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86" 330 nit UHD İnteraktif Dijital Pano

Teknik Özellikler

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86" 330 nit UHD İnteraktif Dijital Pano

86TR3BF-B

86" 330 nit UHD İnteraktif Dijital Pano

(3)
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    86

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • Arka Işık Tipi

    Doğrudan

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Doğal Çözünürlük

    3840 x 2160 (UHD)

  • Yenileme Hızı

    60 Hz

  • Parlaklık

    370nit (Typ., without Glass)

  • Kontrast Oranı

    1,100:1

  • Dinamik CR

    YOK

  • Renk Gamı

    NTSC 65%

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178º x 178º

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 milyar renk

  • Tepki Süresi

    8ms (G to G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    Haze 25%

  • Kullanım ömrü

    30.000 sa (Min.)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    16/7

  • Dikey / Yatay

    YOK / VAR

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    VAR (3 adet)

  • HDMI Girişi (HDCP Ver.)

    2.2/1.4

  • DP Girişi

    YOK

  • DVI-D Girişi

    YOK

  • RGB Girişi

    VAR

  • Ses Girişi

    VAR

  • RS232C Girişi

    VAR

  • RJ45(LAN) Girişi

    VAR (1 adet)

  • IR Girişi

    YOK

  • USB Girişi

    USB3.0 Type A (3 adet), USB2.0 Type A (3 adet)

  • HDMI Çıkışı

    VAR

  • DP Çıkışı

    YOK

  • Ses Çıkışı

    VAR

  • Dokunmatik USB

    USB2.0 Type B (2 adet)

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    YOK

  • RS232C Çıkışı

    YOK

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    YOK

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Black

  • Çerçeve Genişliği

    T/R/L/B : 17.7/17.7/17.7/45.7mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    67Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    109Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1957 x 1160 x 86mm

  • Kulp

    VAR

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    800 x 600 mm

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    2230 x 1499 x 285mm

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    VAR

  • Sıcaklık Sensörü

    YOK

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    YOK

  • Güç Göstergesi

    VAR

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    VAR

ÖZELLİK - YAZILIM

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    YOK

  • PIP

    YOK

  • PBP

    YOK

  • Ekran Paylaşımı

    VAR

  • Ayar Verisi Klonlama

    YOK

  • Crestron Connected

    YOK

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    YOK

  • PM modu

    YOK

  • Wake-on-LAN

    YOK

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    YOK

  • HDMI-CEC

    YOK

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C to 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10 % to 80 %

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    365W

  • Maks.

    419W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    1245 BTU/Hr(Typ.), 1430 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • Kapatma

    0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    VAR (12G x 2)

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ERP / Energy Star

    VAR / YOK

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    VAR (Yuva)

  • Yerleşik OPS Gücü

    VAR

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • Connected Care

    YOK

DİL

  • OSD

    English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese

AKSESUAR

  • Temel

    Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

  • Opsiyonel

    YOK

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    VAR

ÖZELLİK - DOKUNMATİK

  • Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu

    Ø3 mm ↑

  • Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)

    10ms ↓

  • Doğruluk (Tip.)

    ±1.5mm

  • Arayüz

    USB2.0

  • Koruma Camı Kalınlığı

    4mm (Anti-Glare)

  • Koruma Camı İletimi

    0.87

  • İşletim Sistemi Desteği

    Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)

  • Çoklu Dokunmatik Noktası

    Maks. 20 Nokta

ÖZELLİK - CREATE BOARD

  • İşlemci

    Dual core A73+Dual core A53

  • GPU

    Dual Core Mail G51

  • Bellek (RAM)

    3 GB

  • Depolama

    16 GB

  • Wi-Fi

    802.11a/b/g/n/ac

  • LAN

    Gigabit LAN

  • Bluetooth

    Bluetooth 4.0

  • İşletim Sistemi ver. (Android)

    Android 8

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.