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49" 4.000 nit FHD IP Sınıfı Dış Mekan Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu (İnç)
49
-
Panel Teknolojisi
IPS / M+
-
Arka Işık Tipi
Doğrudan
-
En Boy Oranı
16:9
-
Doğal Çözünürlük
1920 x 1080 (FHD)
-
Yenileme Hızı
60 Hz
-
Parlaklık
4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)
-
Kontrast Oranı
1,300:1
-
Dinamik CR
500,000:1
-
Renk Gamı
NTSC 67%
-
İzleme Açısı (Y × D)
178º x 178º
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 milyar renk
-
Tepki Süresi
8ms (G to G)
-
Yüzey İşleme (Haze)
Haze 3%
-
Kullanım ömrü
50.000 sa (Tip.)
-
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
7/24
-
Dikey / Yatay
VAR / VAR
-
Saydamlık
Mevcut Değil
-
QWP (Quarter Wave Plate)
VAR
BAĞLANTI
-
HDMI Girişi
VAR (2 adet)
-
HDMI Girişi (HDCP Ver.)
2.2
-
DP Girişi
VAR (HDCP 2.2)
-
DVI-D Girişi
YOK
-
RGB Girişi
YOK
-
Ses Girişi
YOK
-
RS232C Girişi
VAR
-
RJ45(LAN) Girişi
VAR (2 adet, LAN 1 adet / HDbaseT 1 adet)
-
IR Girişi
YOK
-
USB Girişi
USB2.0 Type A (2 adet)
-
HDMI Çıkışı
YOK
-
DP Çıkışı
YOK
-
Ses Çıkışı
YOK
-
Dokunmatik USB
YOK
-
Harici Hoparlör Çıkışı
VAR
-
RS232C Çıkışı
VAR
-
RJ45(LAN) Çıkışı
VAR
-
IR Çıkışı
YOK
-
Papatya Zinciri
YOK
MEKANİK ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Black
-
Çerçeve Genişliği
T/R/L/B : 38.4/26/26/38.4mm
-
Ağırlık (Ana Ünite)
32Kg
-
Ambalajlı Ağırlık
37Kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1153 x 656.2 x 88.0mm
-
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
Mevcut Değil
-
Kulp
YOK
-
VESA Standart Montaj Arayüzü
Mevcut Değil
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1287 x 797 x 207mm
-
Ağırlık (Ana Ünite + Stant)
Mevcut Değil
KORUMA CAMI
-
Kalınlık
5mm
-
Koruma Sınıfı
YES (IK10)
-
Temperli / Kimyasal güçlendirme
Temperli güçlendirme
-
Yansıtma Önleyici
VAR
-
Kızılötesine Dirençli (IR)
VAR
-
Kırılmaz
VAR
ÖZELLİK - DONANIM
-
Dahili Bellek (eMMC)
16 GB
-
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
YOK
-
Sıcaklık Sensörü
VAR
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
VAR
-
Piksel Sensörü
VAR
-
Yakınlık Sensörü
YOK
-
Akım Sensörü
YOK
-
BLU Sensörü
VAR
-
Nem Sensörü
VAR
-
Hızlanma (Gyro) Sensörü
VAR
-
Güç Göstergesi
VAR
-
Yerel Anahtar Çalıştırma
YOK
-
FAN (Dahili)
VAR
ÖZELLİK - YAZILIM
-
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS 4.0
-
Yerel İçerik Programlama
VAR
-
Grup Yöneticisi
VAR
-
USB Tak ve Çalıştır
VAR
-
Yük Devretme
VAR
-
Önyükleme Logosu Görüntüsü
VAR
-
Sinyal Yok Görüntüsü
VAR
-
RS232C Sync
VAR
-
Yerel Ağ Senkronizasyonu
VAR
-
Arka Işık Senkronizasyonu
VAR
-
PIP
VAR
-
PBP
VAR (2PBP)
-
Ekran Paylaşımı
YOK
-
Video Etiketi
VAR (4 Video Etiketi)
-
URL ile Oynatma
VAR
-
Ekran Döndürme
VAR
-
Harici Giriş Dönüşü
VAR
-
Boşluksuz Oynatma
VAR
-
Döşeme Modu Ayarı
VAR
-
Ayar Verisi Klonlama
VAR
-
SNMP
VAR
-
ISM Yöntemi
VAR
-
Otomatik ID
VAR
-
Durum Postalama
VAR
-
Kontrol Yöneticisi
VAR
-
Cisco Sertifikası
YOK
-
Crestron Connected
YOK
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
VAR
-
PM modu
VAR
-
Wake-on-LAN
VAR
-
Ağ Bağlantısına Hazır
YOK
-
Beacon
YOK
-
HDMI-CEC
VAR
-
SI Sunucu Ayarı
VAR
-
webRTC
VAR
-
Pro:Idiom
VAR
-
Parlaklık Dengeleme
YOK
-
Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama
YOK
-
Tarama Çevirme
YOK
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
-30 °C to 50 °C
-
Çalışma Nemi
5 % to 100 %
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tip.
300W (Full White) 144W (IEC 62087)
-
Maks.
350W
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
1023 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
3.5W(WOL Off), 8W(WOL on)
-
Kapatma
0.5W
SES
-
Hoparlör (Dahili)
YOK
SERTİFİKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ERP / Energy Star
VAR / YOK
-
ePEAT (Sadece ABD)
YOK
OPS UYUMLULUĞU
-
OPS Tipi Uyumluluğu
YOK
-
Yerleşik OPS Gücü
YOK
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign CMS
VAR
-
SuperSign Control+
VAR
-
SuperSign WB
YOK
-
SuperSign Cloud
YOK
-
Promota
YOK
-
Mobile CMS
YOK
-
Connected Care
VAR
DİL
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
AKSESUAR
-
Temel
Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable, POWER CABLE, Battery, Screws
-
Opsiyonel
YOK
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
-
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Mevcut Değil
-
Akıllı Kalibrasyon
Mevcut Değil
-
Eğim (Yukarı bakan)
Max. 15 degree
-
Eğim (Aşağı bakan)
Mevcut Değil
-
IP Sınıfı
IP56
-
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
VAR
-
Güç Koruması
Mevcut Değil
-
Doğrudan Güneş Işığı
VAR
ÖZELLİK - DOKUNMATİK
-
Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu
Mevcut Değil
-
Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)
Mevcut Değil
-
Doğruluk (Tip.)
Mevcut Değil
-
Arayüz
Mevcut Değil
-
Koruma Camı Kalınlığı
Mevcut Değil
-
Koruma Camı İletimi
Mevcut Değil
-
İşletim Sistemi Desteği
Mevcut Değil
-
Çoklu Dokunmatik Noktası
Mevcut Değil
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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