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LG 21.3 inç 5MP Mamografi için IPS Tanılama Monitörü
LG 21.3 inç 5MP Mamografi için IPS Tanılama Monitörü
Meme görüntüleme ekranı
21.3 inç 5MP (2048x2560) IPS Ekran
Ön Sensör ile Kalibrasyon
Verimlilik
5 Kısayol Tuşu
Papatya Zinciri
Kullanışlılık
Kullanıcı Dostu Monitör Standı
Tavan Işığı ve Duvar Işığı
Meme görüntüleme için yüksek çözünürlüklü ekran
Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme
Tanılama Monitörü 21HQ613D, tam alan dijital mamografi ve dijital meme tomosentezi dahil radyolojik görüntüleri 1100 cd/m² parlaklık ve 1.800:1 kontrast oranıyla görüntüler. Üstelik bu monitör; meme MRI, CT taramaları ve ultrason dahil olmak üzere mamografi ve meme tomosentezi görüntülerini canlı renkli ve yüksek çözünürlüklü bir şekilde sunarak çeşitli tıbbi görüntüleme yöntemlerinde çok yönlü performans sağlar.
tavan ve duvar aydınlatması, kullanıcılara karanlık odada görüntüleme sonuçlarını rahatça ekranda görüntüleme imkanı sunar
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
Kolaylaştırılmış ve Verimli İş Akışı
5 kısayol tuşu
Sezgisel kontrol
5 Kısayol Tuşu ekran modları arasında geçişi bir Ekran Menüsü aracılığıyla kullanıma göre daha kolay ve sezgisel hale getirir. Hızlı ve kolay bir şekilde çalışma olanağı sunarak, iş akışınızı aksatmadan mod ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenize olanak tanır.
The 5 Hot Keys make changing between screen modes easier and more intuitive than operation through an OnScreen menu.
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
Papatya zinciri
Karmaşasız bir çalışma alanı sağlayan basit bağlantı
Papatya Zinciri kurulumu ile çalışma alanınızı üretken hale getirin. Masanızdaki dağınıklığı azaltabilir ve kablo yönetimini basitleştirerek verimli bir çalışma alanı sağlayabilirsiniz.
Make your workspace productive with the Daisy Chain setup. You can reduce clutter on your desk and simplify cable management, leading to a productive workspace.
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
Kullanıcı rahatlığı
Kullanıcı dostu monitör standı
21HQ613D kullanıcıların görüntülerinin incelenmesi amacıyla doğru duruş için ayarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Ergonomik tasarımlı stant kullanıcıların eğim, yükseklik ve dönüşü kolaylıkla ayarlamalarını sağlar. Ayrıca, daha fazla esneklik için çift yönlü otomatik eksen işlevine sahiptir.
*Otomatik eksen, eksen yönüne göre otomatik ekran döndürme işlevini ifade eder.
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
Tavan Işığı ve Duvar Işığı
İdeal tanılama çalışma alanı
Tavan / Duvar Işığı modu, düşük ışıklı ortamlarda bile monitörün altındaki belgelerin okunabilir olmasını sağlar.
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
Otomatik parlaklık sensörü
Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar
21HQ613D, ekran parlaklığını ortam ışığına uygun şekilde ayarlayan Otomatik parlaklık sensörüne sahiptir.
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
21HQ613D
-
Yıl
2024
BAĞLANTI
-
Papatya zinciri
EVET (5MP/48Hz)
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET (2adet/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET (2adet/ver3.0)
STANDART
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
EVET
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
EVET
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
EVET
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
EVET
-
CE
MDR
-
FDA
510(K)(Class II)
AKSESUAR
-
Güç kablosu
EVET
-
Adaptör
EVET
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
EVET
-
DVI-D (Renkli/Uzunluk)
EVET (1 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
USB A'dan B'ye
EVET
EKRAN
-
Boyut [İnç]
21.3
-
Çözünürlük
2048 x 2560
-
En Boy Oranı
4:5
-
Piksel Aralığı [mm]
0.165 X 0.165 mm
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
600 cd/m²
-
Renk Gamı (Tip.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
Renk Biti
10 bit
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1800:1
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178°(S/S), 178°(Y/A)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
5ms (GtG ile Daha hızlı)
YAZILIM UYGULAMASI
-
Çift Denetleyici
EVET
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
7.85 kg
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
5.45 kg
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
524 x 577 x 296
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
364.5 x 473.4 x 78
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
364.5 x 634.4 x 233.6
-
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