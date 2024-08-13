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43" 450 nit FHD Yerleşik Dokunmatik Bilgi Ekranı

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

43" 450 nit FHD Yerleşik Dokunmatik Bilgi Ekranı

43TA3E-B

43" 450 nit FHD Yerleşik Dokunmatik Bilgi Ekranı

(4)
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    43"

  • Parlaklık (Koruyucu Cam yok, Tipik cd/m²)

    450

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (2), DP, DVI-D, RGB, Audio Girişi, USB 3.0

  • Çıkış

    DP, Audio Çıkışı

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    32,7 mm (Eşit)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.009,6 x 597,8 x 71,4 mm

  • Ağırlık (Ünite)

    17,1kg

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1.122 x 720 x 162 mm

  • Paket Ağırlığı

    20,1kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    200 x 200 mm

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ~ 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10% ~ 80%

GÜÇ

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tipik / Maks.

    75 W / 100 W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    55W

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control+*Yazılım uyumluluğu zamanla değişebilir.

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç kablosu, QSG, RGB kablosu, Kurallar kitabı, Telefondan-RS232C konnektörü, Hafıza kapağı

  • Opsiyonel

    Ayak (ST-432T), Media Player, Duvar Askı Aparatı (LSW230B), VESA Adaptörü (AM-B220S), OPS Kiti (KT-OPSA)

DOKUNMA

  • Dokunmatik tip

    IR (Yayılma)

  • Tarama Zamanı

    10 ms ↓

  • Arabirim

    USB 2.0

  • Koruyucu Cam Kalınlığı

    2.8T (Parlama Önleme)

  • İşletim Sistemi Desteği

    Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Android (Kernel Version 3.5 ve üstü), Linux(Kernel Version 3.5 ve üstü), Mac OS X (10.9 ve üstü), Chrome (39 ve üstü)

  • Çoklu dokunma noktası

    En fazla 10 nokta

  • Opsiyonel

    Media Player, OPS Kiti (KT-OPSA), HDBaseT (EB-B100), LSW640A/B(Duvar Askı Aparatı)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.