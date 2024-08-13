LG 21.3 inç 5MP Mamografi için IPS Tanılama Monitörü

Tanılama Monitörü 21HQ613D, tam alan dijital mamografi ve dijital meme tomosentezi dahil radyolojik görüntüleri 1100 cd/m² parlaklık ve 1.800:1 kontrast oranıyla görüntüler. Üstelik bu monitör; meme MRI, CT taramaları ve ultrason dahil olmak üzere mamografi ve meme tomosentezi görüntülerini canlı renkli ve yüksek çözünürlüklü bir şekilde sunarak çeşitli tıbbi görüntüleme yöntemlerinde çok yönlü performans sağlar.