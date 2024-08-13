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86” (85,6” Köşeden köşeye) Ultra Uzun Dijital Tabela
86” (85,6” Köşeden köşeye) Ultra Uzun Dijital Tabela
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
86" sınıf (TBD") köşeden köşeye
-
Parlaklık
Tipik: 500cd/m2, Min: 400cd/m2
-
Kullanım ömrü
50.000 saat
-
İzleme Açısı (Y x D)
178 x 178
-
Dinamik CR
500.000:1 (Tipik): TBD
-
Kontrast Oranı
1.100:1 (Tipik)
-
Tepki Süresi
8ms (G'dan G’ye BW) tipik.
-
Yüzey İşleme
AGP (%10 Pusluluk)
-
Yön
Yatay / Dikey
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
En-Boy Oranı
2.422916667
-
Doğal Çözünürlük
3.840 x 600 (UHD)
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, DP (3M), RS-232C Kablosu (3M) Kullanım Kılavuzu (Web sitesi yüklemesi)
-
Opsiyonel
AN-WF500 (WiFi USB Dongle), MP700, KT-OPSA (OPS KIT), KT-SP0 (RGB Sensörü) ** Ayak mevcut değil
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS tipi uyumluluğu
Evet
-
Harici Media player Takılabilir
Hayır
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
VESA TM Standart Bağlantı Arayüzü
200 mm x 600 mm
-
Paket Ağırlığı
78lbs
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
90,2" x 9" x 18,9"
-
Ağırlık (Kafa)
45.2lbs
-
Çerçeve Genişliği
4,4 mm (Sol/Sağ), 5,9 mm (Üst/Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
85" x 13,7" x 3,2"
BAĞLANABİLİRLİK
-
Giriş
HDMI, DP, OPS, DVI-D, USB2.0, USB3.0, SD Kart
-
Harici Kontrol
RS232C, RJ45, IR+B Alıcı, Piksel Sensörü, Analog Ses
-
Çıkış
Analog Ses
DİĞER
-
UPC (Evrensel Ürün Kodu)
TBD
ÖZELLIKLER
-
Evet
Sıcaklık Sensörü, Otomatik Parlaklık Sensörü, Kutu Modu, Kutu Modunda Doğal Mod, ISM Yöntemi, Enerji Tasarrufu, Akıllı Enerji Tasarrufu, USB/SD/Dahili Hafızadan Dosya Oynatma, PIP/PBP, 8GB (Sistem 4GB + Kullanılabilir 4GB), Wi -Fi Dongle Ready, 4K Çözünürlük Yükseltme
GÜÇ
-
Güç Tüketimi Akıllı Enerji Tasarrufu
Tipik %30
-
Güç Tüketimi Tipik / Maks.
180W/220W
-
Güç Kaynağı
100-240 V~, 50/60 Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
STANDART SERTİFİKASYON
-
Güvenlik
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KC
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign C
Evet
-
SuperSign W/Lite
Evet
GARANTİ
-
Garanti
3 Yıl Sınırlı Garanti (Parça ve İşçilik) | Uzatılmış Garantiler Mevcut
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
32 °F - 104 °F
-
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