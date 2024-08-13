55" OLED Otel TV

Pro: Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen, tek tıklama hizmeti ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çözümler sunan bir otel içerik yönetim sistemidir. Kullanıcılar bu çözüm sayesinde kullanıcı arayüzünü kolayca düzenleyebilir, özelleştirilmiş hizmet sağlayabilir ve tüm televizyonları verimli bir şekilde yönetebilirler.