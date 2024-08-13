İnteraktif Dijital Pano

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Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55"
-
Doğal Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Modül, Tipik, cd/m²)
450
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, Audio girişi, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0
-
Çıkış
Dokunmatik USB 2.0 (2)
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
32,7mm (Üst), 33,4 (Sol/Sağ), 38,8 mm (Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1.276,4 x 751,9 x 63,9 mm
-
Ağırlık (Ünite)
30,1 kg
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1.369 x 890 x 210 mm
-
Paket Ağırlığı
36,1 kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
300 x 300 mm
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ~ 40 °C
-
Çalışma Nemi
%10 ~ %80
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik
≤ 100W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
≤ 70W
STANDART(SERTIFIKASYON)
-
Güvenlik
UL/cUL/CB/TUV/KC
-
EMC
FCC Sınıf "A"/CE/KCC
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign Premium
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Link
LG IDB DUO IÇIN MINIMUM GEREKSINIMLER
-
İşletim Sistemi (Windows 32bit veya 64bit)
Windows 7, Windows 10
-
İşletim Sistemi (macOS)
macOS 10.12 Sierra, MacOS 10.13 High Sierra
-
İşlemci (Windows)
2.7GHz+ Dual Core Broadwell veya üstü
-
İşlemci (macOS)
Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir işlemci
-
Hafıza
4GB RAM
-
Sabit Sürücü
1GB boş alan
-
Grafik Donanımı (Windows)
Intel Iris veya üstü, Nvidia, ATI
-
Grafik Donanımı (macOS)
Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir GPU
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI (3M), Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, Dokunmatik Kalem (2 adet), Dokunmatik Kalem Ucu (1 adet)
-
Opsiyonel
OPS Kiti (KT-OPSA), Duvar Askı Aparatı (LSW350A/B)
DOKUNMA
-
Dokunmatik tipi
P-Cap (Ag Metal Örgü)
-
Dokunma için kullanılabilir nesne boyutu
Ø 6 mm'den fazla
-
Hassasiyet
2mm
-
Arabirim
USB 2.0
-
Koruyucu Cam Kalınlığı
3.2T (Parlama Önleme)
-
Çoklu dokunma noktası
Maksimum 40 Nokta
-
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