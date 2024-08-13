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Ultra HD İnteraktif Dijital Pano

Teknik Özellikler

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Ultra HD İnteraktif Dijital Pano

86TR3D-B

Ultra HD İnteraktif Dijital Pano

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    86"

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • En-Boy Oranı

    0.672916667

  • Parlaklık

    410 cd/m2 *

  • İzleme Açısı (Y x D)

    178 x 178

  • Tepki Süresi

    8 ms (G'den G'ye)

  • Yüzey İşleme

    Düşük Pusluluk %3

BAĞLANABİLİRLİK

  • Giriş

    HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, Ses girişi, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0

  • Çıkış

    Touch USB 2.0 (2)

  • Harici Kontrol

    RS232C, RJ45

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    50,7 mm (T/L/R), 62,2 mm (B)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    79,8" x 46,5" x 3,8"

  • Ağırlık (Kafa)

    204,5 lbs

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    86,2” × 57,9” × 14,6”

  • Paket Ağırlığı

    267,2 lbs

  • Kol

    Evet

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 mm x 400 mm

ÖZELLIKLER

  • Evet

    Sıcaklık Sensörü, Otomatik Parlaklık Sensörü, ISM yöntemi, DPM Seçimi, Parlaklık Kontrolü, PM Modu, Okuyucu Modu, Crestron SDK, LAN Üzerinden Uyandır, Enerji Tasarrufu, USB’den Dosya Oynatma, 2 PIP/PBP, Dahili Hafıza (64GB), Wi- Fi (802.11n Combo yerleşik), USB Kopyalama, Yük Devretme, Sinyal Yok Görüntüsü, Yansıtma, Soft AP, BEACON

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı Aralığı

    32 °F - 104 °F

  • Çalışma Nemi Aralığı

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

  • Güç Tüketimi Tipik

    330 W altında

  • Güç Tüketimi-Akıllı Enerji Tasarrufu açık

    200 W altında

STANDART(SERTİFİKASYON)

  • Güvenlik

    UL / cUL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KCC

  • ErP / Energy Star

    Yok

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Evet

  • Harici Media player Takılabilir

    Hayır

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign Premium

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Link

YERLEŞİK İŞBİRLİĞİ VE YAZMA YAZILIMI

  • Evet

    SuperSign IDB

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI (3M), Kurallar Kitabı, Telefon - RS232C Konnektörü, Dokunmatik Kalem (2 adet), Delikli cıvata (2 adet)

  • Opsiyonel

    OPS Kiti (KT-OPSA), LSW640A/B (Duvar Askı Aparatı)

DOKUNMATİK ÖZELLİKLERİ

  • Dokunmatik tipi

    InGlass™**

  • Dokunma için kullanılabilir nesne boyutu

    Ø 3 mm'den fazla

  • Hassasiyet

    2 mm + 0,2 mm

  • Arabirim

    USB 2.0

  • Koruyucu Cam Kalınlığı

    4T (Parlama Önleme)

  • Çoklu dokunma noktası

    En fazla 20 nokta

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.