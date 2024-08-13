UHD 4K 75 İnç Pro:Centric Direct Özellikli Otel TV

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Pro:Centric Direct özellikli 4K UHD Otel TV
Otel duvarında asılı canlı ve parlak bir ekrana sahip TV.
* 65 İnç.
* Bu Sayfadaki Tüm Resimler Yalnızca Temsilidir.
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud üzerinde çalışan kadın.
Pro:Centric Direct ile Netflix Uygulamasına Kolayca Erişilebilir
Netflix uygulaması dahil olmak üzere birçok otel içeriği, otel odasındaki TV'de gösterilir.
* WebOS 5.0 Tabanlı Yüksek Performans.
* PMS Mülk Yönetim Sistemi Gereklidir.
* Pro: Centric Cloud Sistemi ile Uyumludur.
Pro:Centric Direct
Sunucu üzerinden Pro:Centric Direct çözümünü kullanarak oteldeki TV'nin içerik ve ayarlarını yöneten adam.
* Nokta Bulutu Veri Sürümlerine Bağlı Olarak Bazı Özellikler Desteklenmeyebilir.
İnce Çerçeveli Sofistike TV
İnce çerçeveli TV, ekranda izleyici deneyimini geliştirecek gerçekçi görüntüler gösterir.
* SoftAP, TV açıldıktan sonra kurulum menüsüne kurulmalıdır.
* Aynı anda Akıllı Yansıtma uygulanamayabilir.
* Bluetooth Sound Sync için destek cihazları: Android (v4.4 KitKat üstü) / iOS tabanlı mobil cihaz
Tüm Özellikler
BILGI
-
Kategori
Pro:Centric Smart
TASARIM
-
Araç Adı
UP8000
-
Stant Türü
Stantsız (Aksesuar İçin: 1 Kutup) * 32~55" : Dönüş / Diğer: Sabit
-
Ön Yüz Rengi
Ashed Blue
EKRAN
-
Boyut (inç)
75
-
Çözünürlük
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Parlaklık (Tip.)
330 nit
VİDEO
-
HDR_HDR 10 Pro
EVET
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
EVET
AUDIO (SES)
-
Hoparlör (Ses Çıkışı)
20W
-
AI Ses
EVET
-
AI Akustik Ayarlama
EVET (Hazır, MMR Gerekli)
-
LG Ses Senkronizasyonu
EVET
YAYIN SISTEMI
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
-
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
-
Teletext (Otomatik Teletext)
EVET
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
-
Pro:Centric Smart
EVET
-
webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)
EVET
-
Pro:Centric Cloud
EVET
-
Pro:Centric Direct
EVET
-
Pro:Centric V
EVET
-
Pro:Centric Server
EVET
-
Quick Menu (Customizable Portal)
EVET
-
Pro:Idiom (DRM)
EVET
-
Pro:Idiom Media (DRM)
EVET
AKILLI İŞLEV
-
webOS sürümü
webOS 5.0
-
Web Tarayıcı
EVET
-
Uzaktan Kumanda Uyumluluğu
EVET (Hazır)
-
Mood Display
EVET
-
Gallery Mode
EVET
-
Wi-Fi
EVET
-
Bluetooth
EVET
-
Soft AP
EVET
-
Screen Share
EVET
-
DIAL
EVET
-
Bluetooth Ses Oynatma
EVET
-
HDMI-ARC
EVET (HDMI2)
-
Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)
EVET
-
IoT
EVET
OTELCILIK ÖZELLIĞI
-
EzManager
EVET
-
USB Cloning
EVET
-
RF üzerinde uyanma
EVET
-
WOL
EVET
-
SNMP
EVET
-
Tanılama
EVET (IP Uzaktan kumanda)
-
HTNG-CEC (Sürüm)
EVET (1.4)
-
Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)
EVET (1.4)
-
IR Çıkışı
EVET (RS-232C, HDMI)
-
Çoklu IR Kodu
EVET
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
EVET
-
Welcome Video
EVET
-
Welcome Screen (Splash Image)
EVET
-
Insert Image
EVET
-
One Channel Map
EVET
-
External Speaker Out / Line Out
EVET (Ext. Speaker Out)
-
Instant ON
EVET
-
V-Lan Tag
EVET
-
Port Block
EVET
-
Lock mode
EVET (Sınırlı)
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
EVET
-
Conformal Coating
EVET
-
Enerji Tasarrufu Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (HASTANE)
-
Sağlık Kulaklık Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)
-
RTC (Gerçek Zamanlı Saat)
EVET
-
NTP senkronize zamanlayıcı
EVET
-
BEACON
EVET
-
Video Tag
EVET (2 Video)
BAĞLANTILAR
-
HDMI Girişi
EVET (3 adet)
-
USB (Ver.)
EVET (2 adet / 2.0)
-
RF Girişi
EVET (2 adet)
-
Dijital Ses Çıkışı (Optik)
EVET
-
Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)
EVET
-
Kulaklık Çıkışı
EVET
-
CI Slot
EVET (CI+ 1.4 ECP)
-
RJ45 (Kullanım Amacı)
2 (Ethernet, Aux)
-
RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)
EVET (Telefon jakı)
MEKANIK
-
VESA Uyumluluğu
400 x 400 mm
-
Kensington Kilit
EVET
BOYUTLAR / AĞIRLIK
-
Stantsız Boyut (G x Y x D)
1678 x 964 x 59.9 mm
-
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
1820 x 1115 x 200 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)
13.9/13.9/13.9/19.9 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)
7.9/7.9/7.9/18.4 mm
-
Stantsız Ağırlık
31.4 kg
-
Sevkiyat Ağırlığı
40.3 kg
GÜÇ ÖZELLIKLERI
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
-
Güç Tüketimi (Maks)
225W
-
Güç Tüketimi (Tip.)
202W
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,5 W'ın altında
STANDART
-
Güvenlik
CB, CU TR
-
EMC
CE
-
Diğer
Uygulanamaz
STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))
-
ErP Sınıfı
A+
-
Güç Tüketimi
130W
-
Parlaklık Oranı (%)
65
-
Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)
180
STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))
-
SDR Grade
G
-
SDR On modu
160W
-
HDR Grade
G
-
HDR On modu
193W
AKSESUARLAR
-
Uzaktan kumanda tipi
S-Con / MMR (opsiyonel)
-
Güç Kablosu
YES (1.5M / Straight)
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