43" TV Bilgi Ekranı

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* Yalnızca LG TV modellerinde bulunur
Tüm Özellikler
BILGI
-
Kategori
Pro:Centric V
TASARIM
-
Araç Adı
LJ55
-
Stant Türü
1 Kutuplu (Dönüş)
-
Ön Yüz Rengi
Ceramic BK
EKRAN
-
Boyut (inç)
43
-
Çözünürlük
Full HD (1,920 x 1,080)
-
Parlaklık (Tip.)
400 nit
AUDIO (SES)
-
Hoparlör (Ses Çıkışı)
20W
YAYIN SISTEMI
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
-
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
-
Teletext (Otomatik Teletext)
EVET
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
-
Pro:Centric V
EVET
-
Pro:Centric Server
EVET
-
Quick Menu (Customizable Portal)
EVET
AKILLI İŞLEV
-
webOS sürümü
YOK (Akıllı Değil)
OTELCILIK ÖZELLIĞI
-
EzManager
EVET
-
USB Cloning
EVET
-
SNMP
EVET
-
Tanılama
EVET (Kendi Kendine Tanılama (USB))
-
HTNG-CEC (Sürüm)
EVET (1.4)
-
Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)
EVET (1.4)
-
IR Çıkışı
EVET (RS-232C)
-
Çoklu IR Kodu
EVET
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
EVET
-
Welcome Video
EVET
-
Welcome Screen (Splash Image)
EVET
-
Insert Image
EVET
-
One Channel Map
EVET
-
External Speaker Out / Line Out
EVET (Ext. Speaker Out)
-
USB Otomatik oynatma / oynatma+
EVET (USB Otomatik oynatma)
-
Lock mode
EVET (Sınırlı)
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
EVET
-
Enerji Tasarrufu Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)
-
DPM (Digital Power Management)
EVET
-
Zaman planlayıcı
EVET
BAĞLANTILAR
-
HDMI Girişi
EVET (2 adet)
-
USB (Ver.)
EVET (1 adet / 2.0)
-
RF Girişi
EVET (2 adet)
-
AV Girişi
EVET
-
Bileşen Girişi (Y,Pb,Pr-Video)
EVET
-
RGB Girişi (D-sub 15 pin) - PC
EVET
-
Dijital Ses Çıkışı (Optik)
EVET
-
PC Ses Girişi
EVET
-
Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)
EVET
-
Kulaklık Çıkışı
EVET
-
CI Slot
EVET (CI+ 1.3)
-
RJ45 (Kullanım Amacı)
1 (SNMP, MHEG)
-
RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)
EVET (D-Sub 9pin)
MEKANIK
-
VESA Uyumluluğu
200 x 200 mm
-
Kensington Kilit
EVET
-
Credenza/Emniyet Vidası Deliği
EVET (Stant Gerekli)
-
Kilitleme Plakası (kolay kurulum için)
EVET (Stant Gerekli)
BOYUTLAR / AĞIRLIK
-
Stantlı Boyut (G x Y x D)
977 x 630 x 303 mm
-
Stantsız Boyut (G x Y x D)
977 x 575 x 71.7(80.8) mm
-
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
1147 x 660 x 175 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)
17.7/17.7/17.7/20.8 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)
16.3/16.3/16.3/19.4 mm
-
Stantlı Ağırlık
11.2 kg
-
Stantsız Ağırlık
8.0 kg
-
Sevkiyat Ağırlığı
13.9 kg
GÜÇ ÖZELLIKLERI
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
-
Güç Tüketimi (Maks)
88.0W
-
Güç Tüketimi (Tip.)
62.0W
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,3 W'ın altında
STANDART
-
Güvenlik
CB, CU TR
-
EMC
CE
-
Diğer
Uygulanamaz
STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))
-
ErP Sınıfı
A+
-
Güç Tüketimi
54W
-
Parlaklık Oranı (%)
65
-
Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)
75
STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))
-
SDR Grade
F
-
SDR On modu
43W
AKSESUARLAR
-
Uzaktan kumanda tipi
S-Con
-
Güç Kablosu
YES (1.5M / Angle Type)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
-
-
uzatma
-
uzatma
-
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