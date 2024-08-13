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LG MAGNIT
Tasarım Ödülleri Sahibi
Yepyeni Detayların Arkasındaki
Gerçek Yenilik
Büyüleyici Siyahlık
Canlandırılmış Detaylar
Siyah rengi vurgulayan beyaz kaplan yüzü
* LG'nin geleneksel LED Bilgi Ekranına göre
Işık ve Gölgeler Daha Yoğun
LG Geleneksel LED Bilgi Ekranı ile MAGNIT arasındaki kontrast oranı ve ayırt edicilik farkını gösteren farklı renklere sahip ışıklı su gösterisi
Gerçek Haliyle Doğru Renkler
Farklı renklerle parlayan Seattle Dönme Dolabı
* Yukarıdaki işlevler, görüntü kalitesini artırmak için derin öğrenme AI teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.
HDR Destekli Canlı Renk İfadesi
Bir köyün farklı renk spektrumu ve kontrast oranlarıyla HDR ve SDR'de gece görünümü
* HDR10 Pro, gelişmiş dinamik ton eşleştirme özelliği ile HDR sinyalini işleyen, LG'ye ait bir HDR çözümüdür.
Geniş Renkli İzleme Açısı
Şelaleyi yan açılardan gösteren MAGNIT
Sağlam Tasarım Sayesinde Daha Az Bakım
LED çiplerini su damlalarından, tozdan, statik elektrikten ve fiziksel darbelerden korur
* Sertifikasyon kriterlerine göre kurum içi testlere veya gerçek çalışma koşullarına dayanır.
Pürüzsüz Yüzeyli Şık Görünüm
MAGNIT'in pürüzsüz yüzeyli şık görünümü
Kolay Kurulum İçin İdeal Kablosuz Tasarım
Kablosuz geniş bant iletim teknolojisi kabinlerin birbirine bağlanmasını sağlarken, montaj tasarımı ise ekranın arka yapısını basitleştirir.
Kablosuz Veri Transferi ve Kablosuz Güç Kenetleme
Renklere Göre Verimli Güç Tüketimi
Sunucuların arkasında bir dizi LG MAGNIT ve MAGNIT ile LG'nin geleneksel LED Bilgi Ekranı arasında LED çiplerine giden akımın karşılaştırması.
Enerji Tasarrufu Bekleme Modu
Çalışanlar, güç tüketimini en aza indirmek için bekleme modundaki ekranı kullanmadan ofiste dinleniyor.
* 1.280 × 720 üzeri çözünürlükteki ekranlarda mevcuttur.
* Ağ tabanlı kontrol
Özel Aksesuarlarla Daha Düzenli Tasarım
Duvara montaj kitleri ve bir çerçeve kiti ile düzgün bir şekilde kurulan LG MAGNIT.
Eksiksiz İçerik Yönetimi
Kurumsal bir lobide bulunan ve LG SuperSign çözümü tarafından yönetilen MAGNIT.
Gerçek zamanlı ConnectedCare Hizmeti
LG mühendisi, elektronik ekipman mağazalarına kurulan MAGNIT'in durumunu gerçek zamanlı olarak izliyor.
* ConnectedCare, LG Signage365Care hizmetinin markasıdır. Kullanılabilirlik bölgeye göre değişir.
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Tüm Özellikler
FIZIKSEL PARAMETRELER
-
Piksel Yapılandırması
Mikro
-
Piksel Sıklığı (mm)
0,78
-
Modül Çözünürlüğü (G x Y)
384 × 216
-
Modül Boyutları (G x Y, mm)
300 × 112,5
-
Modül başına ağırlık (kg)
0,18
-
Kabin Başına Modül Sayısı (G × Y)
2 × 3
-
Kabin Çözünürlüğü (G × Y)
768 x 432
-
Kabin Boyutları (G × Y × D, mm)
600 × 337,5 × 44,9
-
Kabin Yüzey Alanı (m²)
0,203
-
Kabin Başına Ağırlık (kg/Kabin)
7,8
-
Metre kare başına ağırlık (kg/m²)
38,5
-
Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/m²)
1.638.400
-
Kabinin Düzlüğü (mm)
±0,5
-
Kabin Malzemesi
Döküm Alüminyum
-
Servis erişimi
Ön
OPTIK PARAMETRE
-
Maks Parlaklık (Kalibrasyondan sonra, nit)
500 / Pik 1.000
-
Renk Sıcaklığı (K)
3.200~9.300 / Varsayılan 7.300
-
Görsel İzleme Açısı (Yatay × Dikey)
150° × 150°
-
Parlaklık Tekdüzeliği
≥ %95
-
Renk Tekdüzeliği
±0,02Cx, Cy
-
Kontrast Oranı
28.000 : 1 @ 10lüks
-
İşleme Derinliği (bit)
20 (HDR10, HDR10 Pro)
ELEKTRIKSEL PARAMETRE
-
Güç Tüketimi (Kabin başına W, Maks.)
60
-
Güç Tüketimi (Kabin başına W, Ort.)
40
-
Güç Tüketimi (W/m², Maks.)
296
-
Isı Dağılımı (BTU/Sa/Kabin, Maks.)
205
-
Isı Dağılımı (BTU/Sa/Kabin, Ort.)
137
-
Isı Dağılımı (BTU/Sa/m², Maks.)
1.011
-
Güç Kaynağı (V)
100 - 240
-
Kare Hızı (Hz)
50 / 60
-
Yenileme Hızı (Hz)
3.840
KUMANDA
-
Kumanda
CSAD
ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI
-
Kullanım ömrü (Saat Üzerinden Yarım Parlaklık Süresi)
100.000
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - +40°C
-
Çalışma Nemi
10%-80 RH
-
IP Sınıfı (Ön / Arka)
IP50 / IP20
SERTIFIKASYON
-
Sertifikasyon
Güvenlik 60950-1, EMC B Sınıfı, BS476 Kısım7 Sınıf1
ÇEVRE
-
Çevre
RoHS
-
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