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Ultra HD İnteraktif Dijital Pano
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
86"
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
En-Boy Oranı
0.672916667
-
Parlaklık
410 cd/m2 *
-
İzleme Açısı (Y x D)
178 x 178
-
Tepki Süresi
8 ms (G'den G'ye)
-
Yüzey İşleme
Düşük Pusluluk %3
BAĞLANABİLİRLİK
-
Giriş
HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, Ses girişi, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0
-
Çıkış
Touch USB 2.0 (2)
-
Harici Kontrol
RS232C, RJ45
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
50,7 mm (T/L/R), 62,2 mm (B)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
79,8" x 46,5" x 3,8"
-
Ağırlık (Kafa)
204,5 lbs
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
86,2” × 57,9” × 14,6”
-
Paket Ağırlığı
267,2 lbs
-
Kol
Evet
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
600 mm x 400 mm
ÖZELLIKLER
-
Evet
Sıcaklık Sensörü, Otomatik Parlaklık Sensörü, ISM yöntemi, DPM Seçimi, Parlaklık Kontrolü, PM Modu, Okuyucu Modu, Crestron SDK, LAN Üzerinden Uyandır, Enerji Tasarrufu, USB’den Dosya Oynatma, 2 PIP/PBP, Dahili Hafıza (64GB), Wi- Fi (802.11n Combo yerleşik), USB Kopyalama, Yük Devretme, Sinyal Yok Görüntüsü, Yansıtma, Soft AP, BEACON
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
32 °F - 104 °F
-
Çalışma Nemi Aralığı
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
-
Güç Tüketimi Tipik
330 W altında
-
Güç Tüketimi-Akıllı Enerji Tasarrufu açık
200 W altında
STANDART(SERTİFİKASYON)
-
Güvenlik
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KCC
-
ErP / Energy Star
Yok
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
Evet
-
Harici Media player Takılabilir
Hayır
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign Premium
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Link
YERLEŞİK İŞBİRLİĞİ VE YAZMA YAZILIMI
-
Evet
SuperSign IDB
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI (3M), Kurallar Kitabı, Telefon - RS232C Konnektörü, Dokunmatik Kalem (2 adet), Delikli cıvata (2 adet)
-
Opsiyonel
OPS Kiti (KT-OPSA), LSW640A/B (Duvar Askı Aparatı)
DOKUNMATİK ÖZELLİKLERİ
-
Dokunmatik tipi
InGlass™**
-
Dokunma için kullanılabilir nesne boyutu
Ø 3 mm'den fazla
-
Hassasiyet
2 mm + 0,2 mm
-
Arabirim
USB 2.0
-
Koruyucu Cam Kalınlığı
4T (Parlama Önleme)
-
Çoklu dokunma noktası
En fazla 20 nokta
-
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