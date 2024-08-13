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Dijital Röntgen Dedektörü (DXD)

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

Dijital Röntgen Dedektörü (DXD)

17HQ901G-BP

Dijital Röntgen Dedektörü (DXD)

17HQ901G-BP
Güvenebileceğiniz Görüntü Kalitesi
Teşhis için Tasarlandı

Güvenebileceğiniz Görüntü Kalitesi

LG DXD, 16 bit görüntü işleme özelliği sayesinde neredeyse hiç görüntü bozulması olmadan yüksek çözünürlükte net görüntüler üretir. Ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntüler için 140㎛ piksel sıklığını da destekler.
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14HQ901G-Medical-DXD-14HK701G-W-01-2-5-Exceptional_1556702838831.jpg

* Ekran görüntüsü sadece açıklama amacıyla simüle edilmiştir.

Hafif Ama Dayanıklı

IP68: Suya ve Toza Dayanıklı

IP68: Suya ve Toza Dayanıklı

IP68 dayanıklılık sınıfı* ile LG DXD, ekipmana zarar verebilecek toza ve dikeyden 60 dereceye kadar nem sıçramasına karşı kısmen korumalıdır.

*Giriş koruma kodu IEC standardı 60529.

Magnezyum ve karbon fiber gövde

Magnezyum ve karbon fiber gövde

Karbon fiberi magnezyum ile birleştiren süper güçlü bir gövdeye sahip olan LG DXD, sadece hafif değil, aynı zamanda son derece güçlüdür.

*Maksimum yük ağırlığı: homojen yük 300 kg (661 lb), nokta yük 100 kg (220 lb).

Rapid Image Availability
Çalışma Verimliliğini Artırın

Hızlı Görüntü Alma Özelliği

LG DXD, hızlı işleme özelliğiyle üretkenliği artırmaya yardımcı olabilir. Kablolu bağlantıyla 2, kablosuz bağlantıyla 2,5 saniyede ham görüntü elde edebilirsiniz.

* Ekran görüntüsü sadece açıklama amacıyla simüle edilmiştir.

Yazdır

Tüm Özellikler

PIL

  • Çalışırken değiştirilebilir

    EVET (1dk)

ŞARJ ALETI

  • Yuva Miktarı

    2

  • Paket pil miktarı

    2

KONTROL KUTUSU

  • AC güç kablosu

    1,5 m (Beyaz)

GÜÇ

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

SENSÖR(PANEL) ÜNITESI

  • TFT Tipi

    Oksit

  • sintilatör

    CSI

  • Piksel aralığı

    140㎛

  • Sensör koruma plakası

    Karbon Elyaf Levha

  • Düşme (IEC60601-1 Test Koşulu)

    1.5m

  • A/D Dönüşümü

    16bit

  • Veri çıkışı

    16bit

  • Otomatik Pozlama Tespiti

    EVET

  • Birim Arayüzü

    Kontrol Kutusuna Bağlan

  • Güç ünitesi arayüzü

    Kontrol Kutusuna Bağlan

  • Kablolu İletişim

    EVET

  • AP modu

    EVET

  • Ayrılabilir Tel (Takması / çıkarması kolay)

    Manyetik

  • Şok izleme

    EVET

  • DXD'de görüntü depolama

    200

  • Yarı dinamik Edinim

    5 fps

STANDART

  • RoHS

    EVET

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.