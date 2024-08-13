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LG MAGNIT

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

LG MAGNIT

LSAB012

LG MAGNIT

Dolgu resimli önden görünüm
LG MAGNIT Sanal Showroom1

LG MAGNIT Sanal Showroom

LG MAGNIT hakkında daha fazlasını keşfedin ve LG Digital Connect’te ilginizi çekebilecek potansiyel ürünleri bulun.
LG MAGNIT Sanal Showroom Keşfet

Tasarım Ödülleri Sahibi

Red Dot Tasarım Ödülü 2020

Red Dot Tasarım Ödülü 2020

IDEA Tasarım Ödülü 2020

IDEA Tasarım Ödülü 2020

2020 PIN UP Tasarım Ödülleri

2020 PIN UP Tasarım Ödülleri

2020 Kore İyi Tasarım Ödülü

2020 Kore İyi Tasarım Ödülü

LG MAGNIT, İlk Mikro LED Ekranınız

LG MAGNIT, İlk Mikro LED Ekranınız

LG MAGNIT’in iş ve eğlence dünyasına sağladığı muhteşem başarıya göz atın.

Yepyeni Detayların Arkasındaki
Gerçek Yenilik

LG MAGNIT, izleme deneyimini unutulmaz bir hale getiren büyüleyici ve göz alıcı görseller sunar. Renkli bir Mikro LED çip mozaiği ile görselleştirilen ultra ince ayrıntılarla hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürün.

Büyüleyici Siyahlık
Canlandırılmış Detaylar

R, G, B LED çiplerini özgür bırakarak LG'nin Tam Siyah Kaplama teknolojisini uygulayan LG MAGNIT, geleneksel LED bilgi ekranlarından çok daha koyu siyah renkler sunar*. Bu, sadece renk canlılığını artırmakla kalmaz, aynı zamanda gölgelerde saklı olan detayların görünmesini sağlayarak izleyicilere büyüleyici bir deneyim yaşatır.

Siyah rengi vurgulayan beyaz kaplan yüzü

* LG'nin geleneksel LED Bilgi Ekranına göre

Işık ve Gölgeler Daha Yoğun

Düz siyah LG MAGNIT ayrıca, görüntü kalitesinin önemli bir parçası olan süper yüksek kontrast oranı sunar. Koyu kısımlar ile açık kısımlar arasındaki fark çok net görünerek içeriğin her bölümünü ayırt edilebilir hale getirir.

LG Geleneksel LED Bilgi Ekranı ile MAGNIT arasındaki kontrast oranı ve ayırt edicilik farkını gösteren farklı renklere sahip ışıklı su gösterisi

Gerçek Haliyle Doğru Renkler

Renk saflığını belirlemede önemli bir faktör olan ve dikkatle seçilen LED çipinin sağladığı daraltılmış dalga boyu, LG MAGNIT'in ekran boyunca homojen renkler göstermesini sağlar. Ayrıca, gelişmiş Gamut Transfer teknolojisi, renklerin orijinal renge yakın görünmesini destekler. Bu nitelik, özellikle gerçek renklerin temsilinin zorlayıcı olduğu yerler için gereklidir.

Farklı renklerle parlayan Seattle Dönme Dolabı

Alpha 7 Akıllı İşlemci

Akıllı Görüntü İşlemcisi

LG'nin TV teknolojisinden gelen Alpha 7 Akıllı İşlemci, orijinal içeriği tanıyarak analiz eder ve içeriğin netliğini ve keskinliğini optimize eder.

* Yukarıdaki işlevler, görüntü kalitesini artırmak için derin öğrenme AI teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.

HDR Destekli Canlı Renk İfadesi

HDR (HDR10, HDR10 Pro*) desteğiyle, içerikler daha canlı hale gelir ve daha iyi bir görsel etki sunar. Daha geniş renk spektrumu ve daha yüksek kontrast oranı, izleyenlerin gerçekçi içerikten tümüyle keyif almasını sağlar.

Bir köyün farklı renk spektrumu ve kontrast oranlarıyla HDR ve SDR'de gece görünümü

* HDR10 Pro, gelişmiş dinamik ton eşleştirme özelliği ile HDR sinyalini işleyen, LG'ye ait bir HDR çözümüdür.

Geniş Renkli İzleme Açısı

LG MAGNIT, yapısı sayesinde izleme açısına göre renk bozulmasını en aza indirir. Başka bir deyişle, orijinal renk yan açılardan bile görülebilir ve halka açık geniş yerlere kurulduğunda bile büyüleyiciliğini kaybetmez.

Şelaleyi yan açılardan gösteren MAGNIT

Sağlam Tasarım Sayesinde Daha Az Bakım

Birkaç katlı film kaplama sunan LG MAGNIT, LED çiplerini su damlaları, toz, statik elektrik veya fiziksel darbelerden kaynaklanan risklerden koruyabilir. Genellikle birçok insanın gelip gittiği halka açık yerlere kurulduğu düşünüldüğünde, cihazın stabilitesi hayati önem taşır ve öngörülemeyen kazaları en aza indirmeye yardımcı olur.

LED çiplerini su damlalarından, tozdan, statik elektrikten ve fiziksel darbelerden korur

* Sertifikasyon kriterlerine göre kurum içi testlere veya gerçek çalışma koşullarına dayanır.

Pürüzsüz Yüzeyli Şık Görünüm

LG MAGNIT'in LCD kadar pürüzsüz ekran yüzeyi, ekranın kapalıyken bile güzel görünmesini sağlar. Ayrıca izleyiciler veya kurulumcular da ekrana dokunduklarında ne kadar pürüzsüz olduğunu hissedecektir. Yüzeyde parmak izleri varsa, herhangi bir kimyasala ihtiyaç duymadan yumuşak bir bezle silinerek kolayca çıkarılabilir.

MAGNIT'in pürüzsüz yüzeyli şık görünümü

Kolay Kurulum İçin İdeal Kablosuz Tasarım

Bu üründe, Kablosuz Sinyal Aktarım teknolojisi kullanılmıştır. Kabinler arasında sinyal ve güç kablosu bağlantısı gerekmez. Ayrıca, ekranı sistem denetleyicisine ve elektriğe bağlamak dışında kabloya ihtiyaç da yoktur.

Kablosuz geniş bant iletim teknolojisi kabinlerin birbirine bağlanmasını sağlarken, montaj tasarımı ise ekranın arka yapısını basitleştirir.

Kablosuz Veri Transferi ve Kablosuz Güç Kenetleme

Renklere Göre Verimli Güç Tüketimi

LG MAGNIT'in düşük güç tüketimine sahip olmasının nedenlerinden biri de Ortak Katot Drive-IC'dir. Gereksiz güç tüketimini en aza indirmek için her bir R, G, B alt pikseline ayrı ayrı gerekli doğru voltajı sağlar.

Sunucuların arkasında bir dizi LG MAGNIT ve MAGNIT ile LG'nin geleneksel LED Bilgi Ekranı arasında LED çiplerine giden akımın karşılaştırması.

Enerji Tasarrufu Bekleme Modu

Belirli bir süre giriş sinyali olmadığında ekran kapanır ve LED kabininin içindeki ana devre parçaları bekleme moduna geçer. Böylelikle, ek güç tüketiminden tasarruf edilir ve ürünün uzaktan kumanda kullanılarak yeniden etkinleştirilmesi mümkün olur.

Çalışanlar, güç tüketimini en aza indirmek için bekleme modundaki ekranı kullanmadan ofiste dinleniyor.

Konferans odasında uzaktan kumanda ile ayarlara kolayca erişen bir kadın

Uzaktan Kumandalı Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

Kullanıcıların arayüze kolayca adapte olabilmesi için, genel LG dijital bilgi ekranı ile aynı sezgisel kullanıcı arayüzünü* kullanılır. Ayrıca, kullanıcının bilgisayara bağlamak yerine bir uzaktan kumanda kullanarak ayarlara kolayca erişim sağlamasına izin verir.

* 1.280 × 720 üzeri çözünürlükteki ekranlarda mevcuttur.

AV Kontrol Sistemiyle Uyumluluk1

AV Kontrol Sistemiyle Uyumluluk

Crestron Connected® onayına sahip LG MAGNIT, işletme yönetim verimliliğini artıran kesintisiz entegrasyon ve otomatik kontrol* özelliklerini sağlamak üzere profesyonel AV kontrolü için yüksek uyumluluk sunar.

* Ağ tabanlı kontrol

Özel Aksesuarlarla Daha Düzenli Tasarım

LG MAGNIT için opsiyonel olarak üç çift duvara montaj aksesuarı ve bir çerçeve kiti sunulur. Duvara montaj aparatları, net ve düzgün bir şekilde kurulacak herhangi bir ekran boyutuyla birlikte kullanılabilir. Ayrıca, 163 inçlik Ultra HD çözünürlüklü bir ekran oluştururken çerçeve kiti ile ekranın kenarının pürüzsüz olması sağlanabilir.

Duvara montaj kitleri ve bir çerçeve kiti ile düzgün bir şekilde kurulan LG MAGNIT.

Eksiksiz İçerik Yönetimi

LG MAGNIT; içerik düzenleme, planlama ve dağıtım için hepsi bir arada içerik yönetimi çözümü sunan LG SuperSign CMS çözümü ile uyumludur. Yöneticiler, LG MAGNIT'in dahil olduğu LG ticari ekranları tek seferde çalıştırarak sistematik ve verimli yönetim sağlayabilir.

Kurumsal bir lobide bulunan ve LG SuperSign çözümü tarafından yönetilen MAGNIT.

Gerçek zamanlı ConnectedCare Hizmeti

LG tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü ConnectedCare* hizmeti, kolay ve hızlı bakım sunar. Bu çözüm, hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneterek, müşteri işletmesinin kararlı işleyişini sağlar.

LG mühendisi, elektronik ekipman mağazalarına kurulan MAGNIT'in durumunu gerçek zamanlı olarak izliyor.

* ConnectedCare, LG Signage365Care hizmetinin markasıdır. Kullanılabilirlik bölgeye göre değişir.

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Ev Ofis

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Ev Sineması

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İdari Brifing Merkezi

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Lobi

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Otel Lobisi

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Tüm Özellikler

FIZIKSEL PARAMETRELER

  • Piksel Yapılandırması

    Mikro

  • Piksel Sıklığı (mm)

    1,250

  • Modül Çözünürlüğü (G x Y)

    240 × 90

  • Modül Boyutları (G x Y, mm)

    300 × 112,5

  • Modül başına ağırlık (kg)

    0,18

  • Kabin Başına Modül Sayısı (G × Y)

    6 (2 x 3)

  • Kabin Çözünürlüğü (G × Y)

    480 × 270

  • Kabin Boyutları (G × Y × D, mm)

    600 × 337,5 × 44,9

  • Kabin Yüzey Alanı (m²)

    0,203

  • Kabin Başına Ağırlık (kg/ünite)

    LSAB012-*2: 7,8 LSAB012-*12: 7,2

  • Metre kare başına ağırlık (kg/m²)

    LSAB012-*2: 38,5 LSAB012-*12: 35,5

  • Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/m²)

    640.000

  • Kabinin Düzlüğü (mm)

    ±0,5

  • Kabin Malzemesi

    Döküm Alüminyum

  • Servis erişimi

    LSAB012-*2: Ön LSAB012-*12: Ön ve Arka

OPTIK PARAMETRE

  • Maks Parlaklık (Kalibrasyondan sonra, nit)

    LSAB012-*2: 600 / 1.200 (Pik) LSAB012-*12: 800 / Pik 1.600

  • Renk Sıcaklığı

    3.200~9.300 / Varsayılan 7.300

  • Görsel İzleme Açısı (Yatay × Dikey)

    160° × 160°

  • Parlaklık Tekdüzeliği

    95%

  • Renk Tekdüzeliği

    ±0,02Cx, Cy

  • Kontrast Oranı

    LSAB012-*2: 30.000 : 1 @ 10lüks LSAB012-*12: 150.000:1 @10lüks

  • İşleme Derinliği (bit)

    20 (HDR10, HDR10 Pro)

ELEKTRIKSEL PARAMETRE

  • Güç Tüketimi (Kabin başına W, Maks.)

    LSAB012-*2: 60 LSAB012-*12: 82

  • Güç Tüketimi (Kabin başına W, Ort.)

    LSAB012-*2: 35 LSAB012-*12: 50

  • Güç Tüketimi (W/m², Maks.)

    LSAB012-*2: 296 LSAB012-*12: 405

  • Isı Dağılımı (BTU/Sa/Kabin, Maks.)

    LSAB012-*2: 205 LSAB012-*12: 280

  • Isı Dağılımı (BTU/Sa/Kabin, Ort.)

    LSAB012-*2: 120 LSAB012-*12: 171

  • Isı Dağılımı (BTU/Sa/m², Maks.)

    LSAB012-*2: 1.013 LSAB012-*12: 1.385

  • Güç Kaynağı (V)

    100 - 240

  • Kare Hızı (Hz)

    50 / 60

  • Yenileme Hızı (Hz)

    3.840

ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI

  • Kullanım ömrü (Saat Üzerinden Yarım Parlaklık Süresi)

    100.000

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - +40°C

  • Çalışma Nemi

    10%-80 RH

  • IP Sınıfı (Ön / Arka)

    IP50 / IP20

SERTIFIKASYON

  • Sertifikasyon

    Güvenlik 60950-1, EMC B Sınıfı, BS476 Kısım7 Sınıf1

ÇEVRE

  • Çevre

    RoHS

KUMANDA

  • Kumanda

    LSAB012-*2: CSAB-0122D, CSAD LSAB012-*12: CSAB-01212, CSAD

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.