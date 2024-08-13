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LG 21.3 inç 5MP Mamografi için IPS Tanılama Monitörü

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

LG 21.3 inç 5MP Mamografi için IPS Tanılama Monitörü

21HQ613D-B

LG 21.3 inç 5MP Mamografi için IPS Tanılama Monitörü

Front view

kullanıcıların 12 mp ve 6 mp girişleri arasında çözünürlük seçmesini sağlayan çoklu çözünürlük modu

göğüs görüntüleme için tasarlanmış, kolaylaştırılmış iş akışı ve yüksek konfor sunan lg 31 inç 12 MP ips ekran

21.3" 5MP IPS Tanılama Monitörü

Meme görüntüleme için tasarlandı

Meme görüntüleme ekranı

21.3 inç 5MP (2048x2560) IPS Ekran

Ön Sensör ile Kalibrasyon

Verimlilik

5 Kısayol Tuşu

Papatya Zinciri

Kullanışlılık

Kullanıcı Dostu Monitör Standı

Tavan Işığı ve Duvar Işığı

Meme görüntüleme için yüksek çözünürlüklü ekran

Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme

Tanılama Monitörü 21HQ613D, tam alan dijital mamografi ve dijital meme tomosentezi dahil radyolojik görüntüleri 1100 cd/m² parlaklık ve 1.800:1 kontrast oranıyla görüntüler. Üstelik bu monitör; meme MRI, CT taramaları ve ultrason dahil olmak üzere mamografi ve meme tomosentezi görüntülerini canlı renkli ve yüksek çözünürlüklü bir şekilde sunarak çeşitli tıbbi görüntüleme yöntemlerinde çok yönlü performans sağlar.

tavan ve duvar aydınlatması, kullanıcılara karanlık odada görüntüleme sonuçlarını rahatça ekranda görüntüleme imkanı sunar

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Çoklu çözünürlük modu

İhtiyacınıza göre çözünürlük modunu ayarlayın

21HQ613D’nin çeşitli çözünürlük modları (5/3/2MP), kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde çözünürlüklerini özelleştirmelerine olanak tanır.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Dahili ön kalibrasyon sensörü

Tıbbi görüntülerde tutarlılık

Kalibrasyon yazılımı tarafından desteklenen ön sensör, ek ölçüm ekipmanına gerek kalmadan kalibrasyonu mümkün kılar ve sabit görüntü kalitesi sağlar.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Odak görünümü modu

Sadece ilgi alanına odaklanın

Odak görünümü modu ile tıbbi görüntünün belirli bölümlerini vurgulayın. Kullanıcılar, maksimum ekran parlaklığı ile ilgilendikleri alanları kolaylıkla seçebilir ve ekranın kalan kısmını kısarak buralara odaklanabilir.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Patoloji modu

Tıpkı bir mikroskoba bakar gibi

Patoloji Modu ile, bu tanılama monitörü tıpkı bir mikroskoba bakar gibi görüntü netliği ve hassasiyeti sağlar.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Kolaylaştırılmış ve Verimli İş Akışı

5 kısayol tuşu

Sezgisel kontrol

5 Kısayol Tuşu ekran modları arasında geçişi bir Ekran Menüsü aracılığıyla kullanıma göre daha kolay ve sezgisel hale getirir. Hızlı ve kolay bir şekilde çalışma olanağı sunarak, iş akışınızı aksatmadan mod ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenize olanak tanır.

The 5 Hot Keys make changing between screen modes easier and more intuitive than operation through an OnScreen menu.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Varlık sensörü

Rahat güç yönetimi

Varlık sensörü, 5 dakika boyunca herhangi bir hareket algılanmadığında ekranı otomatik olarak kapatarak kullanışlı bir güç yönetimine katkıda bulunur.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Papatya zinciri

Karmaşasız bir çalışma alanı sağlayan basit bağlantı

Papatya Zinciri kurulumu ile çalışma alanınızı üretken hale getirin. Masanızdaki dağınıklığı azaltabilir ve kablo yönetimini basitleştirerek verimli bir çalışma alanı sağlayabilirsiniz.

Make your workspace productive with the Daisy Chain setup. You can reduce clutter on your desk and simplify cable management, leading to a productive workspace.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Kullanıcı rahatlığı

Kullanıcı dostu monitör standı

21HQ613D kullanıcıların görüntülerinin incelenmesi amacıyla doğru duruş için ayarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Ergonomik tasarımlı stant kullanıcıların eğim, yükseklik ve dönüşü kolaylıkla ayarlamalarını sağlar. Ayrıca, daha fazla esneklik için çift yönlü otomatik eksen işlevine sahiptir.

Çift yönlü otomatik eksen

*Otomatik eksen, eksen yönüne göre otomatik ekran döndürme işlevini ifade eder.

±15° Dönüş

Eğim -5°~20°

Yükseklik 110 mm

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Tavan Işığı ve Duvar Işığı

İdeal tanılama çalışma alanı

Tavan / Duvar Işığı modu, düşük ışıklı ortamlarda bile monitörün altındaki belgelerin okunabilir olmasını sağlar.

Duvar ışığı

Tavan ışığı

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Otomatik parlaklık sensörü

Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar

21HQ613D, ekran parlaklığını ortam ışığına uygun şekilde ayarlayan Otomatik parlaklık sensörüne sahiptir.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

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    Tüm Özellikler

    BILGI

    • Ürün adı

      21HQ613D

    • Yıl

      2024

    BAĞLANTI

    • Papatya zinciri

      EVET (5MP/48Hz)

    • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

      EVET (2adet/ver3.0)

    • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

      EVET (2adet/ver3.0)

    STANDART

    • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

      EVET

    • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

      EVET

    • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

      EVET

    • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

      EVET

    • CE

      MDR

    • FDA

      510(K)(Class II)

    AKSESUAR

    • Güç kablosu

      EVET

    • Adaptör

      EVET

    • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

      EVET

    • DVI-D (Renkli/Uzunluk)

      EVET (1 adet)

    • Ekran Bağlantı Noktası

      EVET

    • USB A'dan B'ye

      EVET

    EKRAN

    • Boyut [İnç]

      21.3

    • Çözünürlük

      2048 x 2560

    • En Boy Oranı

      4:5

    • Piksel Aralığı [mm]

      0.165 X 0.165 mm

    • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

      600 cd/m²

    • Renk Gamı (Tip.)

      NTSC 72% (CIE1931)

    • Renk Biti

      10 bit

    • Kontrast Oranı (Tip.)

      1800:1

    • Görüş Açısı (CR≥10)

      178°(S/S), 178°(Y/A)

    • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

      5ms (GtG ile Daha hızlı)

    YAZILIM UYGULAMASI

    • Çift Denetleyici

      EVET

    BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

    • Ayaklı Ağırlık [kg]

      7.85 kg

    • Ayaksız Ağırlık [kg]

      5.45 kg

    • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

      524 x 577 x 296

    • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

      364.5 x 473.4 x 78

    • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

      364.5 x 634.4 x 233.6

    Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.