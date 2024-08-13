14 mm saydam LED film, seri olarak bağlanan LED çiplerinden ve ek bypass veri hatlarından oluşur. Böylece, bir LED çipinde hata oluşsa bile, aynı sıraya yerleştirilen diğer çipler üzerindeki etkisini azaltır. Bu yeni eklenen işlev; metinleri, resimleri ve videoları olabildiğince net bir şekilde göstermenize yardımcı olur.

