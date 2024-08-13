55" OLED Otel TV

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Gerçek Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir.
* Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü farklılık gösterebilir
* PCS40OR ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliği mevcuttur. Ancak RF altyapısında interaktif hizmetler sunabilmek için Wi-Fi gereklidir (RF + Kablosuz Altyapısı gerekir).
* SoftAP, TV açıldıktan sonra kurulum menüsüne kurulmalıdır.
* Aynı anda Akıllı Yansıtma uygulanamayabilir.
Tüm Özellikler
EKRAN
-
İnç
55"
-
Çözünürlük
3840 X 2160 (UHD)
-
Parlaklık (cd/m²)
500
YAYIN SISTEMI
-
Dijital
Var (DVB-T2 / C / S2)
VIDEO
-
HDR (10 Pro / HLG / Dolby Vision)
Var / Var / Var
AUDIO
-
Audio Çıkışı
20W + 20W
-
Hoparlör Sistemi
2,2 ch
-
Dolby Atmos
Var
KONAKLAMA ÇÖZÜMÜ
-
Konaklama Çözümü
Pro:Centric Smart (Veri Yayını (IP ve RF), HCAP (GEM/FLASH/HTML) Servis Menüsü (TLL/XML) (GEM / HTML5), IP Dönüş yolu, Multicast/Unicast özelliğine hazır)), Pro:Centric Direct 3.0, Pro:Centric V(Pro:Centric Uygulama (PCA3.8)), Pro:Cenric Sunucu (PCS400R, PCS200S), Hızlı Menü 3.0, Pro:Idiom (Yazılım Tipi), Pro:Idiom Medya
ÖZELLIKLER
-
Konaklama
Otel Modu (Kurulum Menüsü), Kilit modu (Sınırlı), Hoş Geldiniz Videosu, Hoş Geldiniz Ekranı (Açılış Görüntüsü), Görsel Ekleme, Tek Kanal Haritası, IP Kanal Yöneticisi, Harici Hoparlör Çıkışı (Dahili/Harici Değişken/Sabit, 3,5 mm, Stereo, Tek Uçlu Tip (GND, Sol+, Sağ+), 8Ω ile 2W), Anında Açılma, V-Lan Etiketi, RJP (Uzaktan Fiş Paketi) Uyumluluğu
JACK ARABIRIMI
-
Tarafı Ayarla
HDMI Girişi 3 (2.0), USB (2.0), CI Yuvası
-
Arka Ayarla
USB (2.0), Kulaklık Çıkışı, RF Girişi 2, AV Girişi (Telefon Fişi Tipi), Komponent Girişi (Y, Pb, Pr-Video (Telefon Fişi Tipi)), Dijital Ses Çıkışı (Eşeksenli/Optik), RS-232C (D-Sub 9 pin (Kontrol ve Servis)), RJ45 (Kullanım Amacı 2 (Ethernet, Aux)), Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm telefon fişi) 2 (Hoparlör Çıkışı 1, 4W (Stereo, Sağ: 2,0 W, Sol: 2,0 W, 8Ω) Ses Kontrolü 1)
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM/KG)
-
Vesa
300 x 200
-
G x Y x D / Ağırlık (ayak ile)
1.228 x 738 x 251/23,0
-
G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)
1.228 x 706 x 46,9/18,9
-
G x Y x D / Ağırlık (Nakliye)
1.345 x 810 x 207/28,6
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Güç Tüketimi (Tip.)
293 W
-
Bekleme
0,3 W
GENEL
-
Bölge
Avrupa
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.