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86" 350 nit UHD İnteraktif Dijital Pano
86" 350 nit UHD İnteraktif Dijital Pano
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
85,6
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
Arka Işık Tipi
Kenar
-
En Boy Oranı
16: 9
-
Çözünürlük
3.840 × 2.160 (UHD)
-
Parlaklık (Tip., cd/m², Koruma Camı ile)
350
-
Kontrast Oranı
1.000:1
-
İzleme Açısı (Y × D)
178 × 178
-
Tepki Süresi
8 ms (GtoG)
-
Kullanım Ömrü (Tip.)
50.000 Saat (Tip.)
-
Çalışma Saati
16 Saat
-
Yönlendirme
Manzara
BAĞLANTI
-
Video / Ses
HDMI (3), DP, DVI-D, USB
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/Çıkışı
-
USB
USB 2.0 (2), USB Type C (USB 2.0), Dokunmatik Çıkışı (USB 2.0, B Type) (2)
MEKANIK ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
(Üst/Sol/Sağ/Alt) set: 28,8 mm
-
Monitör Boyutları (G × Y × D)
1.952,6 × 1.164,1 × 86,4 mm
-
Genişlik (Ana Ünite)
66,7 kg
-
Kutu Boyutları (G × Y × D)
2.190 × 1.470 × 371 mm
-
Ambalajlı Genişlik
96,4 kg
-
Tutma Yeri
Evet
-
VESA™ Montaj Standardı Arayüzü
600 × 400
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240 V~, 50/60 Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
-
Güç Tüketimi (Tip./Maks.)
360 W/420 W
SES
-
Hoparlör
Entegre (10 W/K)
STANDART(SERTIFIKA)
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC "A" Sınıfı/CE/KC
MEDYA OYNATICI UYUMLULUĞU
-
OPS Tipi Uyumluluğu
Evet
-
Opsiyonel
(OPS Kiti (KT-OPSF))
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, HDMI (3M), Ayar Kılavuzu, Telefon-RS232C Adaptörü, Dokunmatik Kalem (2 adet, 2’şer adet pil dahil), Kalem Ucu (12 adet), Uç Çıkarıcı (2 adet), USB Type-C Kablosu, Ferrite Core Filtresi
ÖZGÜN ÖZELLIKLER
-
IDB Uygulaması
Evet
DOKUNMATIK ÖZELLIKLER
-
Dokunmatik tipi
In-cell
-
Dokunmatik işlev için nesne boyutu
Ø5 mm ↑
-
Tepki Süresi (PC Windows 10)
70 ms↓
-
Doğruluk
1,5 mm
-
Arayüz
USB 2.0
-
Koruma Camı Kalınlığı
1,85 T (Yansıma Önleyici)
-
Koruma Camı İletimi
%88
-
İşletim Sistemi Desteği
Win7 Professional, Win 8.1, Win 10
-
Çoklu dokunmatik noktası
Parmak: Maks. 20 Nokta (Windows), Parmak: Maks. 10 Nokta (webOS), Aktif Kalem: Maks. 2 Nokta
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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