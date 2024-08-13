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15" Sezgisel Çoklu Dokunmatik Ekran

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

15" Sezgisel Çoklu Dokunmatik Ekran

15LU766A

15" Sezgisel Çoklu Dokunmatik Ekran

Kişisel Sağlık Akıllı Dokunmatik Ekran TV

Üstün bir hastane deneyimi için hastalarınıza 15,6” çoklu dokunmatik tabanlı ARM TV akıllı çözümünü sunun. LU766A serisi, çoklu dokunmaya duyarlı ekranı ve sektördeki Hasta Katılımı Sağlayıcıları için en uygun platform olan webOSoperating sistemi ile kişiselleştirilmiş interaktif hizmet sunar.

Sezgisel Çoklu Dokunmaya Duyarlı Ekran1
İnteraktif Sağlık Hizmetleri TV Çözümü

Sezgisel Çoklu Dokunmaya Duyarlı Ekran

Bu dokunmatik ekran yüzeyle ikiden fazla temas noktasını algılayarak, bir hastane ortamında daha fazla kullanıcının interaktif hizmetleri (örneğin doktor ve hasta) ve eğlenceyi (örneğin hasta ve aile) deneyimlemesine olanak tanır.
LG IPS ile Mükemmel Görüntüleme Ekranı1
İnteraktif Sağlık Hizmetleri TV Çözümü

LG IPS ile Mükemmel Görüntüleme Ekranı

IPS Paneline sahip LG TV, geniş izleme açılarından bile tüm ekranda etkileyici görüntü kalitesi sunar.
Önceden Yüklenmiş Uygulamalar1
İnteraktif Sağlık Hizmetleri TV Çözümü

Önceden Yüklenmiş Uygulamalar

Birçok popüler oyun, Youtube, WebBrowser ve diğerleri dahil olmak üzere önceden yüklenmiş uygulamalarla konuklara hizmet sunabilirsiniz.

*Gerçek ekran içi görüntü farklı olabilir

Pro:Centric Bilgi Yönetim Çözümü1
Akıllı Deneyim

Pro:Centric Bilgi Yönetim Çözümü

Pro: Centric SMART bir IP ve RF altyapısı ile bilgi ve eğlence hizmetlerini özelleştirmek için optimize edilmiştir. Yüksek resim kalitesi, sofistike tasarımı ve gelişmiş bağlantı fonksiyonları ile LU766A Serisi, hastalar, hastane personeli ve aile için yeni oda içi deneyim oluşturur ve mevcut olanı geliştirir.
Pro:Centric Direct Çözümü1
Akıllı Deneyim

Pro:Centric Direct Çözümü

Pro:Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen ve 1 tıkla hizmet ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çeşitli çözümler sunan bir içerik yönetim sistemidir. Bu çözüm, kullanıcıların, kullanıcı arayüzünü kolaylıkla tasarlayabilmelerini ve TV'yi verimli bir şekilde yönetirken özelleştirilmiş hizmet sunabilmeyi sağlar.

* Gerçek Kullanıcı Arayüzü farklı olabilir
* PCS400R ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliğine sahip olabilir. Bununla birlikte, RF altyapısında etkileşimli hizmetler için Wi-Fi gereklidir (RF+ Kablosuz Altyapısı gereklidir).

Pro:Idiom1
Akıllı Deneyim

Pro:Idiom

LG cihazlarınızda yasa dışı kopyalamayı engelleyen Pro:Idiom DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile eğlence içeriğini güvenli bir şekilde sağlayın.
Uygulanan Antibakteriyel Özellikler1
Ürün Güvenilirliği

Uygulanan Antibakteriyel Özellikler

LU766A serisinin Plastik Muhafazasına antimikrobiyal özellikler uygulanmıştır. Plastik muhafazayı, bakteri üremesini engelleyen ve antimikrobiyal aktiviteyi ölçen ISO 22196 standartlarına uygundur. Bu nedenle, Gelişmiş Tıbbi Ortam (Tıbbi Etkinlik) için gereklidir.

* [Notlar]
- Antibakteriyel Özellikler: Antimikrobiyal özellikler kullanıcıyı bakterilere, virüslere, mikroplara veya mikro organizmalara neden olan diğer hastalıklara karşı korumaz.
- Dış plastik gövde ön LCD paneli kapsamaz.
_ ISO 22196: Plastikler ve diğer gözenekli olmayan yüzeylerde antibakteriyel aktivite ölçümü.

Temizlik, Güvenlik ve Kullanışlılık1
Ürün Güvenilirliği

Temizlik, Güvenlik ve Kullanışlılık

LU766A serisi LCD paneller, sorunsuz bir şekilde temizlenebilecek veya kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır ve TV'nin şık, yuvarlatılmış köşeleri personel, hasta veya aile ziyaretçilerine yanlışlıkla çarpma nedeniyle yaralanma olasılığını azaltır.
Güvenilir Çalışma1
Ürün Güvenilirliği

Güvenilir Çalışma

İçindeki endüstriyel panel, ürünün uzun saatler boyunca çalışmasını sağlar. Bu nedenle, LG ARM TV, beklenmedik bir hatayı gidermeye gerek kalmadan hastane ortamında kullanılabilecek güvenilir bir TV çözümüdür.

* Gerçek ürün görünümü yukarıdaki benzetimden farklı olabilir

Askı Aparatı Uyumluluğu / Değişen Kulaklık Girişi1
Kullanım Kolaylığı

Askı Aparatı Uyumluluğu / Değişen Kulaklık Girişi

Mevcut birçok Vesa Askı Aparatına takılabilir ve bu nedenle herhangi bir kişinin ürünü kurması ve yönetmesi çok kolaydır. Ayrıca, arka taraftaki kulaklık girişi modüler tiptedir ve değiştirilebilirdir. Bu nedenle, uyumluluk ve daha kolay bakım için iyi bir nokta olarak değerlendirilir.

* Gerçek ürün görünümü yukarıdaki benzetimden farklı olabilir
* Üstten montaj mevcut değil

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    15,6"

  • Arka Işık Türü

    LED (Direct)

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Set, Tipik, cd/m²)

    250

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    • (PAL/SECAM)

  • Dijital

VIDEO

  • XD İşlemci

  • Çerçeve Oranı

    • 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

AUDIO

  • Audio Çıkışı

    1W + 1W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Ses modu

    • 7 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

  • Clear Voice

    • (Clear VoiceⅢ)

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Çözüm Türü

    Pro:Centric (Smart, V, Direct)

  • Veri İletimi (IP ve RF)

  • RF

    • (1 Tuner)

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML)
    ※ Servis Karuseli (TLL/XML)

  • Pro:Centric Uygulaması (versiyon)

  • DRM

    Pro:Idiom

ÖZELLIK

  • Otelcilik

    Otel Modu / PDM / Yükleyici Menüsü, Kilit modu (Sınırlı), Karşılama Ekranı, Görüntü Ekleme, Tek Kanallı Harita, Anında Açılma, Tam Dokunmatik Ekran (P-Cap), Otomatik Kapanma / Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, Sağlıklı Kulaklık Modu, Koruyucu Kapak (Cam), Antibakteriyel özellikli plastik muhafaza

JAK ARABIRIMI

  • Yandan Ayarlı

    CI Yuvası

  • Arkadan Ayarlı

    RF Girişi (2), HDMI/HDCP Girişi , USB, RS-232C (telefon), Kulaklık Çıkışı, RJ45 (Enthernet), Hata Ayıklama (Telefon Girişi Tipi), Adaptör Girişi

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    75 x 75

  • G x Y x D / ağırlık (ayak ile)

    -

  • G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)

    391,4 x 278,6 x 46,1 / 2,7kg

  • G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)

    470 x 356 x 201 / 3,6kg (ayaksız)

GÜÇ(BIRIM: WATT)

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Tipik

    TBD

  • Bekleme

    0,3W ↓

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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