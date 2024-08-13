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Dijital Röntgen Dedektörü (DXD) 17 İnç Kablolu 2sn / Kablosuz 2,5sn Röntgen Görüntüsü
Dijital Röntgen Dedektörü (DXD) 17 İnç Kablolu 2sn / Kablosuz 2,5sn Röntgen Görüntüsü
*Giriş koruma kodu IEC standardı 60529.
*Maksimum yük ağırlığı: homojen yük 300 kg (661 lb), nokta yük 100 kg (220 lb).
Hızlı Görüntü Alma Özelliği
Hızlı Görüntü Alma Özelliği
Tüm Özellikler
SPESIFIKASYON
-
Harici Boyutlar
14 x 17 inç
-
Ağırlık
2,95 kg, 6,5 lb (Pil dahil)
-
Kullanım Amacı
Genel Radyografi
-
TFT Tipi
A-si
-
Sintilatör
CsI
-
Piksel Boyutu
140μm
-
A/D Dönüştürme
16 bit
-
Veri Çıkışı
16 bit
-
Döngü Süresi
8sn (Kablolu)/11sn (Kablosuz)
-
Tam Görüntü
3sn (Kablolu)/6sn (Kablosuz)
GÖRÜNTÜ ALANI
-
Röntgene Duyarlı Piksel
2500 x 3052 piksel
-
Röntgene Duyarlı Alan
350 x 427,28 mm
MTF
-
MTF @ 0,5lp/mm
(Tip.) %89
DQE
-
DQE @ 0,1lp/mm
(Tip.) %72
İLETIŞIM
-
Tip
Kablolu/Kablosuz
-
Kablosuz
IEE802.11a/b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz
-
AED (Otomatik Etki Tespiti)
Destek
DAYANIKLILIK
-
Maksimum Yük Ağırlığı
Tam (Homojen Yük): 150kg, 331Ib; Yerel (Nokta Yük): 100kg, 220Ib
-
Direnç Derecesi
IP41
-
Sensör Koruma Plakası
Karbon Fiber Plaka
BATARYA
-
Tip
Çıkarılabilir
-
Çalışma Süresi
(Tip.) 220 çekim/5,5 saat (@ Döngü Süresi 90 sn)
-
Bekleme Durumunda Geçen Süre
(Tip.) 13 saat
-
Şarj Süresi
3 saat
-
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