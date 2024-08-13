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İnce aralık Essential Serisi

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

İnce aralık Essential Serisi

LSBB015-PD

İnce aralık Essential Serisi

İnce aralık Essential Serisi

Kontrol odasının duvarına monte edilmiş LED ekranlardaki grafikleri izler.

* Bu web sitesindeki tüm resimler sadece temsilidir.

LED Durum Kontrolü için Durum Göstergeleri ve düğmeyi gösterir.

Sinyal Tespiti için Durum Göstergesi

Kabin yapısının temel çerçevesinde bulunan durum göstergeleri ve düğmeye hem önden hem arkadan erişilebilir.

* Durum Göstergeleri ve düğme hakkında daha fazla ayrıntı için LSBB kullanım kılavuzuna danışın.

Paneller arasında X/Y/Z 6-ekseni tek bir aletle kontrol etmek.

Z yönünde kolay hizalanma

Paneller arasında X/Y/Z 6-eksen ayarlaması için tek bir alet kullanılır. Modül Z yönünde kolaylıkla ayarlanabilir ve düzlük tekrardan elde edilebilir.
LSBB serisi, önden kolay kurulum olanağını gösterir.

Önden Servis Kolaylığı

Ürün, müşterilerin arkadan erişim için alana ihtiyaç duymasına gerek kalmadan önden erişime olanak tanır.
Bir balonla kabinin hafif olduğunu gösterir.

Kolay taşınır Hafif Kabin

Hafif ve kurulumu kolay olduğu için kurulum sırasında hasar riskini oldukça aza indirir. LED ekranlardan oluşan tam bir takım bile yine de hafiftir ve ekranları taşıyan yapı üzerindeki baskıyı azaltır.
“Fazlalık Olmadan” durumunda hatadan fazlası karartılır. “Fazlalık İle” durumunda yalnız hata karartılır ve görüntülenir.

Sinyal Fazlalığı

Ek bir kumanda ve bir sinyal aktarım hatası olduğunda devreye giren yedek kumanda ekran kararma hatasını önler (Sinyal Fazlalığı).
“LG çalışanı, bulut tabanlı LG izleme çözümünü kullanarak farklı bir yere kurulu LSBB serisini uzaktan izler. WebOS’e sahip sistem kumandası LSBB serisinin LG yazılım çözümleriyle uyumlu olmasını sağlar.”

LG Yazılım Çözümleriyle Uyumluluk

LG’nin yüksek performanslı sistem kumandası ile çalışan LSBB serisi, SuperSign, CMS, LED Assistant ve ConnectedCare gibi müşterilerin kendi işlerini kusursuzca yönetmelerini sağlayan LG yazılım çözümleriyle uyumludur.

* ‘LG ConnectedCare’ hizmetinin bulunurluğu bölgeye göre farklılık gösterir ve ayrıca satın alınması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen LG satış temsilcinizle iletişime geçin.
*LG ConnectedCare ile izlenebilecek kalemler: Ana Kart (Geçici, Sinyal Durumu, FPGA Ver, Ethernet Bağlantı Durumu), Alıcı Kart (Geçici, LED Gücü)

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Tüm Özellikler

FIZIKSEL PARAMETRELER

  • Piksel Yapılandırması

    3’ü 1 arada SMD

  • Piksel Sıklığı (mm)

    1.563

  • Modül Çözünürlüğü (G x Y)

    96 × 216

  • Modül Boyutları (G x Y, mm)

    150 × 337,5

  • Modül başına ağırlık (kg)

    0,50

  • Kabin Başına Modül Sayısı (G × Y)

    4 × 1

  • Kabin Çözünürlüğü (G × Y)

    384 × 216

  • Kabin Boyutları (G × Y × D, mm)

    600 × 337,5 × 56

  • Kabin Yüzey Alanı (m²)

    0,203

  • Kabin Başına Ağırlık (kg/Kabin)

    6,0

  • Metre kare başına ağırlık (kg/m²)

    30,0

  • Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/m²)

    409,600

  • Kabinin Düzlüğü (mm)

    0,5

  • Kabin Malzemesi

    Döküm Alüminyum

  • Servis erişimi

    Ön

OPTIK TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Maks. Min. Parlaklık (Kalibrasyondan sonra)

    600

  • Renk Sıcaklığı (K)

    3.200 - 9.300

  • Görsel İzleme Açısı (Yatay × Dikey)

    160 × 140

  • Parlaklık Tekdüzeliği

    %97

  • Renk Tekdüzeliği

    ±0,003 Cx, Cy

  • Kontrast Oranı (Tipik)

    5,000 : 1

  • İşleme Derinliği (bit)

    16 (HDR10, HDR10 Pro)

ELEKTRİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Güç Tüketimi (Kabin başına W, Maks.)

    120

  • Güç Tüketimi (Kabin başına W, Ort.)

    40

  • Güç Tüketimi (W/m², Maks.)

    600

  • Güç Tüketimi (Kabin başına BTU, Maks.)

    409

  • Güç Tüketimi (Kabin başına BTU, Ort.)

    136

  • Güç Tüketimi (BTU/m², Maks.)

    2.047

  • Güç Kaynağı (V)

    AC 100-240 V (50-60 Hz)

  • Kare Hızı (Hz)

    50 / 60

  • Yenileme Hızı (Hz)

    3.840

ÇALIŞTIRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Kullanım ömrü (Yarı Parlaklık)

    100.000

  • Çalışma Sıcaklığı (°C)

    -20 ila +40

  • Çalışma Nemi

    %10-80 RH

  • IP Sınıfı Ön / Arka

    IP5X / IP5X

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.