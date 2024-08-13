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Saydam LED Film

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

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Saydam LED Film

LAT140

Saydam LED Film

* Bu sayfadaki tüm resimler yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

ORTAMINIZLA DOĞAL UYUM

Mükemmel Saydamlık

Her pikseli ince bir metal hatla birbirine bağlayan metal ızgara tipi LG Saydam LED film, ürün takılıp kapatıldıktan sonra bile ürünün arkasındaki nesneyi yansıtır. Mevcut iç tasarıma mükemmel bir şekilde uyum sağlayan cihaz, geniş açılı bir görünüme sahiptir ve cihazın önünden geçenlerin dikkatini çekerek çeşitli bilgileri etkili bir şekilde sunar.

Mükemmel Saydamlık

Gelişmiş Parlaklık ve Kontrol
GÖZ ALICI İÇERİK GÖRÜNTÜSÜ

Gelişmiş Parlaklık ve Kontrol

14 mm’lik daha küçük piksel aralığı ve 2.100 cd/m²*'ye varan gelişmiş parlaklığa sahip LED film, geniş bir renk yelpazesini görüntülerken cihazın önünden geçenlerin dikkatini çeker. Ayrıca, Kontrol Yöneticisi çözümünü kullanarak, mesajları optimum parlaklıkta sunmak için parlaklığı zaman çizelgesine göre ayarlayabilirsiniz.

* İncelenen parlaklık, fotometre de dahil olmak üzere test ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Bypass İşlevli Veri Hatları

GÖZ ALICI İÇERİK GÖRÜNTÜSÜ

 

Bypass İşlevli Veri Hatları

14 mm saydam LED film, seri olarak bağlanan LED çiplerinden ve ek bypass veri hatlarından oluşur. Böylece, bir LED çipinde hata oluşsa bile, aynı sıraya yerleştirilen diğer çipler üzerindeki etkisini azaltır. Bu yeni eklenen işlev; metinleri, resimleri ve videoları olabildiğince net bir şekilde göstermenize yardımcı olur.

 

Kendinden Yapışkanlı Film
KOLAY ALAN İNOVASYONU

Kendinden Yapışkanlı Film

LG Saydam LED film kendinden yapışkanlıdır. Bu sayede, herhangi bir karmaşık yapıya ihtiyaç duyulmadan mevcut pencere camının yüzeylerine kolayca takılabilir.
Olağanüstü Genişletme Özelliği ve Esneklik
KOLAY ALAN İNOVASYONU

Olağanüstü Genişletme Özelliği ve Esneklik

Filmin boyutu ve yerleşimi, kurulum alanına sığacak şekilde özelleştirilebilir. Dikey veya yatay olarak daha fazla film eklenerek genişletilebilir veya boyut gereksinimlerini karşılamak için çerçeveye paralel olarak kesilebilir.
GÜVENİLİR ÜRÜN KALİTESİ

OCR (Optik Şeffaf Yapışkan) Direkt Yapışma

OCR yapıştırma yöntemini uygulayan LG Saydam LED film, şeffaf katmanlar arasındaki boşluğu tamamen doldurarak LED pikselleri kararlı bir şekilde korur. Pürüzlü yüzeyi ve dağınık yansımayı önlemek için genellikle her LED pikselin üstündeki üst katmanı delen OCA (Optik Şeffaf Yapışkan) yöntemiyle karşılaştırıldığında, LED film, pikselleri tamamen kaplayıp koruyarak yüksek dayanıklılık ve düz yüzey* sağlar.

OCR (Optik Şeffaf Yapışkan) Direkt Yapışma

* -10˚~45˚ sıcaklık ve %0~30 nem koşullarında üst şeffaf katmanın delikleri ile OCR ve OCA arasındaki kurum içi karşılaştırma testine dayanır.

webOS Akıllı Platform
AKILLI LED BİLGİ EKRANI

webOS Akıllı Platform

LG webOS, web merkezli bir platformdur ve SI'ların ve geliştiricilerin çeşitli ortamlara göre web tabanlı çözümler oluşturmasını kolaylaştırır. SCAP'yi ve HTML, CSS ve JavaScript ile uyumluluğu destekleyerek zamandan ve işçilik maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar.

* webOS API, yetkili SI ve geliştiriciler tarafından sağlanır.

Kontrol Yöneticisi
AKILLI LED BİLGİ EKRANI

Kontrol Yöneticisi

İnternete bağlı cihazlarda bulunan Kontrol Yöneticisi aracılığıyla, farklı konumlardaki birden çok ekranın durumunu gerçek zamanlı olarak ayarlayabilir, kontrol edebilir ve durumunu izleyebilirsiniz. Özellikle geniş bir alana kurulan Saydam LED film için, Kontrol Yöneticisi içerikleri daha kolay bir şekilde oynatmanıza ve kontrol etmenize yardımcı olur.
AKILLI LED BİLGİ EKRANI

Gerçek zamanlı ConnectedCare Hizmeti

LG tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü ConnectedCare* hizmeti, kolay ve hızlı bakım sunar. Bu çözüm, hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneterek, müşteri işletmesinin kararlı işleyişini sağlar.

Gerçek zamanlı ConnectedCare Hizmeti

* ConnectedCare, LG Signage365Care hizmetinin markasıdır. Kullanılabilirlik bölgeye göre değişir.

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Tüm Özellikler

LED FILM(LAT140GT81)

  • Piksel Aralığı (mm)

    13,7±0,2 mm

  • LED Tipi

    R, G, B 3'si 1 Arada Renk Paketi (SMD2020)

  • Çözünürlük

    48 x 36

  • Panel Başına Piksel

    1,728

  • Piksel Yoğunluğu (nokta/㎡)

    5,102

  • Parlaklık (cd/㎡)

    Tip. 2.100 nit

  • Kontrast Oranı

    ≥ 100.000:1

  • Parlaklık Homojenliği

    ≥ %70

  • İzleme Açısı (Y × D)

    120 x 120

  • Kullanım Ömrü (Saat Üzerinden Yarım Parlaklık Süresi)

    50.000 saat

  • Günlük Kullanım

    7 gün/24 saat

  • Garanti

    2 yıl

  • Saydamlık

    Tip. %53

  • Çalışma Sıcaklığı

    0℃~45℃ (Yalnızca İç Mekan Cam Kurulumu)

  • Film Kırpma

    Var (Yalnızca Çerçeve Tarafına Paralel)

  • Renk İşleme

    (9bit) 500/500/500 Seviye (R, G, B)

  • Renkler

    125.000.000 Renk

  • Renk Kromatikliği

    Cx: 0,25±0,03, Cy: 0,34±0,03

  • Boyutlar (G x Y x D)

    655 x 492 x 2,9 mm
    (ön ve arka koruma filmiyle)

  • Ağırlık

    1 kg

  • Güç Tüketimi

    37W (Saydam panel 1 adet + Ortak çerçeve kiti 2 adet)

  • Aksesuar

    ESG, Ayar kılavuzu, Garanti Kartı

1. ÇERÇEVE(ACC-14LATB1)

  • Boyutlar (G x Y x D)

    69,4 x 492 x 25 mm (Kapak)

  • Ağırlık

    0,4 kg

ORTAKÇERÇEVE(ACC-14LATB2)

  • Boyutlar (G x Y x D)

    51,4 x 492 x 25 mm (Kapak)

  • Ağırlık

    0,3 kg

BIRIM KUMANDASI(LCLG140U)

  • Çözünürlük

    960 x 540 (1/4 FHD)

  • Arayüz

    Giriş: LVDS
    Çıkış: RJ45 x 4 adet

  • Maksimum İletim Uzunluğu

    100 m (Kablo: CAT5E, CAT6)

  • Boyutlar (G x Y x D)

    293 x 188,7 x 37 mm

  • Ağırlık

    1,5 kg

  • Sıcaklık Sensörü

    Var

  • Güç Tüketimi

    20 W

SISTEM DENETLEYICISI(LCLG002)

  • Video (Maks. Giriş Çözünürlüğü)

    DP: 1920x1080@60Hz
    HDMI: 1920x1080@60Hz
    DVI-D : 1920x1080@60Hz

  • Arayüz (Giriş)

    HDMI, DP, DVI-D, RS-232C (Telefon Fişi Tipi), RJ45 (LED göstergesi olmadan), IR Alıcısı (Telefon Fişi Tipi), USB 3.0,

  • Arayüz (Çıkış)

    DP, RS-232C (Telefon Fişi Tipi), RJ45 (LED göstergesi olmadan), LVDS

  • Boyutlar (G x Y x D mm)

    293 x 193,3 x 40,1 mm

  • Ağırlık (Ana Ünite, kg)

    1,6 kg

  • Sıcaklık Sensörü

    O

  • Işık Sensörü

    O

  • Kaynak Seçimi

    HDMI, DVI-D, DP

  • Güç Tüketimi

    17 W

  • CMS Yazılımı

    Var (2.9)

  • Signage365care

    Var (2.7)

  • Aksesuar

    Güç kablosu, IR+Parlaklık Sensörü (1,5 m), 4P Telefon-RS232C Adaptörü, ESG, Ayar kılavuzu , Garanti Kartı

GÜÇ(ACC-LATP1)

  • Boyutlar (G x Y x D)

    183 x 86 x 28mm

  • Ağırlık

    769 g

  • Giriş

    100~240V, 50~60Hz

  • Çıkış

    19,5 V/10,8 A (210 W)

  • Renk

    Beyaz

  • DC çıkış kablosu

    14AWG, 1.5m

  • Tip

    L Tipi

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.