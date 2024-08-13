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İnce aralık Essential Serisi
İnce aralık Essential Serisi
İnce aralık Essential Serisi
Kontrol odasının duvarına monte edilmiş LED ekranlardaki grafikleri izler.
* Bu web sitesindeki tüm resimler sadece temsilidir.
* Durum Göstergeleri ve düğme hakkında daha fazla ayrıntı için LSBB kullanım kılavuzuna danışın.
* ‘LG ConnectedCare’ hizmetinin bulunurluğu bölgeye göre farklılık gösterir ve ayrıca satın alınması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen LG satış temsilcinizle iletişime geçin.
*LG ConnectedCare ile izlenebilecek kalemler: Ana Kart (Geçici, Sinyal Durumu, FPGA Ver, Ethernet Bağlantı Durumu), Alıcı Kart (Geçici, LED Gücü)
Tüm Özellikler
FIZIKSEL PARAMETRELER
-
Piksel Yapılandırması
3’ü 1 arada SMD
-
Piksel Sıklığı (mm)
1.563
-
Modül Çözünürlüğü (G x Y)
96 × 216
-
Modül Boyutları (G x Y, mm)
150 × 337,5
-
Modül başına ağırlık (kg)
0,50
-
Kabin Başına Modül Sayısı (G × Y)
4 × 1
-
Kabin Çözünürlüğü (G × Y)
384 × 216
-
Kabin Boyutları (G × Y × D, mm)
600 × 337,5 × 56
-
Kabin Yüzey Alanı (m²)
0,203
-
Kabin Başına Ağırlık (kg/Kabin)
6,0
-
Metre kare başına ağırlık (kg/m²)
30,0
-
Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/m²)
409,600
-
Kabinin Düzlüğü (mm)
0,5
-
Kabin Malzemesi
Döküm Alüminyum
-
Servis erişimi
Ön
OPTIK TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Maks. Min. Parlaklık (Kalibrasyondan sonra)
600
-
Renk Sıcaklığı (K)
3.200 - 9.300
-
Görsel İzleme Açısı (Yatay × Dikey)
160 × 140
-
Parlaklık Tekdüzeliği
%97
-
Renk Tekdüzeliği
±0,003 Cx, Cy
-
Kontrast Oranı (Tipik)
5,000 : 1
-
İşleme Derinliği (bit)
16 (HDR10, HDR10 Pro)
ELEKTRİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
-
Güç Tüketimi (Kabin başına W, Maks.)
120
-
Güç Tüketimi (Kabin başına W, Ort.)
40
-
Güç Tüketimi (W/m², Maks.)
600
-
Güç Tüketimi (Kabin başına BTU, Maks.)
409
-
Güç Tüketimi (Kabin başına BTU, Ort.)
136
-
Güç Tüketimi (BTU/m², Maks.)
2.047
-
Güç Kaynağı (V)
AC 100-240 V (50-60 Hz)
-
Kare Hızı (Hz)
50 / 60
-
Yenileme Hızı (Hz)
3.840
ÇALIŞTIRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
-
Kullanım ömrü (Yarı Parlaklık)
100.000
-
Çalışma Sıcaklığı (°C)
-20 ila +40
-
Çalışma Nemi
%10-80 RH
-
IP Sınıfı Ön / Arka
IP5X / IP5X
-
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