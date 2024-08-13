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86” (85,6” Köşeden köşeye) Ultra Uzun Dijital Tabela

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

86” (85,6” Köşeden köşeye) Ultra Uzun Dijital Tabela

86BH5C-B

86” (85,6” Köşeden köşeye) Ultra Uzun Dijital Tabela

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    86" sınıf (TBD") köşeden köşeye

  • Parlaklık

    Tipik: 500cd/m2, Min: 400cd/m2

  • Kullanım ömrü

    50.000 saat

  • İzleme Açısı (Y x D)

    178 x 178

  • Dinamik CR

    500.000:1 (Tipik): TBD

  • Kontrast Oranı

    1.100:1 (Tipik)

  • Tepki Süresi

    8ms (G'dan G’ye BW) tipik.

  • Yüzey İşleme

    AGP (%10 Pusluluk)

  • Yön

    Yatay / Dikey

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • En-Boy Oranı

    2.422916667

  • Doğal Çözünürlük

    3.840 x 600 (UHD)

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, DP (3M), RS-232C Kablosu (3M) Kullanım Kılavuzu (Web sitesi yüklemesi)

  • Opsiyonel

    AN-WF500 (WiFi USB Dongle), MP700, KT-OPSA (OPS KIT), KT-SP0 (RGB Sensörü) ** Ayak mevcut değil

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS tipi uyumluluğu

    Evet

  • Harici Media player Takılabilir

    Hayır

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • VESA TM Standart Bağlantı Arayüzü

    200 mm x 600 mm

  • Paket Ağırlığı

    78lbs

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    90,2" x 9" x 18,9"

  • Ağırlık (Kafa)

    45.2lbs

  • Çerçeve Genişliği

    4,4 mm (Sol/Sağ), 5,9 mm (Üst/Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    85" x 13,7" x 3,2"

BAĞLANABİLİRLİK

  • Giriş

    HDMI, DP, OPS, DVI-D, USB2.0, USB3.0, SD Kart

  • Harici Kontrol

    RS232C, RJ45, IR+B Alıcı, Piksel Sensörü, Analog Ses

  • Çıkış

    Analog Ses

DİĞER

  • UPC (Evrensel Ürün Kodu)

    TBD

ÖZELLIKLER

  • Evet

    Sıcaklık Sensörü, Otomatik Parlaklık Sensörü, Kutu Modu, Kutu Modunda Doğal Mod, ISM Yöntemi, Enerji Tasarrufu, Akıllı Enerji Tasarrufu, USB/SD/Dahili Hafızadan Dosya Oynatma, PIP/PBP, 8GB (Sistem 4GB + Kullanılabilir 4GB), Wi -Fi Dongle Ready, 4K Çözünürlük Yükseltme

GÜÇ

  • Güç Tüketimi Akıllı Enerji Tasarrufu

    Tipik %30

  • Güç Tüketimi Tipik / Maks.

    180W/220W

  • Güç Kaynağı

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

STANDART SERTİFİKASYON

  • Güvenlik

    UL / cUL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KC

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign C

    Evet

  • SuperSign W/Lite

    Evet

GARANTİ

  • Garanti

    3 Yıl Sınırlı Garanti (Parça ve İşçilik) | Uzatılmış Garantiler Mevcut

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı Aralığı

    32 °F - 104 °F

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.