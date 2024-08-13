Otel içerik yönetimi çözümü Pro:Centric Direct, tek bir tıklamayla servis ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetimi kolaylaştıran kolay ve basit düzenleme araçları sunar. Pro:Centric Direct çözümü, kullanıcıların arayüzlerini kolayca düzenlemelerini sağlayan özelleştirilmiş arayüz sunar ve odadaki tüm TV'leri verimli bir şekilde yönetir. En yeni PCD sürümü, IoT tabanlı dahili kontrolün yanı sıra LG Natural Language Processing (NLP) aracılığıyla sesli kontrol işlevi de sunar. Bu IoT ve sesle ilgili işlevler, yapay zeka ile gelecek neslin otel odalarına hazırlanmak için başlangıç ​​noktanız olacak.

