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Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu (İnç)
55
-
Panel Teknolojisi
OLED
-
Arka Işık Tipi
OLED
-
En Boy Oranı
16:9
-
Doğal Çözünürlük
1920 x 1080 (FHD)
-
Yenileme Hızı
120 Hz
-
Parlaklık
150/400nit (APL 100%/25%, without Glass)
-
Kontrast Oranı
150,000:1
-
Dinamik CR
YOK
-
Renk Gamı
BT709 120%
-
İzleme Açısı (Y × D)
178º x 178º
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 milyar renk
-
Tepki Süresi
1ms (G to G), 8ms (MPRT)
-
Yüzey İşleme (Haze)
Haze 3% (SET)
-
Kullanım ömrü
30.000 sa (Tip.)
-
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
18/7 (Yalnızca Hareket Eden İçerik)
-
Dikey / Yatay
VAR / VAR
-
Saydamlık
38% (SET)
-
QWP (Quarter Wave Plate)
Mevcut Değil
BAĞLANTI
-
HDMI Girişi
VAR (1 adet)
-
HDMI Girişi (HDCP Ver.)
1.4
-
DP Girişi
VAR (HDCP 1.3)
-
DVI-D Girişi
YOK
-
RGB Girişi
YOK
-
Ses Girişi
YOK
-
RS232C Girişi
VAR
-
RJ45(LAN) Girişi
VAR (1 adet)
-
IR Girişi
VAR
-
USB Girişi
USB2.0 Type A (2 adet)
-
HDMI Çıkışı
YOK
-
DP Çıkışı
VAR
-
Ses Çıkışı
VAR
-
Dokunmatik USB
YOK
-
Harici Hoparlör Çıkışı
YOK
-
RS232C Çıkışı
VAR
-
RJ45(LAN) Çıkışı
VAR
-
IR Çıkışı
VAR (RS232C Çıkışını Paylaşma)
-
Papatya Zinciri
Giriş: HDMI, DP / Çıkış: DP
MEKANİK ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Transparent
-
Çerçeve Genişliği
T/R/L/B : 7.9/7.9/7.9/121.7mm
-
Ağırlık (Ana Ünite)
11.7Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)
-
Ambalajlı Ağırlık
23.2Kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1225.5 x 810.1 x 6.6mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)
-
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
Mevcut Değil
-
Kulp
YOK
-
VESA Standart Montaj Arayüzü
Mevcut Değil
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1345 x 920 x 207mm
-
Ağırlık (Ana Ünite + Stant)
Mevcut Değil
KORUMA CAMI
-
Kalınlık
3mm
-
Koruma Sınıfı
Mevcut Değil
-
Temperli / Kimyasal güçlendirme
Kimyasal güçlendirme
-
Yansıtma Önleyici
VAR
-
Kızılötesine Dirençli (IR)
Mevcut Değil
-
Kırılmaz
VAR
ÖZELLİK - DONANIM
-
Dahili Bellek (eMMC)
16 GB
-
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
YOK
-
Sıcaklık Sensörü
VAR
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
YOK
-
Piksel Sensörü
YOK
-
Yakınlık Sensörü
YOK
-
Akım Sensörü
YOK
-
BLU Sensörü
YOK
-
Nem Sensörü
YOK
-
Hızlanma (Gyro) Sensörü
YOK
-
Güç Göstergesi
YOK
-
Yerel Anahtar Çalıştırma
YOK
-
FAN (Dahili)
YOK
ÖZELLİK - YAZILIM
-
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS 4.0
-
Yerel İçerik Programlama
VAR
-
Grup Yöneticisi
VAR
-
USB Tak ve Çalıştır
VAR
-
Yük Devretme
VAR
-
Önyükleme Logosu Görüntüsü
YOK
-
Sinyal Yok Görüntüsü
YOK
-
RS232C Sync
VAR
-
Yerel Ağ Senkronizasyonu
VAR
-
Arka Işık Senkronizasyonu
YOK
-
PIP
YOK
-
PBP
YOK
-
Ekran Paylaşımı
YOK
-
Video Etiketi
VAR (4 Video Etiketi)
-
URL ile Oynatma
YOK
-
Ekran Döndürme
VAR
-
Harici Giriş Dönüşü
VAR
-
Boşluksuz Oynatma
VAR
-
Döşeme Modu Ayarı
VAR
-
Ayar Verisi Klonlama
VAR
-
SNMP
VAR
-
ISM Yöntemi
VAR
-
Otomatik ID
VAR
-
Durum Postalama
VAR
-
Kontrol Yöneticisi
VAR
-
Cisco Sertifikası
YOK
-
Crestron Connected
VAR
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
YOK
-
PM modu
VAR
-
Wake-on-LAN
VAR
-
Ağ Bağlantısına Hazır
YOK
-
Beacon
YOK
-
HDMI-CEC
VAR
-
SI Sunucu Ayarı
VAR
-
webRTC
YOK
-
Pro:Idiom
VAR
-
Parlaklık Dengeleme
YOK
-
Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama
YOK
-
Tarama Çevirme
YOK
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C to 40 °C
-
Çalışma Nemi
10 % to 80 %
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tip.
171W (IEC 62087)
-
Maks.
280W
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
853.03 BTU/Hr(Typ.), 955.39 BTU/Hr(Max.)
-
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
Mevcut Değil
-
DPM
0.5W
-
Kapatma
0.5W
SES
-
Hoparlör (Dahili)
YOK
SERTİFİKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ERP / Energy Star
VAR / YOK
-
ePEAT (Sadece ABD)
YOK
OPS UYUMLULUĞU
-
OPS Tipi Uyumluluğu
Mevcut Değil
-
Yerleşik OPS Gücü
Mevcut Değil
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign CMS
VAR
-
SuperSign Control+
VAR
-
SuperSign WB
VAR
-
SuperSign Cloud
YOK
-
Promota
YOK
-
Mobile CMS
VAR
-
Connected Care
VAR
DİL
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
AKSESUAR
-
Temel
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, MCX/Harness Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Screw(M4xL22,12ea / M4 Nut,12ea / M3xL5.5,8ea / M3xL3.5,20ea), Shield Cover Assy', Rubber Damper 4ea, MCX cable Holder 4ea
-
Opsiyonel
Stand (ACC-S-EW5F, 2 Pole), Tiling (ACC-V-EW5F)
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
-
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Mevcut Değil
-
Akıllı Kalibrasyon
Mevcut Değil
-
Eğim (Yukarı bakan)
Mevcut Değil
-
Eğim (Aşağı bakan)
Mevcut Değil
-
IP Sınıfı
Mevcut Değil
-
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
Mevcut Değil
-
Güç Koruması
Mevcut Değil
-
Doğrudan Güneş Işığı
Mevcut Değil
ÖZELLİK - DOKUNMATİK
-
Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu
Mevcut Değil
-
Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)
Mevcut Değil
-
Doğruluk (Tip.)
Mevcut Değil
-
Arayüz
Mevcut Değil
-
Koruma Camı Kalınlığı
Mevcut Değil
-
Koruma Camı İletimi
Mevcut Değil
-
İşletim Sistemi Desteği
Mevcut Değil
-
Çoklu Dokunmatik Noktası
Mevcut Değil
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