Kontrol Özelliği
Yüksek Performanslı Medya Oynatıcı

Ekran Kontrol Özelliği

İçerik yönetiminin ötesinde, WP401'in kontrol komutları RS232C kablo bağlantısı üzerinden LG dijital ekranlara gönderilebilir. Bu, kullanıcıların optimum çalışma için güç, parlaklık veya ses seviyesi gibi ekran değerlerini esnek bir şekilde ayarlamasına olanak tanır.
Hepsi Bir Arada Ana Menü
Kullanıcı Dostu Akıllı Platform

Hepsi Bir Arada Ana Menü

WP401, ekranın çalışmasıyla ilgili önemli bilgileri bir bakışta gösteren ekrana özel bir ana menü sunar. Cihazların durumunu gösteren kontrol paneli, içerik yönetimi menüsü ve hızlı ayarlama sağlayan kısayollar, kullanıcının rahatlığını büyük ölçüde artırır.
Gömülü İçerik Yönetimi
Kullanıcı Dostu Akıllı Platform

Gömülü İçerik Yönetimi

Dahili CMS (İçerik Yönetim Sistemi), kullanıcıların dahili/harici kaynakları kullanarak içeriği düzenlemesine ve oynatma listelerini istenen zamanlamaya göre oynatmasına olanak tanır. Kullanıcılar, uzaktan kumandadan dizüstü bilgisayara kadar çeşitli giriş aygıtlarını kullanarak sezgisel GUI aracılığıyla içeriği kolayca keşfedebilir ve yönetebilir.
Çoklu Video Etiketleri
Esnek Çalışma

Çoklu Video Etiketleri

Çoklu video etiketleri* özelliği kullanılarak aynı anda birkaç farklı video oynatılabilir. Bu, çeşitli içerik öğelerinin web uygulamaları aracılığıyla aynı anda yayınlanması gerektiğinde içeriği düzenlemek ve dağıtmak için daha fazla esneklik sağlar.
pbp/PIP ile Çoklu Ekran
Esnek Çalışma

PBP/PIP ile Çoklu Ekran

PBP (Yan Yana Resim), 4 giriş kaynağına kadar tek bir ekranda çoklu görüntülere sahipken, PIP (İç İçe Resim) özelliği ana ekranın ve alt ekranın aynı anda çeşitli düzenlerle gösterilmesini destekler. Bu, her bir içerik kaynağına yer ayırma konusunda büyük esneklik sağlar.
LG SuperSign Çözümü ile Uyumluluk
Esnek Çalışma

LG SuperSign Çözümü ile Uyumluluk

LG SuperSign, LG dijital ekranların entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayan kapsamlı ve vazgeçilmez bir yazılım çözümüdür. SuperSign ile içerik oluşturma ve dağıtma kolaylaşır ve merkezi izleme ve kontrol daha basit hale gelir. Bu da işletmenizin zamandan tasarruf etmesine ve farklı konumlarda daha verimli çalışmasına yardımcı olur.
Gerçek Zamanlı Uzaktan Bakım Hizmeti
Esnek Çalışma

Gerçek Zamanlı Uzaktan Bakım Hizmeti

LG servisi tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü LG ConnectedCare*, bakımı daha kolay ve hızlı hale getirir. Hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneten bu çözüm, müşteri işletmesinin düzenli işleyişini sağlar.

* "LG ConnectedCare" hizmetinin kullanılırlığı bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki LG satış temsilcisiyle iletişime geçin.

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Tüm Özellikler

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    VAR (2 adet)

  • HDMI Girişi (HDCP Ver.)

    2.2

  • DP Girişi

    VAR (HDCP 1.3)

  • DVI-D Girişi

    YOK

  • RGB Girişi

    YOK

  • Ses Girişi

    YOK

  • RS232C Girişi

    VAR

  • RJ45(LAN) Girişi

    VAR (1 adet)

  • IR Girişi

    VAR

  • USB Girişi

    USB2.0 Type A (2 adet)

  • HDMI Çıkışı

    VAR

  • DP Çıkışı

    VAR

  • Ses Çıkışı

    YOK

  • Dokunmatik USB

    YOK

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    YOK

  • RS232C Çıkışı

    VAR

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    YOK

  • IR Çıkışı

    YOK

  • Papatya Zinciri

    YOK

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Black

  • Çerçeve Genişliği

    Mevcut Değil

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    0.87Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    1.77Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    258.0 x 36.5 x 186.0mm

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    Mevcut Değil

  • Kulp

    YOK

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    Mevcut Değil

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    359.0 x 124.0 x 314.0mm

  • Ağırlık (Ana Ünite + Stant)

    Mevcut Değil

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    VAR

  • Sıcaklık Sensörü

    VAR

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    YOK

  • Piksel Sensörü

    YOK

  • Yakınlık Sensörü

    YOK

  • Akım Sensörü

    YOK

  • BLU Sensörü

    YOK

  • Nem Sensörü

    YOK

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    YOK

  • Güç Göstergesi

    VAR

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    VAR

  • FAN (Dahili)

    YOK

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS 4.0

  • Yerel İçerik Programlama

    VAR

  • Grup Yöneticisi

    VAR

  • USB Tak ve Çalıştır

    VAR

  • Yük Devretme

    VAR

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    YOK

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    VAR

  • RS232C Sync

    YOK

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    VAR

  • Arka Işık Senkronizasyonu

    YOK

  • PIP

    VAR

  • PBP

    VAR (4PBP)

  • Ekran Paylaşımı

    VAR

  • Video Etiketi

    VAR (4 Video Etiketi)

  • URL ile Oynatma

    VAR

  • Ekran Döndürme

    VAR

  • Harici Giriş Dönüşü

    VAR

  • Boşluksuz Oynatma

    VAR

  • Döşeme Modu Ayarı

    VAR

  • Ayar Verisi Klonlama

    VAR

  • SNMP

    VAR

  • ISM Yöntemi

    VAR

  • Otomatik ID

    YOK

  • Durum Postalama

    VAR

  • Kontrol Yöneticisi

    VAR

  • Cisco Sertifikası

    YOK

  • Crestron Connected

    YOK

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    YOK

  • PM modu

    YOK

  • Wake-on-LAN

    VAR

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    YOK

  • Beacon

    VAR

  • HDMI-CEC

    VAR

  • SI Sunucu Ayarı

    VAR

  • webRTC

    VAR

  • Pro:Idiom

    VAR

  • Parlaklık Dengeleme

    YOK

  • Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama

    YOK

  • Tarama Çevirme

    YOK

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C to 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10 % to 80 %

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    23W

  • Maks.

    27W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    78.48 BTU/Hr(Typ.), 92.13 BTU/Hr(Max.)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    Mevcut Değil

  • DPM

    0.5W(WOL Off)

  • Kapatma

    0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    YOK

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE Class "A"

  • ERP / Energy Star

    VAR / YOK

  • ePEAT (Sadece ABD)

    YOK

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    VAR

  • SuperSign Control+

    VAR

  • SuperSign WB

    VAR

  • SuperSign Cloud

    YOK

  • Promota

    VAR

  • Mobile CMS

    YOK

  • Connected Care

    VAR

DİL

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

AKSESUAR

  • Temel

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

  • Opsiyonel

    YOK

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.