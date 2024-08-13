LG MAGNIT için opsiyonel olarak üç çift duvara montaj aksesuarı ve bir çerçeve kiti sunulur. Duvara montaj aparatları, net ve düzgün bir şekilde kurulacak herhangi bir ekran boyutuyla birlikte kullanılabilir. Ayrıca, 163 inçlik Ultra HD çözünürlüklü bir ekran oluştururken çerçeve kiti ile ekranın kenarının pürüzsüz olması sağlanabilir.