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İnteraktif Dijital Pano

Teknik Özellikler

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İnteraktif Dijital Pano

65TC3D-B

İnteraktif Dijital Pano

(3)
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    65"

  • Doğal Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Modül, Tipik, cd/m²)

    450

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, Audio girişi, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0

  • Çıkış

    Dokunmatik USB 2.0 (2)

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    36,1 mm (Üst/Sol/Sağ), 42,2 mm (Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.530,8 x 883,8 x 71,7 mm (Kolsuz)

  • Ağırlık (Ünite)

    51 kg

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1.650 x 1.035 x 228 mm

  • Paket Ağırlığı

    59kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    300 x 300 mm

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ~ 40 °C

  • Çalışma Nemi

    %10 ~ %80

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tipik

    ≤ 120W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    ≤ 85W

STANDART(SERTIFIKASYON)

  • Güvenlik

    UL/cUL/CB/TUV/KC

  • EMC

    FCC Sınıf "A"/CE/KCC

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign Premium

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Link

LG IDB DUO IÇIN MINIMUM GEREKSINIMLER

  • İşletim Sistemi (Windows 32bit veya 64bit)

    Windows 7, Windows 10

  • İşletim Sistemi (macOS)

    macOS 10.12 Sierra, MacOS 10.13 High Sierra

  • İşlemci (Windows)

    2.7GHz+ Dual Core Broadwell veya üstü

  • İşlemci (macOS)

    Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir işlemci

  • Hafıza

    4GB RAM

  • Sabit Sürücü

    1GB boş alan

  • Grafik Donanımı (Windows)

    Intel Iris veya üstü, Nvidia, ATI

  • Grafik Donanımı (macOS)

    Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir GPU

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI (3M), Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, Dokunmatik Kalem (2 adet), Dokunmatik Kalem Ucu (1 adet)

  • Opsiyonel

    OPS Kiti (KT-OPSA)

DOKUNMA

  • Dokunmatik tipi

    P-Cap (Ag Metal Örgü)

  • Dokunma için kullanılabilir nesne boyutu

    Ø 6 mm'den fazla

  • Hassasiyet

    2mm

  • Arabirim

    USB 2.0

  • Koruyucu Cam Kalınlığı

    3.2T (Parlama Önleme)

  • Çoklu dokunma noktası

    Maksimum 40 Nokta

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.