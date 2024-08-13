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88” Sınıf (87,80" Köşeden köşeye) Ultra Uzun Dijital Tabela

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

88” Sınıf (87,80" Köşeden köşeye) Ultra Uzun Dijital Tabela

88BH7D-B

88” Sınıf (87,80" Köşeden köşeye) Ultra Uzun Dijital Tabela

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    88" (87,80” köşeden köşeye)

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • En-Boy Oranı

    1.339583333

  • Doğal Çözünürlük

    3.840 x 1.080 (UHD)

  • Parlaklık

    700 cd/m2 (Tipik)

  • Kontrast Oranı

    1.100:1 (Tipik)

  • Dinamik CR

    500.000:1 (Tipik)

  • İzleme Açısı (YxD)

    178 x 178

  • Renk Derinliği

    10bit(D), 1,07 Milyar

  • Tepki Süresi

    8ms (G'dan G’ye BW) tipik.

  • Yüzey İşleme

    AGLR (Pusluluk %3)

  • Yön

    Yatay ve Dikey mod

BAĞLANABİLİRLİK

  • Giriş

    HDMI (3), DP, OPS, DVI-D, Analog Ses, USB 2.0, USB 3.0, SD Kart

  • Çıkış

    DP, Analog Ses

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45 Girişi/Çıkışı, IR ve Işık Sensörü, Piksel Sensörü

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    4,4 mm (Sol/Sağ), 5,9 mm (Üst/Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    85" x 26" x 4,1"

  • Ağırlık (Kafa)

    75,4 lbs

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    89,5" x 28,2" x 8,3"

  • Paket Ağırlığı

    112,9 lbs (Palet dahil)

  • Kol

    Evet

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 mm x 400 mm

ÖZELLIKLER

  • Evet

    Sıcaklık Sensörü, Otomatik Parlaklık Sensörü, Kutu Modu, Kutu Modunda Doğal Mod, ISM Yöntemi, DPM Seçimi, Enerji Tasarrufu, Akıllı Enerji Tasarrufu, USB/SD/Dahili Hafızadan Dosya Oynatma, 2/3/4PBP, Dahili Hafıza 8GB (Sistem 4GB + Kullanılabilir 4GB), Wi-Fi Dongle Ready (Beacon işlevi desteği), 4K Çözünürlük Yükseltme

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı Aralığı

    32 °F - 104 °F

  • Çalışma Nemi Aralığı

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

  • Güç Tüketimi Tipik / Maks.

    400 W / 500 W

  • Güç Tüketimi Akıllı Enerji Tasarrufu

    Tipik %30

STANDART(SERTİFİKASYON)

  • Güvenlik

    UL / cUL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    Evet / Hayır

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS PC uyumlu (isteğe bağlı)

    Evet

  • Harici Media player Takılabilir

    Hayır

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign Premium

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign C

AKSESUARLAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, DP (2,6M), RS-232C Kablosu (3M) Kullanım Kılavuzu (Web sitesi yüklemesi)

  • Opsiyonel

    AN-WF500 (Wi-Fi USB Dongle), MP700, KT-OPSA (OPS KIT), KT-SP0 (RGB Sensörü) ** Ayak mevcut değil

DİĞER

  • UPC (Evrensel Ürün Kodu)

    7 19192 61563 2

  • Garanti

    Garanti: 3 Yıl Sınırlı Garanti (Parça ve İşçilik)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.