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Klinik İnceleme Monitörü 27 İnç 8MP 3840x2160 UHD / IPS Ekran Tepki Süresi 14ms

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

Klinik İnceleme Monitörü 27 İnç 8MP 3840x2160 UHD / IPS Ekran Tepki Süresi 14ms

27HJ712C-W

Klinik İnceleme Monitörü 27 İnç 8MP 3840x2160 UHD / IPS Ekran Tepki Süresi 14ms

8MP IPS Ekran

IPS teknolojisine sahip 27 inçlik 8MP ekran, mükemmel geniş izleme açılarıyla birlikte olağanüstü bir resim kalitesi sunmaktadır. 178 derece geniş izleme açısıyla, resimler birden fazla kişi tarafından eş zamanlı olarak en yüksek kalitede ve minimum renk değişimiyle görüntülenebilir.
%99 üzeri sRGB ile 350 nit1

%99 üzeri sRGB ile 350 nit

Renk alanının %99'unun üzerindeki sRGB ile gösterilen geniş yelpazedeki renkler, daha hassas klinik değerlendirme için herhangi bir renk değişimi olmaksızın canlı renk ifadesini garanti eder.

DICOM Bölüm 14

LG, tıbbi görüntüler için olası en doğru ve tutarlı gölgelendirmeyi sağlamak amacıyla, DICOM Bölüm 14 ile uyumlu bir monitör üretmek için üretim hattında her gri tonunu ölçer ve ayarlar.

Dinamik Senkronizasyon Modu ve Hızlı Tepki Süresi

LG klinik değerlendirme monitörü düşük giriş gecikmesi ve hızlı tepki süresini destekler. Bu, etkin klinik değerlendirme için hassas bilgi çözümü amacıyla, monitörün çok miktardaki büyük bilgileri hızlıca almasını ve bozunum olmaksızın net bir resim göstermesini sağlar.

Parlaklık Dengeleme

Bir sensör arka ışık parlaklık dengesini ölçer ve kullanım süresince sürekli olarak tutarlı bir ekran için eskime ile oluşan parlaklık değişimlerini otomatik olarak kompanse eder.

Titreşim Önleme

Titreşim Önleme, titreşimi sanal olarak ortadan kaldırarak göz yorgunluğunu önler. Sabit görüntü doktorların görme duyularını korumaya yardımcı olur ve istedikleri uzunlukta çalışmaya devam etmelerini mümkün kılar.
Okuyucu Modu1

Okuyucu Modu

Okuyucu Modu klinik kullanım için en uygun koşulları sağlar. LG'nin Okuyucu Modu teknolojisi mavi ışığı azaltarak doktorların gözlerinin yorulmasını önler.




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Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    6.2

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.7

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    10.1

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    HAYIR

  • HDR Etkisi

    HAYIR

  • DICOM Uyumlu

    EVET

  • Hot Key

    HAYIR

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Parlaklık stabilizasyonu

    EVET

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    HAYIR

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Varlık Sensörü

    HAYIR

  • Ön Sensör

    HAYIR

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Color Temperature

    6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Patoloji Modu

    HAYIR

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Döndürme ve Aynalama Modu

    HAYIR

  • Yük Devretme Giriş Anahtarı

    HAYIR

  • Odak Görünümü

    HAYIR

  • Işık Kutusu Modu

    HAYIR

  • Aydınlatma

    HAYIR

  • Siyah Sabitleyici

    HAYIR

  • PBP

    2PBP

  • BİP

    HAYIR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • 3G-SDI

    HAYIR

  • 12G-SDI

    HAYIR

  • Bileşik (Çözünürlük)

    HAYIR

  • S-Video

    HAYIR

  • Bileşen (Çözünürlük)

    HAYIR

  • RS-232

    HAYIR

  • D-Sub

    HAYIR

  • DVI-D

    HAYIR

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • Yıldırım

    HAYIR

  • Papatya zinciri

    HAYIR

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • DC Output

    19V, 3.42A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    65W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • KGMP

    EVET

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • RoHS

    EVET

  • ULAŞMAK

    EVET

  • AEEE

    EVET

  • MFDS

    EVET

  • IP(Front/Except for front)

    HAYIR

  • saldırılara dayanıklı

    HAYIR

  • UL (cUL)

    EVET

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    EVET

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    EVET

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    EVET

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    EVET

  • CE

    EVET

  • FDA

    1. sınıf

  • ISO13485

    EVET

  • GMP

    EVET

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • DVI-D (Renkli/Uzunluk)

    HAYIR

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    EVET

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    EVET

  • D-Sub

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,1554 x 0,1554

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    350

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Biti

    10bit

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    41.6673611111111

  • Yüzey İşlem

    Parlama önleyici

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

YAZILIM UYGULAMASI

  • Kubyx

    HAYIR

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    EVET

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    3 Taraflı Neredeyse Kenarlıksız Tasarım

  • Mekanik Güç Anahtarı

    HAYIR

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.