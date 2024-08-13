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Dijital Röntgen Dedektörü (DXD) 17 İnç Kablolu 2sn / Kablosuz 2,5sn  Röntgen Görüntüsü

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

Dijital Röntgen Dedektörü (DXD) 17 İnç Kablolu 2sn / Kablosuz 2,5sn  Röntgen Görüntüsü

17HK701G-WP

Dijital Röntgen Dedektörü (DXD) 17 İnç Kablolu 2sn / Kablosuz 2,5sn  Röntgen Görüntüsü

17HK701G-WP
Üstün Görüntü Kalitesi3
Doğru Teşhisi Garantileyin

Üstün Görüntü Kalitesi

LG DXD, 16 bit görüntü işleme özelliğiyle görüntü bozulması olmadan yüksek çözünürlük ve net görüntü kalitesi elde etmenizi sağlar. Ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntüler için ideal olan 140㎛ piksel sıklığını da destekler.
Üstün Görüntü Kalitesi
Üstün Görüntü Kalitesi
Üstün Görüntü Kalitesi
Üstün Görüntü Kalitesi
Üstün Görüntü Kalitesi
Üstün Görüntü Kalitesi
Üstün Görüntü Kalitesi
Üstün Görüntü Kalitesi
Üstün Görüntü Kalitesi
Üstün Görüntü Kalitesi
Hafif Ama Dayanıklı

Hafif Ama Dayanıklı

IP53: Suya ve Toza Dayanıklı1

IP53: Suya ve Toza Dayanıklı

IP53 dayanıklılık sınıfı*, LG DXD'nin ekipmana zarar verebilecek toza ve dikeyden 60 dereceye kadar nem sıçramasına karşı kısmen korunmasını sağlar.

*Giriş koruma kodu IEC standardı 60529.

Magnezyum ve karbon fiber gövde

Magnezyum ve karbon fiber gövde

Karbon fiberi magnezyum ile birleştiren süper güçlü bir gövdeye sahip olan LG DXD, sadece hafif değil, aynı zamanda son derece güçlüdür.

*Maksimum yük ağırlığı: homojen yük 300 kg (661 lb), nokta yük 100 kg (220 lb).

Çalışma Verimliliğini Artırın

Hızlı Görüntü Alma Özelliği

LG DXD, hızlı işleme özelliğiyle üretkenliği artırır. Kablolu bağlantıyla 2, kablosuz bağlantıyla 2,5 saniyede ham görüntü elde edebilirsiniz.

Hızlı Görüntü Alma Özelliği

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Tüm Özellikler

SPESIFIKASYON

  • Harici Boyutlar

    14 x 17 inç

  • Ağırlık

    2,95 kg, 6,5 lb (Pil dahil)

  • Kullanım Amacı

    Genel Radyografi

  • TFT Tipi

    A-si

  • Sintilatör

    CsI

  • Piksel Boyutu

    140μm

  • A/D Dönüştürme

    16 bit

  • Veri Çıkışı

    16 bit

  • Döngü Süresi

    8sn (Kablolu)/11sn (Kablosuz)

  • Tam Görüntü

    3sn (Kablolu)/6sn (Kablosuz)

GÖRÜNTÜ ALANI

  • Röntgene Duyarlı Piksel

    2500 x 3052 piksel

  • Röntgene Duyarlı Alan

    350 x 427,28 mm

MTF

  • MTF @ 0,5lp/mm

    (Tip.) %89

DQE

  • DQE @ 0,1lp/mm

    (Tip.) %72

İLETIŞIM

  • Tip

    Kablolu/Kablosuz

  • Kablosuz

    IEE802.11a/b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz

  • AED (Otomatik Etki Tespiti)

    Destek

DAYANIKLILIK

  • Maksimum Yük Ağırlığı

    Tam (Homojen Yük): 150kg, 331Ib; Yerel (Nokta Yük): 100kg, 220Ib

  • Direnç Derecesi

    IP41

  • Sensör Koruma Plakası

    Karbon Fiber Plaka

BATARYA

  • Tip

    Çıkarılabilir

  • Çalışma Süresi

    (Tip.) 220 çekim/5,5 saat (@ Döngü Süresi 90 sn)

  • Bekleme Durumunda Geçen Süre

    (Tip.) 13 saat

  • Şarj Süresi

    3 saat

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.