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65" UHD Otel TV
Etkili İçerik Yönetimine Sahip LG Smart Hotel TV
LG 65US662H0ZC Etkili İçerik Yönetimine Sahip LG Smart Hotel TV
Pro:Centric Direct
En yeni PCD sürümü, IoT tabanlı dahili kontrolün yanı sıra LG Natural Language Processing (NLP) aracılığıyla sesli kontrol işlevi de sunar. Bu IoT ve sesle ilgili işlevler, yapay zeka ile gelecek neslin otel odalarına hazırlanmak için başlangıç noktanız olacak.
LG 65US662H0ZC Pro:Centric Direct
* Bazı özellikler PCD sürümlerine göre desteklenmeyebilir.
* TV yerel kontrol
* Sunucu Tabanlı Kontrol
* Magic Motion Kumanda gereklidir (ayrı satılır)
* SoftAP, TV açıldıktan sonra kurulum menüsüne kurulmalıdır.
* Aynı anda Akıllı Yansıtma uygulanamayabilir.
Tüm Özellikler
BILGI
-
Kategori
Pro:Centric Smart
TASARIM
-
Araç Adı
UM73
-
Stant Türü
Stantsız (Aksesuar İçin: 1 Kutup) * 32~55" : Dönüş / Diğer: Sabit
-
Ön Yüz Rengi
Ceramic Black
EKRAN
-
Boyut (inç)
65
-
Çözünürlük
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Parlaklık (Tip.)
400 nit
VİDEO
-
HDR_HDR 10 Pro
EVET
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
EVET
AUDIO (SES)
-
Hoparlör (Ses Çıkışı)
20W
-
AI Ses
EVET
-
AI Akustik Ayarlama
EVET (Hazır, MMR Gerekli)
-
LG Ses Senkronizasyonu
EVET
YAYIN SISTEMI
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
-
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
-
Teletext (Otomatik Teletext)
EVET
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
-
Pro:Centric Smart
EVET
-
webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)
EVET
-
Pro:Centric Direct
EVET
-
Pro:Centric V
EVET
-
Pro:Centric Server
EVET
-
Quick Menu (Customizable Portal)
EVET
-
Pro:Idiom (DRM)
EVET
-
Pro:Idiom Media (DRM)
EVET
AKILLI İŞLEV
-
webOS sürümü
webOS 5.0
-
Web Tarayıcı
EVET
-
Uzaktan Kumanda Uyumluluğu
EVET (Hazır)
-
Mood Display
EVET
-
Gallery Mode
EVET
-
Wi-Fi
EVET
-
Bluetooth
EVET
-
Soft AP
EVET
-
Screen Share
EVET
-
DIAL
EVET
-
Bluetooth Ses Oynatma
EVET
-
Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)
EVET
-
IoT
EVET
OTELCILIK ÖZELLIĞI
-
EzManager
EVET
-
USB Cloning
EVET
-
RF üzerinde uyanma
EVET
-
WOL
EVET
-
SNMP
EVET
-
Tanılama
EVET (IP Uzaktan kumanda)
-
HTNG-CEC (Sürüm)
EVET (1.4)
-
Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)
EVET (1.4)
-
IR Çıkışı
EVET (RS-232C, HDMI)
-
Çoklu IR Kodu
EVET
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
EVET
-
Welcome Video
EVET
-
Welcome Screen (Splash Image)
EVET
-
Insert Image
EVET
-
One Channel Map
EVET
-
External Speaker Out / Line Out
EVET (Line Out)
-
Instant ON
EVET
-
V-Lan Tag
EVET
-
Port Block
EVET
-
Lock mode
EVET (Sınırlı)
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
EVET
-
External Power Out
EVET
-
Enerji Tasarrufu Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (HASTANE)
-
Sağlık Kulaklık Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)
-
RTC (Gerçek Zamanlı Saat)
EVET
-
NTP senkronize zamanlayıcı
EVET
-
BEACON
EVET
-
Video Tag
EVET (2 Video)
BAĞLANTILAR
-
HDMI Girişi
EVET (3 adet)
-
USB (Ver.)
EVET (2 adet / 2.0)
-
RF Girişi
EVET (2 adet)
-
Dijital Ses Çıkışı (Optik)
EVET
-
Ses Hattı Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)
EVET
-
Kulaklık Çıkışı
EVET
-
CI Slot
EVET (CI+ 1.4 ECP)
-
RJ45 (Kullanım Amacı)
2 (Ethernet, Aux)
-
RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)
EVET (D-Sub 9pin)
MEKANIK
-
VESA Uyumluluğu
300 x 300 mm
-
Kensington Kilit
EVET
-
Credenza/Emniyet Vidası Deliği
EVET (Stant Gerekli)
-
Kilitleme Plakası (kolay kurulum için)
EVET (Stant Gerekli)
BOYUTLAR / AĞIRLIK
-
Stantsız Boyut (G x Y x D)
1463 x 850 x 87.8 mm
-
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
1600 x 970 x 190 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)
17.0/17.0/17.0/23.8 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)
15.5/15.5/15.5/22.3 mm
-
Stantsız Ağırlık
21.3 kg
-
Sevkiyat Ağırlığı
28.1 kg
GÜÇ ÖZELLIKLERI
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
-
Güç Tüketimi (Maks)
191W
-
Güç Tüketimi (Tip.)
165W
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,5 W'ın altında
STANDART
-
Güvenlik
CB, CU TR
-
EMC
CE
-
Diğer
Uygulanamaz
STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))
-
ErP Sınıfı
A++
-
Güç Tüketimi
78W
-
Parlaklık Oranı (%)
65
-
Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)
113.9
STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))
-
SDR Grade
G
-
SDR On modu
135W
-
HDR Grade
G
-
HDR On modu
149W
AKSESUARLAR
-
Uzaktan kumanda tipi
S-Con / MMR (opsiyonel)
-
Güç Kablosu
YES (1.55M / Angle Type)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
uzatma
-
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