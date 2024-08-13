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43" UHD Ticari TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

43" UHD Ticari TV

43UU640C

43" UHD Ticari TV

(2)

Temel Smart İşlevli UHD Ticari TV

LG Ticari Lite TV'ler, çeşitli iş ortamları için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle AV Kontrol sistemi ve DPM (Ekran Güç Yönetimi) ile uyumluluğunun yanı sıra akıllı bağlantısı, basit kullanıcı dostu arayüzü ve ULTRA HD resim kalitesine sahiptir.
Basit İçerik Yönetimi

Dahili İçerik ve Grup Yönetimi

Dahili İçerik ve Grup Yönetim Sistemi, ayrı bir bilgisayara veya yazılıma ihtiyaç duymadan, içeriği düzenlemenizi ve oynatmanızı, bir oynatma listesini planlamanızı ve hatta uzaktan kumanda, fare ya da cep telefonu ile signage'leri gruplandırmanızı ve kontrol etmenizi sağlar. Bu, içerik yönetimini çok daha kolay hale getirir.

*Sahneler temsili amaçla simüle edilmiştir. Gerçek GUI, görüntüden farklı olabilir.
**Tüm ekranlar aynı ağa bağlı olmalıdır.

Basit İçerik Yönetimi

USB Veri Kopyalama

USB veri kopyalama işlevi, kullanıcıların her ekranı teker teker ayarlama gereksinimini ortadan kaldırarak optimum çalışma için birden fazla ekranı yönetmeyi daha verimli hale getirir. Kullanıcılar USB'deki verileri bir ekrana kopyaladıktan sonra, bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara da kolayca dağıtılabilir.
Katma Değerli Yazılım Çözümü

SuperSign Control

SuperSign Control temel bir kontrol yazılımıdır. 100'e kadar ekran tek sunucuyla bir hesap tarafından kontrol edilebilir. Desteklenen ürün yazılımı güncellemeleri ile güç, ses, zamanlama gibi temel faktörler uzaktan ayarlanabilir.

*Super Sign Control: Ücretsiz sürüm (Küçük ve orta büyüklükteki signage'lerin kullanımı için iyi)
*Super Sign Control+: Gelişmiş ve Ücretli sürüm (Büyük ölçekli signage'lerin kullanımı için iyi)
*LG.com/B2B adresinde SuperSign Control+ ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Katma Değerli Yazılım Çözümü

Mükemmel resim kalitesi ve renk

4K Upscaler ile 4K ULTRA HD kalitesinde Full HD içeriğin keyfini çıkarın. 4K Upscale, birkaç kademeli çözünürlük yükseltme işlemiyle Full HD içeriği otomatik olarak ULTRA HD'ye yükseltir. Ayrıca, bu LG TV, HDR10 ile ekranda yoğun vurgulamalar, canlı renkler ve ekranda derin siyah sunabilir.

Kolay Bakım

Gerçek Zamanlı Uzaktan Gözetim

Arıza veya hata durumunda, gerçek zamanlı uzaktan bakım imkanı. Bir hata oluştuğunda, SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) aracılığıyla bir bildirim gönderilebilir.
İyi Kullanılabilirlik - Toplantı odası

AV Kontrol Sistemleriyle Uyumluluk

Bu LG TV, toplantı odası için tasarlanmış ve kurumsal toplantı alanı pazarındaki artan ihtiyacı karşılayan bir işlev olan Crestron Connected® Sertifikasına sahiptir.

*Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir.
Mevcut AV Kontrol sistemleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.

İyi Kullanılabilirlik - Toplantı odası

DPM (Ekran Güç Yönetimi)

Bundan böyle işlevi açık hale getirerek DPM (Ekran Güç Yönetimi) işlevini yapılandırabilirsiniz. Sinyal alınamadığında TV'ler güç verimliliğini yönetmek için DPM moduna geçer
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    43"

  • Arka Işık Türü

    LED (Direct)

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (4K UHD)

  • Parlaklık (cd/m²)

    400

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    • (PAL/SECAM)

  • Dijital

VIDEO

  • XD İşlemci

  • Çerçeve Oranı

    • 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

  • HDR 10 / HDR Dolby Vision

    • / -

AUDIO

  • Audio Çıkışı

    10W + 10W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Ses modu

    • 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

  • Clear Voice

    • (Clear VoiceⅢ)

ÖZELLIK

  • Konaklama

    Otel Modu, Kilit Modu (Sınırlı), Tek Kanallı Harita, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekle, Harici Hoparlör Çıkışı, RJP Arabirimi, RJP Uyumluluğu, Zamanlayıcı, Otomatik Kapanma / Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Bakımı, Crestron ConnectedⓇ (Ağ Tabanlı Kontrol), DPM, Dahili İçerik Yöneticisi/Grup Yöneticisi, RTC, NTP Senkronizasyon Zamanlayıcısı

JAK ARABIRIMI

  • Yandan Ayarlı

    HDMI Girişi 2.0 (2), USB 2.0, CI Yuvası

  • Arkadan Ayarlı

    RF Girişi (2), Dijital Audio Çıkışı, HDMI/HDCP Girişi 2.0, RS-232C (Telefon Jak Tipi, Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, RJ45, Hata Ayıklama

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    200 x 200

  • G x Y x D / Ağırlık (ayak ile)

    977 x 629 x 216 / 8,4 kg

  • G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)

    977 x 575 x 71,7 (SPK: 80,8) / 8,3kg

  • G x Y x D / Ağırlık (Ambalajlı)

    1.060 x 660 x152 / 10,5 kg

GÜÇ(BIRIM: WATT)

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Maks.

    117.7

  • Tipik

    92.2

  • Enerji tasarrufu (Min/Orta/Maks)

    68 / 52 / 33

  • Bekleme

    0.3

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.