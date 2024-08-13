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86" 350 nit UHD İnteraktif Dijital Pano

Teknik Özellikler

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Kaynak

86" 350 nit UHD İnteraktif Dijital Pano

86TN3F-B

86" 350 nit UHD İnteraktif Dijital Pano

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    85,6

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • Arka Işık Tipi

    Kenar

  • En Boy Oranı

    16: 9

  • Çözünürlük

    3.840 × 2.160 (UHD)

  • Parlaklık (Tip., cd/m², Koruma Camı ile)

    350

  • Kontrast Oranı

    1.000:1

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178 × 178

  • Tepki Süresi

    8 ms (GtoG)

  • Kullanım Ömrü (Tip.)

    50.000 Saat (Tip.)

  • Çalışma Saati

    16 Saat

  • Yönlendirme

    Manzara

BAĞLANTI

  • Video / Ses

    HDMI (3), DP, DVI-D, USB

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/Çıkışı

  • USB

    USB 2.0 (2), USB Type C (USB 2.0), Dokunmatik Çıkışı (USB 2.0, B Type) (2)

MEKANIK ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    (Üst/Sol/Sağ/Alt) set: 28,8 mm

  • Monitör Boyutları (G × Y × D)

    1.952,6 × 1.164,1 × 86,4 mm

  • Genişlik (Ana Ünite)

    66,7 kg

  • Kutu Boyutları (G × Y × D)

    2.190 × 1.470 × 371 mm

  • Ambalajlı Genişlik

    96,4 kg

  • Tutma Yeri

    Evet

  • VESA™ Montaj Standardı Arayüzü

    600 × 400

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

  • Güç Tüketimi (Tip./Maks.)

    360 W/420 W

SES

  • Hoparlör

    Entegre (10 W/K)

STANDART(SERTIFIKA)

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC "A" Sınıfı/CE/KC

MEDYA OYNATICI UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    Evet

  • Opsiyonel

    (OPS Kiti (KT-OPSF))

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, HDMI (3M), Ayar Kılavuzu, Telefon-RS232C Adaptörü, Dokunmatik Kalem (2 adet, 2’şer adet pil dahil), Kalem Ucu (12 adet), Uç Çıkarıcı (2 adet), USB Type-C Kablosu, Ferrite Core Filtresi

ÖZGÜN ÖZELLIKLER

  • IDB Uygulaması

    Evet

DOKUNMATIK ÖZELLIKLER

  • Dokunmatik tipi

    In-cell

  • Dokunmatik işlev için nesne boyutu

    Ø5 mm ↑

  • Tepki Süresi (PC Windows 10)

    70 ms↓

  • Doğruluk

    1,5 mm

  • Arayüz

    USB 2.0

  • Koruma Camı Kalınlığı

    1,85 T (Yansıma Önleyici)

  • Koruma Camı İletimi

    %88

  • İşletim Sistemi Desteği

    Win7 Professional, Win 8.1, Win 10

  • Çoklu dokunmatik noktası

    Parmak: Maks. 20 Nokta (Windows), Parmak: Maks. 10 Nokta (webOS), Aktif Kalem: Maks. 2 Nokta

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.