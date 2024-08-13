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88” Sınıf (87,80" Köşeden köşeye) Ultra Uzun Dijital Tabela
88” Sınıf (87,80" Köşeden köşeye) Ultra Uzun Dijital Tabela
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
88" (87,80” köşeden köşeye)
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
En-Boy Oranı
1.339583333
-
Doğal Çözünürlük
3.840 x 1.080 (UHD)
-
Parlaklık
700 cd/m2 (Tipik)
-
Kontrast Oranı
1.100:1 (Tipik)
-
Dinamik CR
500.000:1 (Tipik)
-
İzleme Açısı (YxD)
178 x 178
-
Renk Derinliği
10bit(D), 1,07 Milyar
-
Tepki Süresi
8ms (G'dan G’ye BW) tipik.
-
Yüzey İşleme
AGLR (Pusluluk %3)
-
Yön
Yatay ve Dikey mod
BAĞLANABİLİRLİK
-
Giriş
HDMI (3), DP, OPS, DVI-D, Analog Ses, USB 2.0, USB 3.0, SD Kart
-
Çıkış
DP, Analog Ses
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45 Girişi/Çıkışı, IR ve Işık Sensörü, Piksel Sensörü
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
4,4 mm (Sol/Sağ), 5,9 mm (Üst/Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
85" x 26" x 4,1"
-
Ağırlık (Kafa)
75,4 lbs
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
89,5" x 28,2" x 8,3"
-
Paket Ağırlığı
112,9 lbs (Palet dahil)
-
Kol
Evet
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
600 mm x 400 mm
ÖZELLIKLER
-
Evet
Sıcaklık Sensörü, Otomatik Parlaklık Sensörü, Kutu Modu, Kutu Modunda Doğal Mod, ISM Yöntemi, DPM Seçimi, Enerji Tasarrufu, Akıllı Enerji Tasarrufu, USB/SD/Dahili Hafızadan Dosya Oynatma, 2/3/4PBP, Dahili Hafıza 8GB (Sistem 4GB + Kullanılabilir 4GB), Wi-Fi Dongle Ready (Beacon işlevi desteği), 4K Çözünürlük Yükseltme
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
32 °F - 104 °F
-
Çalışma Nemi Aralığı
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240 V~, 50/60 Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
-
Güç Tüketimi Tipik / Maks.
400 W / 500 W
-
Güç Tüketimi Akıllı Enerji Tasarrufu
Tipik %30
STANDART(SERTİFİKASYON)
-
Güvenlik
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
Evet / Hayır
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS PC uyumlu (isteğe bağlı)
Evet
-
Harici Media player Takılabilir
Hayır
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign Premium
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign C
AKSESUARLAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, DP (2,6M), RS-232C Kablosu (3M) Kullanım Kılavuzu (Web sitesi yüklemesi)
-
Opsiyonel
AN-WF500 (Wi-Fi USB Dongle), MP700, KT-OPSA (OPS KIT), KT-SP0 (RGB Sensörü) ** Ayak mevcut değil
DİĞER
-
UPC (Evrensel Ürün Kodu)
7 19192 61563 2
-
Garanti
Garanti: 3 Yıl Sınırlı Garanti (Parça ve İşçilik)
-
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