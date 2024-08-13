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15" Sezgisel Çoklu Dokunmatik Ekran
15" Sezgisel Çoklu Dokunmatik Ekran
*Gerçek ekran içi görüntü farklı olabilir
* Gerçek Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir
* PCS400R ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliğine sahip olabilir. Bununla birlikte, RF altyapısında etkileşimli hizmetler için Wi-Fi gereklidir (RF+ Kablosuz Altyapısı gereklidir).
* [Notlar]
- Antibakteriyel Özellikler: Antimikrobiyal özellikler kullanıcıyı bakterilere, virüslere, mikroplara veya mikro organizmalara neden olan diğer hastalıklara karşı korumaz.
- Dış plastik gövde ön LCD paneli kapsamaz.
_ ISO 22196: Plastikler ve diğer gözenekli olmayan yüzeylerde antibakteriyel aktivite ölçümü.
* Gerçek ürün görünümü yukarıdaki benzetimden farklı olabilir
* Gerçek ürün görünümü yukarıdaki benzetimden farklı olabilir
* Üstten montaj mevcut değil
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
15,6"
-
Arka Işık Türü
LED (Direct)
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Set, Tipik, cd/m²)
250
YAYIN SISTEMI
-
Analog
• (PAL/SECAM)
-
Dijital
•
VIDEO
-
XD İşlemci
•
-
Çerçeve Oranı
• 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
AUDIO
-
Audio Çıkışı
1W + 1W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
Ses modu
• 7 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
-
Clear Voice
• (Clear VoiceⅢ)
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
-
Çözüm Türü
Pro:Centric (Smart, V, Direct)
-
Veri İletimi (IP ve RF)
•
-
RF
• (1 Tuner)
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML)
※ Servis Karuseli (TLL/XML)
•
-
Pro:Centric Uygulaması (versiyon)
•
-
DRM
Pro:Idiom
ÖZELLIK
-
Otelcilik
Otel Modu / PDM / Yükleyici Menüsü, Kilit modu (Sınırlı), Karşılama Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanallı Harita, Anında Açılma, Tam Dokunmatik Ekran (P-Cap), Otomatik Kapanma / Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, Sağlıklı Kulaklık Modu, Koruyucu Kapak (Cam), Antibakteriyel özellikli plastik muhafaza
JAK ARABIRIMI
-
Yandan Ayarlı
CI Yuvası
-
Arkadan Ayarlı
RF Girişi (2), HDMI/HDCP Girişi , USB, RS-232C (telefon), Kulaklık Çıkışı, RJ45 (Enthernet), Hata Ayıklama (Telefon Girişi Tipi), Adaptör Girişi
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
-
Vesa
75 x 75
-
G x Y x D / ağırlık (ayak ile)
-
-
G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)
391,4 x 278,6 x 46,1 / 2,7kg
-
G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)
470 x 356 x 201 / 3,6kg (ayaksız)
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Tipik
TBD
-
Bekleme
0,3W ↓
GENEL
-
Bölge
Avrupa
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
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