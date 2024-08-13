15" Sezgisel Çoklu Dokunmatik Ekran

Mevcut birçok Vesa Askı Aparatına takılabilir ve bu nedenle herhangi bir kişinin ürünü kurması ve yönetmesi çok kolaydır. Ayrıca, arka taraftaki kulaklık girişi modüler tiptedir ve değiştirilebilirdir. Bu nedenle, uyumluluk ve daha kolay bakım için iyi bir nokta olarak değerlendirilir.