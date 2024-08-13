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55" OLED Otel TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

55" OLED Otel TV

55ET961H0ZA

55" OLED Otel TV

(1)
OLED Hotel TV1

OLED Hotel TV

Üstün OLED markası LG OLED TV, en yeni otelcilik yönetimi teknolojisine sahiptir - LG Pro:Centric. Televizyon içeriğinin kesintisiz olarak keşfedilmesi için daha fazla kullanılabilirlik ve kolaylık sağlarken, aynı zamanda otel yönetimi için mükemmel çözümler sunar.
Mükemmel Siyah. Yoğun Renk1
ÜSTÜN GÖRÜNTÜ VE SES

Mükemmel Siyah. Yoğun Renk

Her renge zenginlik katan LG OLED TV, doğanın estetik dokunuşuna ve gerçekçi bir görünüme sahiptir. Ayrı ayrı çalışan 8 milyondan fazla kendiliğinden aydınlanan piksele sahip ürün, Kusursuz Siyah özelliğini tamamlayıcı niteliktedir.
Cam Üzerine Resim, Sanatsal Estetik1
ÜSTÜN GÖRÜNTÜ VE SES

Cam Üzerine Resim, Sanatsal Estetik

Şık tasarıma sahip ürün, sanatsal yönünü bir üst seviyeye taşır. Çerçeve veya kalın bir ayak gibi farklı unsurlara duyulan gereksinim ortadan kalktığından, incelikli ancak estetik açıdan nefes kesici tasarımıyla görüntüleme deneyimini yoğunlaştırır.
Ziyaretçileri Büyüleyen Sinematik Ses1
ÜSTÜN GÖRÜNTÜ VE SES

Ziyaretçileri Büyüleyen Sinematik Ses

Dolby Atmos®, alanın sınırlı olduğu yerlerde bile sahnedeki hareketin her detayının ayırt edilmesini kolaylaştıran dinamik ve surround bir ses deneyimi sunar. Dolby Vision™, gerçek anlamda eşsiz bir sinema deneyimi sunar.
4K Cinema HDR1
ÜSTÜN GÖRÜNTÜ VE SES

4K Cinema HDR

LG 4K Cinema HDR, HDR formatlarını kullanarak film yapımcısının vizyonunu ortaya koyar. Dolby Vision ™ ve HDR 10 sayesinde, artık otel odalarında eşsiz bir sinema deneyimi yaşamak mümkün.
ÜSTÜN GÖRÜNTÜ VE SES

OLED Galeri Modu

OLED Galeri Modu ile dünyanın harikalarını otel ortamınıza getirin. Galeri Modu, güzel ortam görüntülerinden dünyaca ünlü sanat eserlerine kadar birçok güzel görüntüyü ve videoyu sunar. Çarpıcı içerikler, ziyaretçilerinizin ruh haline uygun mükemmel bir atmosfer yaratır.
Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü

Pro:Centric SMART, otel markaları ve konukları için konaklama hizmetlerini IP ve RF altyapısı üzerinden özelleştirmek için optimize edilmiştir. Yüksek resim kalitesi, sofistike tasarımı ve gelişmiş bağlantı işlevleriyle birlikte oda içi eğlenceyi ve ileri teknoloji sayesinde kullanışlılığı rahatlığı arttırır.

*Gerçek Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir.

Pro:Centric Direct Çözümü1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Direct Çözümü

Pro: Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen, tek tıklama hizmeti ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çözümler sunan bir otel içerik yönetim sistemidir. Kullanıcılar bu çözüm sayesinde kullanıcı arayüzünü kolayca düzenleyebilir, özelleştirilmiş hizmet sağlayabilir ve tüm televizyonları verimli bir şekilde yönetebilirler.

* Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü farklılık gösterebilir
* PCS40OR ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliği mevcuttur. Ancak RF altyapısında interaktif hizmetler sunabilmek için Wi-Fi gereklidir (RF + Kablosuz Altyapısı gerekir).

Ses Tanıma1
KULLANICI DOSTU DENEYİM

Ses Tanıma

Kullanıcıların LG televizyonları kolaylıkla kontrol etmelerine olanak tanıyan ses tanıma özelliğine sahip LG, kesintisiz etkileşimden tutarlı kullanıcı deneyimine kadar birçok noktada ticari televizyon pazarına liderlik ediyor.
SoftAp 1
KULLANICI DOSTU DENEYİM

SoftAp

Yazılımla etkinleştirilen Access Point (SoftAP), yazılım kullanarak kablosuz bağlantı noktası oluşturan "sanal" bir Wi-Fi özelliğidir. Mevcut sürüm, ağ yöneticilerinin bağlı cihazları kontrol etmelerini sağlayan Köprü Modu'nu destekler.

* SoftAP, TV açıldıktan sonra kurulum menüsüne kurulmalıdır.
* Aynı anda Akıllı Yansıtma uygulanamayabilir.

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Tüm Özellikler

EKRAN

  • İnç

    55"

  • Çözünürlük

    3840 X 2160 (UHD)

  • Parlaklık (cd/m²)

    500

YAYIN SISTEMI

  • Dijital

    Var (DVB-T2 / C / S2)

VIDEO

  • HDR (10 Pro / HLG / Dolby Vision)

    Var / Var / Var

AUDIO

  • Audio Çıkışı

    20W + 20W

  • Hoparlör Sistemi

    2,2 ch

  • Dolby Atmos

    Var

KONAKLAMA ÇÖZÜMÜ

  • Konaklama Çözümü

    Pro:Centric Smart (Veri Yayını (IP ve RF), HCAP (GEM/FLASH/HTML) Servis Menüsü (TLL/XML) (GEM / HTML5), IP Dönüş yolu, Multicast/Unicast özelliğine hazır)), Pro:Centric Direct 3.0, Pro:Centric V(Pro:Centric Uygulama (PCA3.8)), Pro:Cenric Sunucu (PCS400R, PCS200S), Hızlı Menü 3.0, Pro:Idiom (Yazılım Tipi), Pro:Idiom Medya

ÖZELLIKLER

  • Konaklama

    Otel Modu (Kurulum Menüsü), Kilit modu (Sınırlı), Hoş Geldiniz Videosu, Hoş Geldiniz Ekranı (Açılış Görüntüsü), Görsel Ekleme, Tek Kanal Haritası, IP Kanal Yöneticisi, Harici Hoparlör Çıkışı (Dahili/Harici Değişken/Sabit, 3,5 mm, Stereo, Tek Uçlu Tip (GND, Sol+, Sağ+), 8Ω ile 2W), Anında Açılma, V-Lan Etiketi, RJP (Uzaktan Fiş Paketi) Uyumluluğu

JACK ARABIRIMI

  • Tarafı Ayarla

    HDMI Girişi 3 (2.0), USB (2.0), CI Yuvası

  • Arka Ayarla

    USB (2.0), Kulaklık Çıkışı, RF Girişi 2, AV Girişi (Telefon Fişi Tipi), Komponent Girişi (Y, Pb, Pr-Video (Telefon Fişi Tipi)), Dijital Ses Çıkışı (Eşeksenli/Optik), RS-232C (D-Sub 9 pin (Kontrol ve Servis)), RJ45 (Kullanım Amacı 2 (Ethernet, Aux)), Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm telefon fişi) 2 (Hoparlör Çıkışı 1, 4W (Stereo, Sağ: 2,0 W, Sol: 2,0 W, 8Ω) Ses Kontrolü 1)

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM/KG)

  • Vesa

    300 x 200

  • G x Y x D / Ağırlık (ayak ile)

    1.228 x 738 x 251/23,0

  • G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)

    1.228 x 706 x 46,9/18,9

  • G x Y x D / Ağırlık (Nakliye)

    1.345 x 810 x 207/28,6

GÜÇ(BIRIM: WATT)

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    293 W

  • Bekleme

    0,3 W

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.