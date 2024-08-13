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Saydam LED Film
* Bu sayfadaki tüm resimler yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Mükemmel Saydamlık
Mükemmel Saydamlık
* İncelenen parlaklık, fotometre de dahil olmak üzere test ortamına göre değişiklik gösterebilir.
OCR (Optik Şeffaf Yapışkan) Direkt Yapışma
OCR (Optik Şeffaf Yapışkan) Direkt Yapışma
* -10˚~45˚ sıcaklık ve %0~30 nem koşullarında üst şeffaf katmanın delikleri ile OCR ve OCA arasındaki kurum içi karşılaştırma testine dayanır.
* webOS API, yetkili SI ve geliştiriciler tarafından sağlanır.
Gerçek zamanlı ConnectedCare Hizmeti
Gerçek zamanlı ConnectedCare Hizmeti
* ConnectedCare, LG Signage365Care hizmetinin markasıdır. Kullanılabilirlik bölgeye göre değişir.
Tüm Özellikler
LED FILM(LAT140GT81)
-
Piksel Aralığı (mm)
13,7±0,2 mm
-
LED Tipi
R, G, B 3'si 1 Arada Renk Paketi (SMD2020)
-
Çözünürlük
48 x 36
-
Panel Başına Piksel
1,728
-
Piksel Yoğunluğu (nokta/㎡)
5,102
-
Parlaklık (cd/㎡)
Tip. 2.100 nit
-
Kontrast Oranı
≥ 100.000:1
-
Parlaklık Homojenliği
≥ %70
-
İzleme Açısı (Y × D)
120 x 120
-
Kullanım Ömrü (Saat Üzerinden Yarım Parlaklık Süresi)
50.000 saat
-
Günlük Kullanım
7 gün/24 saat
-
Garanti
2 yıl
-
Saydamlık
Tip. %53
-
Çalışma Sıcaklığı
0℃~45℃ (Yalnızca İç Mekan Cam Kurulumu)
-
Film Kırpma
Var (Yalnızca Çerçeve Tarafına Paralel)
-
Renk İşleme
(9bit) 500/500/500 Seviye (R, G, B)
-
Renkler
125.000.000 Renk
-
Renk Kromatikliği
Cx: 0,25±0,03, Cy: 0,34±0,03
-
Boyutlar (G x Y x D)
655 x 492 x 2,9 mm
(ön ve arka koruma filmiyle)
-
Ağırlık
1 kg
-
Güç Tüketimi
37W (Saydam panel 1 adet + Ortak çerçeve kiti 2 adet)
-
Aksesuar
ESG, Ayar kılavuzu, Garanti Kartı
1. ÇERÇEVE(ACC-14LATB1)
-
Boyutlar (G x Y x D)
69,4 x 492 x 25 mm (Kapak)
-
Ağırlık
0,4 kg
ORTAKÇERÇEVE(ACC-14LATB2)
-
Boyutlar (G x Y x D)
51,4 x 492 x 25 mm (Kapak)
-
Ağırlık
0,3 kg
BIRIM KUMANDASI(LCLG140U)
-
Çözünürlük
960 x 540 (1/4 FHD)
-
Arayüz
Giriş: LVDS
Çıkış: RJ45 x 4 adet
-
Maksimum İletim Uzunluğu
100 m (Kablo: CAT5E, CAT6)
-
Boyutlar (G x Y x D)
293 x 188,7 x 37 mm
-
Ağırlık
1,5 kg
-
Sıcaklık Sensörü
Var
-
Güç Tüketimi
20 W
SISTEM DENETLEYICISI(LCLG002)
-
Video (Maks. Giriş Çözünürlüğü)
DP: 1920x1080@60Hz
HDMI: 1920x1080@60Hz
DVI-D : 1920x1080@60Hz
-
Arayüz (Giriş)
HDMI, DP, DVI-D, RS-232C (Telefon Fişi Tipi), RJ45 (LED göstergesi olmadan), IR Alıcısı (Telefon Fişi Tipi), USB 3.0,
-
Arayüz (Çıkış)
DP, RS-232C (Telefon Fişi Tipi), RJ45 (LED göstergesi olmadan), LVDS
-
Boyutlar (G x Y x D mm)
293 x 193,3 x 40,1 mm
-
Ağırlık (Ana Ünite, kg)
1,6 kg
-
Sıcaklık Sensörü
O
-
Işık Sensörü
O
-
Kaynak Seçimi
HDMI, DVI-D, DP
-
Güç Tüketimi
17 W
-
CMS Yazılımı
Var (2.9)
-
Signage365care
Var (2.7)
-
Aksesuar
Güç kablosu, IR+Parlaklık Sensörü (1,5 m), 4P Telefon-RS232C Adaptörü, ESG, Ayar kılavuzu , Garanti Kartı
GÜÇ(ACC-LATP1)
-
Boyutlar (G x Y x D)
183 x 86 x 28mm
-
Ağırlık
769 g
-
Giriş
100~240V, 50~60Hz
-
Çıkış
19,5 V/10,8 A (210 W)
-
Renk
Beyaz
-
DC çıkış kablosu
14AWG, 1.5m
-
Tip
L Tipi
-
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